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Люди старше 60 лет смогут потратить 1000 грн за вакцинацию на приобретение лекарств уже со следующего года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Люди старше 60 лет смогут потратить 1000 грн за вакцинацию на приобретение лекарств уже со следующего года, - Шмыгаль

Люди в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 грн в рамках программы президента єПідтримка на покупку лекарств. Владимир Зеленский сегодня поручил правительству наработать механизм расширения соответствующей инициативы.

Об это сообщил в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основные цели программы - поддержать пострадавший от пандемии бизнес и привлечь людей к вакцинации. В то же время, по убеждению Шмыгаля, программа должна быть полезна широкому кругу украинцев и помогать тем, кто в этом действительно нуждается.

"Правительство уже начало прорабатывать механизм использования средств на покупку лекарств полностью вакцинированными украинцами старше 60 лет. Эта возможность станет доступной уже со следующего года", - отметил он.

"Начнет же работу єПідтримка 19 декабря. В этом году потратить 1000 грн с виртуального счета можно будет на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортивную сферу", - резюмировал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о 1000 грн за вакцинацию: Поручил добавить возможность покупки лекарств для категории 60+
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Топ комментарии
+8
Мінфін та МБРР підписали угоду про кредит на $150 мільйонів для боротьби з COVID-19

Джерело: https://biz.censor.net/n3304899 Идиотизму зеленых дебилов нет предела. Из ковидного фонда деньги вытащить вроде бы как на дороги, а для борьбы с эпидемией брать кредит.
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13.12.2021 16:58
+5
Так, може хтось не доживе.
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13.12.2021 16:57
+4
Фарммафия довольна.
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13.12.2021 17:04
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Так, може хтось не доживе.
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13.12.2021 16:57 Ответить
Мінфін та МБРР підписали угоду про кредит на $150 мільйонів для боротьби з COVID-19

