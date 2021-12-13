РФ заплатит высокую цену за любую агрессию по отношению к Украине, – Боррель
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ЕС проявляет единство в вопросе поддержки Украины, а РФ заплатит высокую цену за любую агрессию.
Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы обсудили Украину и наращивание военного присутствия Россией на ее границе. Позвольте мне сказать снова и снова: Европейский Союз проявляет единство в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины. Министры – все – были очень четки сегодня относительно того, что любая агрессия в отношении Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Он констатировал, что ЕС "тесно координирует с нашими трансатлантическими партнерами" ответную реакцию.
"Вчера на Большой семерке мы говорили об этом. Этот вопрос остается высоко в повестке дня и будет обсужден на встрече лидеров ЕС на заседании Европейского совета в среду", - добавил Боррель.
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Тепер посол України в Берліні закликає новий уряд зняти таку блокаду. Про це пише німецьке видання Bild.
Із травня Німеччина використовувала механізми у рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні. Німецьким вето заблокували таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.
Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через "Агентство НАТО з підтримки і постачання" NSPA і чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини і Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.
"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників. Два голоси проти зупинили справу. Хоча деякі системи не були летальною зброєю", - сказала його речниця.
Нідерланди стали на бік Німеччини за наполягання Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.
У серпні президент Володимир Зеленський просив канцлерку Меркель під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литві та інших країнах НАТО, але вона сказала, що це виключено.
За кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково зняла своє вето на фоні масового перекидання російських військ до українських кордонів. Наприкінці листопада ФРН зняла вето з протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів у грудні 2021 року. Але німецька блокада гвинтівок зі США продовжується.
Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України.(с)
https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
Нужны решения на опережение,это поставка высокоточного литального оружия,что бы кремлевские гавноеды?даже думать не посмели,о своих кровавых понтах.
Всё логично.
Интересно, а какого мнения о них агрессор?