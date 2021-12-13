Джонсон в разговоре с Путиным предупредил о "серьезных последствиях" в случае нападения РФ на Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник выразил обеспокоенность ростом военного присутствия РФ на украинской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений", - сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Джонсон также отметил важность диалога для обеспечения международной и региональной безопасности. Стороны согласились с необходимостью соблюдения условий Минских соглашений всеми участниками.
Джонсон также подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.
В свою очередь пресс-служба Кремля отметила, что Путин в телефонном разговоре с Джонсоном изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины и заявил о необходимости начала переговоров о нерасширении НАТО.
"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Германия к примеру блокирует поставки оружия
Чмошники..
Кто отслеживают ситуацию те знают - Московия продолжает гнать эшелоны с войсками к границам Украины
WorldOnAlert
@worldonalert
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33 мин
Very strange "analyzes" on Twitter what the West should give Putin to deter him from an invasion on Ukraine. Putin will attack Ukraine (again), no matter what we give him. So let's focus on what the West could give Ukraine to make it hard for the Russian military: WEAPONS.
Очень странный «анализ» в Твиттере, что Запад должен дать Путину, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Путин нападет на Украину (снова), что бы мы ему ни дали. Итак, давайте сосредоточимся на том, что Запад может дать Украине, чтобы усложнить жизнь российской армии: ОРУЖИЕ.
Это о меркельше вчера один украинский политик.
Кто- нибудь удосужится наконец-то успокоить трясущегося от страха перед НАТО? Сказать ему на весь мир, что не бойся Вова, НАТО это оборонительный блок и не собирается нападать на Россию. Нафига это надо, если Россия сама поставляет в страны страшного НАТО нефть и газ? А после этого, Россия, поддерживая натовские экономики, покупает их продукцию.
Видишь Вова и ничего страшного.
И вовсе не надо было от страха перед НАТО оккупировать Крым и Донбасс.
Кремль каждый день на весь мир говорит, что боится и требует каких то гарантий.
Цивилизованный мир тоже боится, а вдруг от страхв тот еще такое учудит.
Так и живём. В страхе
Прикидывайся слабым, когда ты силён.
Прикидывайся сильным, когда ты слаб.
Позиции кремля слабы, англосаксы это видят и тупо ждут когда в цирке придёт время их выхода
Так же потом и исполним...
а Зеля Никакая, гостеприимно раскинув ноги, дала... зелёный свет оккупанту, походу намекая, что не прочь встретиться где-то посредине Украины..