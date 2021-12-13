Отказ от "скруток" по НДС будет ежемесячно приносить в бюджет свыше 1 млрд грн, - Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Государственный бюджет ежемесячно недополучает 1 млрд грн из-за "скруток" с налогом на добавленную стоимость (НДС)
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Более 1 млрд грн в месяц (отказ от "скруток" принесет - Ред.) в бюджет. И это только от скруток", – сказал нардеп "Слуги народа".
По его словам, прошлая неделя была посвящена комитетом борьбе с этим явлением.
"Последние четыре дня (интервью состоялось 10 декабря - Ред.) мы успешно ведем борьбу с воровством НДС из бюджета. Были заблокированы схемы по системному уклонению от уплаты НДС, так называемые "скрутки" – когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию. Мы накрыли огромный, миллионный "бизнес" конвертаторов и налоговиков", – сказал Гетманцев.
"Это огромная развлетленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители", – добавил он.
"В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС – который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю подакцизкой, вымагая деньги. Это – отлаженный, системно работающий, коррупционный организм, прогнивший доверху", – указал Даниил Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Даниил, скрутит в зад всё, что ты переписал на свою маму - недвижимость, сотни тысяч у.е. наличными и т.п. !
https://www.youtube.com/watch?v=PYQYd5Nxnes
информация о том что скрутки вернулись была озвучена весной 2020 года. заканчивается 2021
резво вы ожеребились рукожопы
П.С. А ФОПы еще помнят за кого, в своём большинстве, голосовали !?
28 декабря 2019
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Это балабольство о скрутках, обналах уже лет 10 слышу и точно от бубочки слышал....
Вопрос на засыпку - ярды от контрабаса уже кончились?
Блокування справжніх податкових накладних почалося з приходом зелених до влади. Оосбливо у 2020. Може раніше й було, але особисто я такого не зустрічав. Що вони зробили? - автоматизували блокування через код продукції, що викликає підозрілість у податківців. Туди ( у підозрілу продукцію) увійшли: зернові, соя, мясо, молоко... Практично все, що вирощують і виробляють фермери і агрофірми. Як вирішували ту проблему різні підприємства, на камеру не кожен скаже. Хтось звязувався з комісією в обласній податковій, хтось подавав у суд. Бо коли у тебе заблокована податкова накладна, то вона не може зьявитися у покупця. А покупець не заплатить ту суму пдв, на яку та накладна виписана. Мало того, ці "ребята" з мінфіну змінили програму звітності, яка автоматично зачисляла забоковану накладну як податковий борг продавця. Хоча згідно податкового кодексу, коли не отримав грошей на повну суму з пдв, то й не маєш сплачувати те пдв до бюджету. Такого свавілля не було навіть при овочі.
А тепер цей гетьманцев типу обурений, що якісь окремі податківці свавільно порушують законодавство і вимагають хабарі. Та саме ваша ж влада вклала той інструмент у руки податківців. А у них рефлекс - є можливість погрітти руки, то вони їх і нагріють.
Очень бы в тему пошло.