Люди старше 60 лет смогут потратить 1000 грн за вакцинацию на приобретение лекарств уже со следующего года, - Шмыгаль
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Люди в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 грн в рамках программы президента єПідтримка на покупку лекарств. Владимир Зеленский сегодня поручил правительству наработать механизм расширения соответствующей инициативы.
Об это сообщил в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, основные цели программы - поддержать пострадавший от пандемии бизнес и привлечь людей к вакцинации. В то же время, по убеждению Шмыгаля, программа должна быть полезна широкому кругу украинцев и помогать тем, кто в этом действительно нуждается.
"Правительство уже начало прорабатывать механизм использования средств на покупку лекарств полностью вакцинированными украинцами старше 60 лет. Эта возможность станет доступной уже со следующего года", - отметил он.
"Начнет же работу єПідтримка 19 декабря. В этом году потратить 1000 грн с виртуального счета можно будет на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортивную сферу", - резюмировал Шмыгаль.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3304899 Идиотизму зеленых дебилов нет предела. Из ковидного фонда деньги вытащить вроде бы как на дороги, а для борьбы с эпидемией брать кредит.
Тоді хоч хліб був, а тут одні зрєліща залишились.
це насмішка квартальна,
срані копійки.
Ето вы так с епидемией боритесь? Лучше бы например на ети деньги дали народу купить енергосберегающие лампочки или другие товары актуальные сегодня чтобы прекратили вырубать свет через день. Ато свистели что веерных отключений не будет а свет вырубают даже в Киеве
А до можливості віддати на благодійність, волонтерам, на потреби армії - для цього в них колись дійде?