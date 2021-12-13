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Задержанные в РФ по подозрению в якобы связях с Украиной члены группировки "МКУ" оказались русскими националистами-язычниками, – СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Задержанные в РФ по подозрению в якобы связях с Украиной члены группировки

Группировка "МКУ", 106 членов которой были задержаны сотрудниками российских спецслужб в понедельник в разных регионах РФ, является не украинской, как утверждают в ФСБ, а исповедует русский национализм и борется за возрождение Российской империи

Об этом пишет издание "Беларуская праўда", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в ходе первичного поиска ответа на вопрос, а кем собственно "МКУ" являются, сталкиваешься с довольно неожиданным поворотом и фактами. Она состоит исключительно из российских граждан, которые борются за возрождение Российской империи, а многие из её участников еще и являются членами широкоизвестного "Русского корпуса" и проповедуют язычество, то есть представить их украинскими националистами весьма сложно", - говорится в сообщении.

В издании отмечают схожесть "МКУ" с "недобитыми" в свое время в РФ "националистами-язычниками".

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"Что интересно, ФСБ "борется" с ними уже около года, так как они постоянно угрожают терактами, правда до сих пор так ни одного и не совершили", - сообщается в материале.

Авторы статьи предполагают, что задержание членов группировки "МКУ" в РФ было сделано в рамках дальнейшего нагнетания ситуации и поиска поводов для развязывания конфликта с Украиной, как аналог "гляйвицкого инцидента", послужившего поводом для начала Второй мировой войны.

Другая выдвинутая версия – запугивание спецслужбами РФ собственного населения Украиной и украинцами, что не исключает первую версию.

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Топ комментарии
+28
Там вся росія -велике угрупування сатаністів!
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13.12.2021 19:02
+26
Націоналісти-язичники - Черепашки-ніндзя
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13.12.2021 19:02
+25
У них есть свой собственный бог рогатого скота - *****.
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13.12.2021 19:10
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язычкиники своими языками зализали анус до дырки.
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13.12.2021 19:36 Ответить
Вам можно только посочувствовать...
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14.12.2021 10:44 Ответить
Бандитьске угруповання знайшло терористичне угруповання.
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13.12.2021 19:39 Ответить
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13.12.2021 19:40 Ответить
В россии прошел форум лезбиянок под девизом "Великий могучий русский язык"
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13.12.2021 20:02 Ответить
Этих нациков поеднуе с Украиной придуманное ФСБ название.Цель Вызвать у населения ненависть к Украине.Кремлёвский злобный и плешивый бомбила не оставляет надежд и готовится бомбить Харьков ,и даже Киев.В Харькове новый мэр готовится встречать бомбилу хлебом-солью.
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13.12.2021 19:46 Ответить
влажные мечты рашкованца
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13.12.2021 20:08 Ответить
Терехов - алкаш краснорожий! Ему кто нальёт, того и встретит с закусоном.
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13.12.2021 20:13 Ответить
Всех в расход! Бабы еще нарожают.
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13.12.2021 22:53 Ответить
кацапо-фашисты как всегда солгали!
лживые и подоночные мрази!
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13.12.2021 20:01 Ответить
то анастезія для аборигенів
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13.12.2021 21:09 Ответить
та да, там больше фашиков уважают! в Немытой неонацистских организаций больше чем во всей Европе вместе взятой!
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13.12.2021 22:06 Ответить
Это значит, что уклонился от руководящего и направляющего учения РПЦ-ФСБ
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13.12.2021 22:39 Ответить
Если они борются за возрождение империи, нафиг расстрелять!
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13.12.2021 21:39 Ответить
Язычество - это хороводы. Кто изучает язычество - это хороводоведы.Христиане, которые ненавидят язычников , это хороводоведофобы. мусульмане, которые воюют против христиан, это хороводоведофобофаги. Те, кто поставляет оружие на войну мусульман, это хороводоведофобофагофилы. Те кто ненавидит поставщиков оружия мусульманам, это хороводоведофобофагофилофобы.
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13.12.2021 22:11 Ответить
Ну все, ждем сообщений, что они возили из Украины гадюк.
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13.12.2021 22:24 Ответить
Новость из разряда "В этой синагоге крестился Ясер Арафат".
А кто-то за громкое дело званий и медалек подгребет.
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13.12.2021 22:48 Ответить
Бей своих, что бы чужие боялись!
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14.12.2021 10:45 Ответить
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14.12.2021 10:55 Ответить
Ну, значит люди не пострадали
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14.12.2021 11:29 Ответить
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