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РФ заплатит высокую цену за любую агрессию по отношению к Украине, – Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

РФ заплатит высокую цену за любую агрессию по отношению к Украине, – Боррель

ЕС проявляет единство в вопросе поддержки Украины, а РФ заплатит высокую цену за любую агрессию.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили Украину и наращивание военного присутствия Россией на ее границе. Позвольте мне сказать снова и снова: Европейский Союз проявляет единство в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины. Министры – все – были очень четки сегодня относительно того, что любая агрессия в отношении Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

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Он констатировал, что ЕС "тесно координирует с нашими трансатлантическими партнерами" ответную реакцию.

"Вчера на Большой семерке мы говорили об этом. Этот вопрос остается высоко в повестке дня и будет обсужден на встрече лидеров ЕС на заседании Европейского совета в среду", - добавил Боррель.
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Топ комментарии
+10
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13.12.2021 19:33
+10
Уважаемая редакция цензора, пожалуйста, перестаньте заполнять ленту новостей очередным бла бла бла очередного политического импотента.
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13.12.2021 19:34
+6
Німецький представник в наглядовій раді Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні вже куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок.
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13.12.2021 19:32
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Німецький представник в наглядовій раді Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні вже куплених нею через цю структуру НАТО і оплачених протидронових гвинтівок.
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13.12.2021 19:32 Ответить
Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель блокувала поставки Україні озброєння в рамках НАТО.

Тепер посол України в Берліні закликає новий уряд зняти таку блокаду. Про це пише німецьке видання Bild.

Із травня Німеччина використовувала механізми у рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні. Німецьким вето заблокували таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через "Агентство НАТО з підтримки і постачання" NSPA і чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини і Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників. Два голоси проти зупинили справу. Хоча деякі системи не були летальною зброєю", - сказала його речниця.

Нідерланди стали на бік Німеччини за наполягання Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

У серпні президент Володимир Зеленський просив канцлерку Меркель під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литві та інших країнах НАТО, але вона сказала, що це виключено.

За кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково зняла своє вето на фоні масового перекидання російських військ до українських кордонів. Наприкінці листопада ФРН зняла вето з протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів у грудні 2021 року. Але німецька блокада гвинтівок зі США продовжується.
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13.12.2021 19:59 Ответить
Этой кобыле в Украине по инерции, до сих пор, жопу лижут

Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України.(с)

https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
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13.12.2021 20:04 Ответить
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13.12.2021 19:33 Ответить
Уважаемая редакция цензора, пожалуйста, перестаньте заполнять ленту новостей очередным бла бла бла очередного политического импотента.
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13.12.2021 19:34 Ответить
Дуже вірне рішення
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13.12.2021 19:35 Ответить
Если кацапская Орда попрет на Киевскую Русь,то высокую цену заплатим мы,жизнью наших хлопцев.
Нужны решения на опережение,это поставка высокоточного литального оружия,что бы кремлевские гавноеды?даже думать не посмели,о своих кровавых понтах.
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13.12.2021 19:37 Ответить
Нам надо для оборони України крилаті ракети морського та повітряного базування. Так для щатравочкі 1000 одиниць. Но нікто не дасть
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13.12.2021 19:40 Ответить
в чем проблемв свои построить? много мозгов для этого не надо... да есть уже свои... просто какие то петухи при власти заблокировали эти оборон заказы, не знаеш какие, мой 73%ый друг ?
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13.12.2021 20:03 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 19:47 Ответить
Запомни пока Европа сосет природный газ ничего не будет
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13.12.2021 19:47 Ответить
Боррель, пока ты жуёшь свои сопли и получаешь за это крутую зряплату, Украина уже платит цену - жизнями своих лучших сынов и дочерей. Интересно, во что ты оценил эти жизни, старое трупло?
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13.12.2021 20:02 Ответить
Мавзолейные говноеды... мое видео к вашим услугам...СМОТРИТЕ и слушайте внимательно....https://youtu.be/NPxSddrYVKI..удоды тупые....
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13.12.2021 20:22 Ответить
Цей обсос не зробить ніхіба...
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13.12.2021 20:32 Ответить
А пока мы продолжим спонсировать агрессора, платя ему за нефть и за газ.
Всё логично.
Интересно, а какого мнения о них агрессор?
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13.12.2021 20:34 Ответить
 
 