Джерело: https://biz.censor.net/n3304899 Идиотизму зеленых дебилов нет предела. Из ковидного фонда деньги вытащить вроде бы как на дороги, а для борьбы с эпидемией брать кредит.
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13.12.2021 16:58 Ответить
Это схема. Проще попилять бабло на ремонте дорог, чем на фонде против ковида.
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13.12.2021 18:58 Ответить
Почему только старшего? А остальные здоровы?
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13.12.2021 16:59 Ответить
Остальные должны купить билет на 95 квартал...😀
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13.12.2021 17:31 Ответить
То що там на хліб не намажеш?
Тоді хоч хліб був, а тут одні зрєліща залишились.
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13.12.2021 16:59 Ответить
Купити книжок на тисячу, а потім продати їх за три. :S
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13.12.2021 19:00 Ответить
1000 грн.
це насмішка квартальна,
срані копійки.
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13.12.2021 17:02 Ответить
Фарммафия довольна.
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13.12.2021 17:04 Ответить
Ага. Сначала театры, массовые гуляния во время пандемии, а потом с тысячей все в аптеку. Только за тысячу сегодня в аптеке разве что помажут лоб зеленкой, а чтобы вылечиться нужно еще пару десятков тысяч выложить своих
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13.12.2021 17:10 Ответить
Шморгаль, ти давно в аптеках був? на КоЗельску тисячу скоро тільки бинт з зеленкою купиш. Будь які ліки, які лікують, а не просто прибирають симптоми, вже коштують як героїн... Зате шмурдяк, типа, безкоштовно і ще й приплачують...цікаво як
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13.12.2021 17:04 Ответить
витратити 1000 грн з віртуального рахунку можна буде на квитки в кіно, театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею...
Ето вы так с епидемией боритесь? Лучше бы например на ети деньги дали народу купить енергосберегающие лампочки или другие товары актуальные сегодня чтобы прекратили вырубать свет через день. Ато свистели что веерных отключений не будет а свет вырубают даже в Киеве
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13.12.2021 17:07 Ответить
Я Киевлянин (Подол). Свет иногда выключают, но редко и на короткое время. Хотя, примерно 10 дней назад среди ночи выключили и лишь порд утро включили (по часам на плите отследили).
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13.12.2021 17:33 Ответить
Сырец. Отопление выключают постоянно то на сутки , то на несколько часов .А самый хитрый способ - перейти на более слабый насос-- в результате якобы тепло есть, но концевые участки не греют.
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13.12.2021 18:07 Ответить
Почали з квитків на "Квартал", тепер дійшло до ліків людям похилого віку...
А до можливості віддати на благодійність, волонтерам, на потреби армії - для цього в них колись дійде?
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13.12.2021 17:09 Ответить
Ні, ніколи.
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13.12.2021 19:03 Ответить
у многих из тех кому за 60 смартфоны?
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13.12.2021 17:12 Ответить
Мені 57, а смартфон є.
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13.12.2021 17:29 Ответить
Надо баканову звякнуть!
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13.12.2021 17:35 Ответить
А вам не положено лекарство ещё
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13.12.2021 19:05 Ответить
мне не дали сегодня кредит в альфа банке . сослались на 70 лет. вот так. а вы говорите за следующий год. shame on you
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13.12.2021 17:21 Ответить
Не сочтите за бестактность: при страховании проблемы возникают?
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13.12.2021 17:30 Ответить
чтобы 60 летние смогли дожить до 65, уйти на пенсию и на следующий день умереть, им разрешили в течении 5 лет истратить эти 1000 грн на лекарства.
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13.12.2021 17:21 Ответить
На придбання книжок - це вже цікаво. От тільки як переконати продавця на книжковому ринку, щоб він мені 1-2 книжки за віртуальну 1000₴ продав.
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13.12.2021 17:28 Ответить
Никак...потому что только избранные магазины...фирмы и сайты будут допущенны к дерибану это тысячи...
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13.12.2021 17:34 Ответить
Тогда и книги наверное будут избранные, идеологически выдержанные.
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13.12.2021 17:52 Ответить
Зебіли , зробіть можливість перерахувати ті гроші на потреби армії .. Мене ваші фітнесклуби і концерти не цікавлять , перерахую гроші краще - на кориснішу справу . .
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13.12.2021 17:31 Ответить
Значить до 60 ніхто не хворіє? )
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13.12.2021 17:42 Ответить
НI..
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13.12.2021 19:07 Ответить
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13.12.2021 17:53 Ответить
Клоуна нужно в аптеку хоть раз сводить на экскурсию. Пускай посмотрит, сколько нынче лекарства стоят и что на свою вонючую тысячу он кроме горчичников и анальгина ничего не купит.
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13.12.2021 18:38 Ответить
Не царское это дело.
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13.12.2021 18:55 Ответить
Герр Шмаркль, а чи є можливість використати оцю нещасну тисячу одразу на всі оголошені послуги?
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13.12.2021 18:50 Ответить
спасибо, барин
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13.12.2021 19:12 Ответить
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13.12.2021 19:39 Ответить
логично... старше 60 на лики, до 14 на цукери, молодь на айкосы и презики... а зрелые возьмут пива с рыбкой? по индексу счастья обгоним скандинавов
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13.12.2021 19:35 Ответить
неужто дошло, что не все бабушки и дедушки мечтают посетить фитнес-клуб
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13.12.2021 20:08 Ответить
Интересно - если одна упаковка лекарства больше 1000 грн (антикоагулянт "эликвис") - то можно ли будет использовать эту тысячу и доплатить до стоимости упаковки?
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13.12.2021 21:37 Ответить
Так, можна.
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13.12.2021 23:37 Ответить
а хто і як 60+ річних, в котрих немає ID картки чи загранпаспорту зареєструє в Дії?
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13.12.2021 22:39 Ответить
В Дії можна зарєструватися через ID банку, в якому пенсіонер отримає пенсію. Але спершу треба завести особистий кабінет.
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13.12.2021 23:44 Ответить
 
 