Люди старше 60 лет смогут потратить 1000 грн за вакцинацию на приобретение лекарств уже со следующего года, - Шмыгаль

Люди в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 грн в рамках программы президента єПідтримка на покупку лекарств. Владимир Зеленский сегодня поручил правительству наработать механизм расширения соответствующей инициативы.

Об это сообщил в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основные цели программы - поддержать пострадавший от пандемии бизнес и привлечь людей к вакцинации. В то же время, по убеждению Шмыгаля, программа должна быть полезна широкому кругу украинцев и помогать тем, кто в этом действительно нуждается.

"Правительство уже начало прорабатывать механизм использования средств на покупку лекарств полностью вакцинированными украинцами старше 60 лет. Эта возможность станет доступной уже со следующего года", - отметил он.

"Начнет же работу єПідтримка 19 декабря. В этом году потратить 1000 грн с виртуального счета можно будет на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортивную сферу", - резюмировал Шмыгаль.

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