Резников о Гособоронзаказе: "Государство заказывает для армии не то, что запланировало, а то, что способны произвести наши предприятия"

До конца 2021 года средства, заложенные на выполнение Государственного оборонного заказа, будут использованы на 97-98%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в своей колонке на сайте "АрмияInform".

"По состоянию на 1 декабря 2021 года Государственное казначейство учло обязательства в рамках ГОЗ на 19,5 млрд грн, что составляет 85% годового плана. До конца года этот показатель увеличится, мы над этим активно работаем. По предварительным ожиданиям, средства будут использованы на 97-98%", – сообщил Резников.

При этом министр подчеркнул, что эффективность ГОЗ должна измеряться не количеством освоенных средств, а показателями дополнительных возможностей, которые получает армия в результате выполнения оборонного заказа.

Кроме того, Резников подчеркнул: "В армию поставляется не то, что нужно, а то, что доступно. В частности, это приводит к избыточной насыщенности разнородными образцами. Хуже всего - это то, что мы попали в "колею": государство заказывает для армии не то, что запланировало, а то, что фактически способны произвести наши предприятия".

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Министр, помимо прочего, отметил разрушенную систему долгосрочного планирования, как одну из самых серьезных проблем в армии, и выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР).

"Каждая пятая из имеющихся ОКР длится более 20 лет. Уже учтено почти 40 ОКР, которые давно прекращены или приостановлены, но на которые были потрачены бюджетные средства. Потери – миллиарды гривень, если брать с поправкой на современные цены. Но они продолжают "висеть" в планах и мешают сконцентрировать внимание на том, что важно", - подчеркнул Резников, добавив, что другой системный разрыв сегодня: расходы, закладываемые в государственные программы развития вооружений, не совпадают с расходами государственного бюджета на соответствующие годы.

Для разрешения проблем Резников предлагает ряд решений, далеко не все из которых будут популярны. В частности, предлагается пересмотреть все ОКР, выделить и закрыть те из них, которые не имеют перспектив.

Вторым шагом министр предлагает создать межструктурный комитет (по модели НАТО) с участием специалистов Министерства, Генштаба, народных депутатов, представителей войск с привлечением ученых. "Задача – расставить приоритеты. Дать объективную картину, как мы можем двигаться, ориентируясь на главный критерий – развитие возможностей армии в реальных условиях", – рассказал Резников.

По его мнению, сейчас необходимо выполнять несколько задач: восстанавливать боеспособность подразделений, утративших ее, выводить их из "минуса"; поддерживать на должном уровне силы и средства, которые сейчас имеют высокую степень боеспособности; наращивать возможности и работать на развитие, создавая будущее.

В то же время, по словам Резникова, сейчас нет ресурсов делать все одновременно и в нужном объеме, поэтому придется выбирать и совместно с парламентским комитетом принимать решение, которое затем должно быть воплощено через законодательные и нормативно-правовые акты.

В планах министра – по итогам этой дискуссии внести изменения в государственные целевые программы, а также перейти на трехлетнее планирование оборонных закупок и сразу закладывать расходы на них в соответствующие статьи бюджета.

"Тогда у нас появится не только формальный, но и качественный критерий для оценки выполнения оборонного заказа", – считает Резников.