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Резников о Гособоронзаказе: "Государство заказывает для армии не то, что запланировало, а то, что способны произвести наши предприятия"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Резников о Гособоронзаказе:

До конца 2021 года средства, заложенные на выполнение Государственного оборонного заказа, будут использованы на 97-98%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в своей колонке на сайте "АрмияInform".

"По состоянию на 1 декабря 2021 года Государственное казначейство учло обязательства в рамках ГОЗ на 19,5 млрд грн, что составляет 85% годового плана. До конца года этот показатель увеличится, мы над этим активно работаем. По предварительным ожиданиям, средства будут использованы на 97-98%", – сообщил Резников.

При этом министр подчеркнул, что эффективность ГОЗ должна измеряться не количеством освоенных средств, а показателями дополнительных возможностей, которые получает армия в результате выполнения оборонного заказа.

Кроме того, Резников подчеркнул: "В армию поставляется не то, что нужно, а то, что доступно. В частности, это приводит к избыточной насыщенности разнородными образцами. Хуже всего - это то, что мы попали в "колею": государство заказывает для армии не то, что запланировало, а то, что фактически способны произвести наши предприятия".

Читайте также: Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников

Министр, помимо прочего, отметил разрушенную систему долгосрочного планирования, как одну из самых серьезных проблем в армии, и выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР).

"Каждая пятая из имеющихся ОКР длится более 20 лет. Уже учтено почти 40 ОКР, которые давно прекращены или приостановлены, но на которые были потрачены бюджетные средства. Потери – миллиарды гривень, если брать с поправкой на современные цены. Но они продолжают "висеть" в планах и мешают сконцентрировать внимание на том, что важно", - подчеркнул Резников, добавив, что другой системный разрыв сегодня: расходы, закладываемые в государственные программы развития вооружений, не совпадают с расходами государственного бюджета на соответствующие годы.

Для разрешения проблем Резников предлагает ряд решений, далеко не все из которых будут популярны. В частности, предлагается пересмотреть все ОКР, выделить и закрыть те из них, которые не имеют перспектив.

Вторым шагом министр предлагает создать межструктурный комитет (по модели НАТО) с участием специалистов Министерства, Генштаба, народных депутатов, представителей войск с привлечением ученых. "Задача – расставить приоритеты. Дать объективную картину, как мы можем двигаться, ориентируясь на главный критерий – развитие возможностей армии в реальных условиях", – рассказал Резников.

По его мнению, сейчас необходимо выполнять несколько задач: восстанавливать боеспособность подразделений, утративших ее, выводить их из "минуса"; поддерживать на должном уровне силы и средства, которые сейчас имеют высокую степень боеспособности; наращивать возможности и работать на развитие, создавая будущее.

В то же время, по словам Резникова, сейчас нет ресурсов делать все одновременно и в нужном объеме, поэтому придется выбирать и совместно с парламентским комитетом принимать решение, которое затем должно быть воплощено через законодательные и нормативно-правовые акты.

В планах министра – по итогам этой дискуссии внести изменения в государственные целевые программы, а также перейти на трехлетнее планирование оборонных закупок и сразу закладывать расходы на них в соответствующие статьи бюджета.

"Тогда у нас появится не только формальный, но и качественный критерий для оценки выполнения оборонного заказа", – считает Резников.
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Топ комментарии
+18
Ракетної програми України в кремлівському сценарію розвитку України не передбачено !!!)))
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13.12.2021 17:06
+16
Петро Порошенко сьогодні відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
Детальніше прочитати: "Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-ій повітряно-десантній бригаді в Авдіївці "
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13.12.2021 17:01
+14
Дануна!!! А ракеты???!!! КБ Луч и КБ Южное балду гоняют, простаивают.
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13.12.2021 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Та все щось заважає, от тільки на свої зарплати вистачає...
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13.12.2021 16:56 Ответить
абрамявічюси мають відповісти
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13.12.2021 19:39 Ответить
Дануна!!! А ракеты???!!! КБ Луч и КБ Южное балду гоняют, простаивают.
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13.12.2021 16:59 Ответить
Ракетної програми України в кремлівському сценарію розвитку України не передбачено !!!)))
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13.12.2021 17:06 Ответить
Где ж ты был дядя Резников! С тобой бы уже языком до Владивостока дошли!! Посмотрим что ты сделаешь. Обличитель )
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13.12.2021 17:10 Ответить
давай ка котлеты отдельно от мух !
КБ Луч делает ракеты с ассортиментом в пару десятков, от ПТРК до Ольхи и Нептуна. Поставили в войска более 1000 (!!!) ракет с комплексами ПТРК !!!! и столько же за кордон.
У "Луча" Коростелева ракеты раскупают как горячие пирожки !
за 40 млн. долл (!!!!!! всего-то) берется разработать ЗРК дальностью около 100 км

