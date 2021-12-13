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Новости Политика Украины
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Арахамия (956) Гогилашвили (75)

"Слуга народа" Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Широкое освещение в средствах массовой информации нелицеприятного поведения уже бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили является предохранителем, который позволит чиновникам избежать подобных ситуаций в будущем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вот тут как раз работа журналистов. Она, мне кажется, ключевой. Поскольку, когда такие истории получают огласку, имена "героев" становятся нарицательными, то это определенная прививка. Она может работать, как и любая прививка какое-то время, но достаточно длительный период. И для людей это будет маркером, условным стандартом, как не нужно делать. То есть, есть best practices – хорошие практики, а есть worst practices - плохие практики", - объяснил нардеп.

По словам Арахамии, тогда чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция, "независимо от их статуса, ранга, связей".

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Нардеп добавил, что некоторые посчитали данную ситуацию постановочной, на которую глава государства резко и мгновенно отреагировал, хотя это не так, поскольку ущерба от этого инцидента больше, чем дивидендов.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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Топ комментарии
+56
По тобі теж треба провести розслідування. Як ти попав у владу і за які заслуги, на чому **********.
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13.12.2021 16:16
+36
А де реакція на неадекватну поведінку Зеленського, наслідком якої є призначення цього кадру?
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13.12.2021 16:18
+36
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13.12.2021 16:18
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пора тобі про себе подбати, біла мавпа. якщо доведуть, що ти електоенергією барижничаєш.....
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13.12.2021 17:39 Ответить
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13.12.2021 17:44 Ответить
Отчего все так возбуждены каким то назначенцеи комуняки зе, гогилашвили, а чем лучше дубинский, бужанский, портнов, гетманцев, ермак, татаров, и пр. антиукраинская шпана, ближайшее окружение вовчика,, они все вместе - его рыло, вы шо не видели, или не знали, дебилы?
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13.12.2021 17:56 Ответить
Телерадиоэфир всеми динамиками гудит об этом. Но почему-то не поднят главный вопрос: что "украинский" топ-чиновник делал на линии разделения, куда, откуда, и с какой целью он ехал, был ли досмотрен его автомобиль. Нам мало евреев при власти, так давайте ещё и грузин. По большому счёту, идёт методический недопуск украинцев к власти в своей стране.
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13.12.2021 18:01 Ответить
Ню, ню…
і що там з татаровим???
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13.12.2021 18:05 Ответить
Так агрохимия в первых рядах, по неадекватности.
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13.12.2021 18:20 Ответить
Вова Вове сказал взять товарисча на должность и тот таки взял. А как он может отказать? У человека который балатируется в президенты должна быть более менее незапятнанная репутация, но с нариками такое не проходит. И вот зелю завербовали раньше, чем закончился подсчет голосов.
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13.12.2021 18:46 Ответить
Арахамия из той-же гоп-компании.
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13.12.2021 18:57 Ответить
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:08 Ответить
Министры вроде замов сами выбирают.
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13.12.2021 19:20 Ответить
это тот шкиряк, что на самолете МЧС(!) "катал" свою жену(!)????
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13.12.2021 19:27 Ответить
"шкиряк "катал" жену...." - да, было такое, и убрали козла. А зеленский приказал назначить наркоторговца на должность замминистра МВД и наградил его орденом - то то такое, главное, что шкиряк в свое время ух как!
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13.12.2021 21:59 Ответить
я чуть ниже про аброськина писал. можешь сравнить "кадры"! и таких у бывших было немерянно!
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13.12.2021 22:21 Ответить
и опять песни о главном)))) Хоть в одной новости ты сможешь не приляпать папиредников? Вот, маркерный вопрос к тебе: зеленский - президент Украины или просто недоразумение на посту президента? Умоляю, обойдись без папиредников))))
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13.12.2021 22:45 Ответить
серожа. зеленский, всенародно избранный президент Украины, нравится тебе это или нет.
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14.12.2021 00:04 Ответить
Грубим-с? Ну, это признак слабости и трусости. Оскорбительно переиначить имя собеседника? Опущусь до твоего уровня. Паскуда ты мелкая оказалась, не более. Ну, хамство свойственно всем выборцам зеленского: недалекие в умственном развити и быдловатые в манерах. Как и их избранник
Больше вопросов к тебе, хам и провокатор, не имею. Сегодня. Но каждый раз, падло, буду ловить тебя на брехне и выставлять на всеобщее посмещище. Как с гогилашвили, которого по твоему словам, назначил порошенко

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14.12.2021 01:39 Ответить
И что министру взявшего такого зама , ничего?
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13.12.2021 19:19 Ответить
То есть что то надо сделать министру,а не зекрысе,которая лично туда поставила эту заразу,так ещё и пропуйловскую курву,жену заразы ,к себе в секретари взяло не оформляя
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13.12.2021 20:36 Ответить
вот и у этой власти есть свой "вячеслав аброськин"...
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13.12.2021 19:24 Ответить
а які ще припудрені і мурчики там в замах ходять -- оголосіть весь список , будь ласка..
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13.12.2021 20:38 Ответить
За словами Арахамії, чиновники всіх рівнів розумітимуть, що на їхню неадекватну поведінку буде реакція, "незалежно від їхнього статусу, рангу, зв'язків". Джерело: https://censor.net/ua/n3304954
ххх
Обезьянка, ты напрасно надеешься что на твое поведение не будет реакции. Будет!!! Причем в твоем случае для тебя с гораздо плачевными последствиями, чем для какого-то "швили"
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13.12.2021 21:02 Ответить
я Лавре́нтий Па́влович ты че не узнал меня, не рад,- я тебя узнал
https://youtu.be/iOJ66r-nlvM
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13.12.2021 21:50 Ответить
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