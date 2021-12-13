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Джонсон в разговоре с Путиным предупредил о "серьезных последствиях" в случае нападения РФ на Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Джонсон в разговоре с Путиным предупредил о

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник выразил обеспокоенность ростом военного присутствия РФ на украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений", - сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Джонсон также отметил важность диалога для обеспечения международной и региональной безопасности. Стороны согласились с необходимостью соблюдения условий Минских соглашений всеми участниками.

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Джонсон также подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

В свою очередь пресс-служба Кремля отметила, что Путин в телефонном разговоре с Джонсоном изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины и заявил о необходимости начала переговоров о нерасширении НАТО.

"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Топ комментарии
+9
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 19:45
+7
Германия блокирует поставки даже нелетального оборудования. Об оружии как таковом там речи нет.
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13.12.2021 19:44
+7
такой обеспокоенности орки еще не видели
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13.12.2021 19:49
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лучше бы оружие дали козлы..
Германия к примеру блокирует поставки оружия
Чмошники..
Кто отслеживают ситуацию те знают - Московия продолжает гнать эшелоны с войсками к границам Украины

WorldOnAlert


@worldonalert

·
33 мин



Very strange "analyzes" on Twitter what the West should give Putin to deter him from an invasion on Ukraine. Putin will attack Ukraine (again), no matter what we give him. So let's focus on what the West could give Ukraine to make it hard for the Russian military: WEAPONS.

Очень странный «анализ» в Твиттере, что Запад должен дать Путину, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Путин нападет на Украину (снова), что бы мы ему ни дали. Итак, давайте сосредоточимся на том, что Запад может дать Украине, чтобы усложнить жизнь российской армии: ОРУЖИЕ.
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13.12.2021 19:39 Ответить
Германия блокирует поставки даже нелетального оборудования. Об оружии как таковом там речи нет.
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13.12.2021 19:44 Ответить
Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України. (c)
Это о меркельше вчера один украинский политик.
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13.12.2021 19:48 Ответить
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13.12.2021 20:32 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
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13.12.2021 20:34 Ответить
Закликати параноїдних шизов до адекватності ,марна справа !!!)))
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13.12.2021 19:40 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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13.12.2021 19:45 Ответить
такой обеспокоенности орки еще не видели
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13.12.2021 19:49 Ответить
Звичайно, повага до бритів, але з паРашою немає про що розмовляти.
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13.12.2021 19:54 Ответить
РАБссия не нападе,воно после Беслана и Норд Оста трусливе стало...Есть Конспирологическая версия...,Мавзолейный хмырь напал на Грузию в год Олимпиады 2008 года..сюда Крыса Мавзолейная в год Сочинской Оленьпияды...,в 2022 году 4 февраля начнется Олимпиада в Пекине...,закончится...23 февраля...,есть версия что Мавзолейный хмырь полезет сразу после Олимпиады...а Китай нападет на Тайвань синхронно с рюсскими баранами...,но это всего лишь версия...
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13.12.2021 20:06 Ответить
Мне интересно кто из цивизованного мира первым прекратит плыть по течению кремля?
Кто- нибудь удосужится наконец-то успокоить трясущегося от страха перед НАТО? Сказать ему на весь мир, что не бойся Вова, НАТО это оборонительный блок и не собирается нападать на Россию. Нафига это надо, если Россия сама поставляет в страны страшного НАТО нефть и газ? А после этого, Россия, поддерживая натовские экономики, покупает их продукцию.
Видишь Вова и ничего страшного.
И вовсе не надо было от страха перед НАТО оккупировать Крым и Донбасс.
Кремль каждый день на весь мир говорит, что боится и требует каких то гарантий.
Цивилизованный мир тоже боится, а вдруг от страхв тот еще такое учудит.
Так и живём. В страхе
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13.12.2021 20:09 Ответить
ты очень наивная
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13.12.2021 20:29 Ответить
вы наивный
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13.12.2021 20:36 Ответить
Англосаксы, кремль отдыхает.
Прикидывайся слабым, когда ты силён.
Прикидывайся сильным, когда ты слаб.
Позиции кремля слабы, англосаксы это видят и тупо ждут когда в цирке придёт время их выхода
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13.12.2021 21:04 Ответить
Вибачаюся за свої 5 копійок, але мені також цікаво чи Великобританія простила рашці застосування на своїй території полонію і "новічка",як це було проти Литвиненка і Скрипалів?
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14.12.2021 06:32 Ответить
Британия круче США по поставкам в Украину всего и всякого...разного...то вы плохо ориентируетесь на сколько фунтов стерлингов Борис Джонсон вбухал в украинскую армию...сумма поставок 4 ярда фунтов стерлингов... поплачьте мазолейные...
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13.12.2021 20:13 Ответить
Немцы п.i..i..i..i. ry Кацапские !!!
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13.12.2021 20:35 Ответить
Помня Будапештский меморандум, обещайте ***** всё, что оно захочет...
Так же потом и исполним...
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13.12.2021 21:28 Ответить
..при Порохе все хотелки хйла оставались при хйле..
а Зеля Никакая, гостеприимно раскинув ноги, дала... зелёный свет оккупанту, походу намекая, что не прочь встретиться где-то посредине Украины..
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13.12.2021 21:33 Ответить
Посеред пекла нехай зустрічаються!
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14.12.2021 06:34 Ответить
 
 