а КБ Южное реально балду гоняют - уже лет 20-ть не могут сделать "Фау-2" с хорошим наведением, хотя "Зениты" продают аж гуде
КБ Южное -саботажники и вредители !!!!
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13.12.2021 17:41 Ответить
кто по-твоему делает двигатель Ольхи?
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13.12.2021 18:39 Ответить
Владимир Иванец


КБ "луч" в этом году не дали НИ ХРЕ-НА !!!!
ни копейки, ни на ПТРК, ни на ЗРК !!!!
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13.12.2021 17:43 Ответить
раз держава виробляе кое кому дворцы... на Лазурном берегу,
то вона здатна на многое,
только не хоче цього робити
тому що в такому разі -
це ж треба працювати
а не тирити...
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13.12.2021 17:00 Ответить
Петро Порошенко сьогодні відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
Детальніше прочитати: "Порошенко передав батальйонний комплекс відеоспостереження 25-ій повітряно-десантній бригаді в Авдіївці "
показать весь комментарий
13.12.2021 17:01 Ответить
Можливо, потрібно вкладати і в ******* виробництво озброєнь? Що б набої по звалищам колишнього варшавського договору на скуповувати.
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13.12.2021 17:02 Ответить
Та ти шо !!! Тут бабла на "Велике крадівництво" бракує ,в країні війна ,а ти озброєння,оборонпром !!!)))
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13.12.2021 17:08 Ответить
Так. Та ще й Велика Тисяча.
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13.12.2021 17:21 Ответить
А милиард дерев ?
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13.12.2021 17:37 Ответить
Це якась дурня.Так нехай підприємства вчаться виробляти те що потрібно українській армії, бо навіщо вони тоді взагалі потрібні...
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13.12.2021 17:06 Ответить
Це наука ,розробки ,де кошти ,це що з "Великого крадівництва" брати ,чи що ???)))
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13.12.2021 17:09 Ответить
Кошты уже ничего не решают, когда нет научного потенциала, преемственности поколений и фундаментальных программ. Даже Китай кучу вещей просто копирует.
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13.12.2021 17:19 Ответить
Есть тут у нас один карьер гранитный в Полтавской области. Поставляет гравий и все такое на "большое строительство". Кого бы вы думали? Юзика! Всех пристроим (своих) и всех накормим из бюджета.

Так шо вы там сильно не отвлекайтесь. Колитесь, воюйте, одним словом - не мешайте денег заработать
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13.12.2021 17:20 Ответить
"Татри" та МАЗи замість КРАЗів?
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13.12.2021 17:07 Ответить
1. То в Раде хотят приХватизировать оборонные заводы
2. то в Кабмине хотят списать старые вагоны

такое впечатление , что какой-то агент фсб в тылу Украины планомерно готовит диверсии для войны
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13.12.2021 17:08 Ответить
Повна інвазія организма України кремлівськими гнидами та корумпованими гельмінтами!!!)))
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13.12.2021 17:11 Ответить
Может дустом 😀😀😀??
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13.12.2021 17:12 Ответить
Яки допомогло , то українці б скинулися на таку шляхетну справу !!)))
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13.12.2021 17:16 Ответить
Так воно і є. А ви мали сумніви?
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13.12.2021 17:23 Ответить
Вы серьезно? Агенты Москвы в руководстве Украины? Никагда. Я им исчё в подмосковных саунах после привата гаварил- Я на это пайтить не магу.
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13.12.2021 17:26 Ответить
Резников такой же сепар как и прежние и той же национальности. Так что никакого прорыва не будет.
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13.12.2021 17:27 Ответить
Резников конечно той национальности, но

малоросс Таран угробил армию за 3 года
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13.12.2021 17:46 Ответить
средства будут использованы на 97-98%". / При поставленном Коломойским Резникове процесс освоения средств пошёл. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.

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13.12.2021 17:38 Ответить
тов. Кидаров, перестаньте болтать ерундой
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13.12.2021 17:47 Ответить
тов. Кидаров, перестаньте болтать ерундой /Тов.Крыскевичу обидно за Уриэля Цви Лейберга. Но опровергнуть вышесказанное не может. Поэтому пытается куснуть.
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13.12.2021 18:32 Ответить
Печально. Способны немногое.
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13.12.2021 17:51 Ответить
Рєзнікав, нука розкажи за які і чиї плюшки ГУР катали чебурєка гогу на американському броньовику ? Так, на око, було просрано близько сотні тисяч народних гривень, вкрадених у солдатів, пенсіонерів, вчителів ....
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13.12.2021 18:13 Ответить
"Арфы нет, берите бубен."
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13.12.2021 22:12 Ответить
 
 