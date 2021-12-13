В законопроект 5719 снова внесли поправку, усиливающую табачную монополию: ранее в Раде ее отклонили

Во время голосования за законопроект 5600 в Верховной раде отклонили поправку 144 об усилении табачной монополии в Украине. Однако одна и та же поправка была параллельно подана в два законопроекта, и в четверг ВРУ будет рассматривать законопроект 5719, в который отклоненная поправка была внесена под номером 105.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Поправка 144 к законопроекту 5600 предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы", - заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

В четверг, 16 декабря, Верховная рада будет рассматривать законопроект 5719 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий", куда подана идентичная поправка - под номером 105.

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"В случае голосования структура оптового рынка сигарет изменится. Монополист, который сейчас контролирует примерно 70% рынка, выдавит с рынка другие торговые компании, и доведет свою долю до 85-90%. Объем рынка - 100 млрд грн в год. Таким образом, монополия получит +20 млрд грн в год с маржой в 5%. Это 1 млрд грн чистой прибыли для монополиста. Это приведет к значительному усилению российского влияния на украинском табачном рынке и уничтожению легального украинского бизнеса" - добавил нардеп.

Он также предложил авторам поправки ее отозвать. Поскольку она противоречит предвыборной программе партии "Слуга народа" и здравому смыслу, считает Холодов.

Напомним, в Украине работают четыре крупных табачных производителя - British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. В целом эти компании производят более 90% сигарет в стране.

С 2012 года свою продукцию они реализуют через "Тедис-Украина".

12 декабря 2019 года Кабмин в лице тогдашнего министра экономики Тимофея Милованова подписал Меморандум с British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. В Меморандуме табачные компании взяли на себя обязательства отказаться от монополии "Тедис Украина" и открыть рынок для других оптовиков.

В сентябре 2020 года КМУ хотел отказаться от части государственных функций и передать их табачникам - тогда через КМУ провели постановление №840 о "едином операторе", которое в сентябре 2021 года суд отменил как незаконное и нарушающее принципы и законы экономической конкуренции.