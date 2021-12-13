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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Екатериновки на Луганщине войска РФ произвели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Чтобы заставить российских наемников прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь.
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13.12.2021 17:39 Ответить
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13.12.2021 20:10 Ответить
 
 