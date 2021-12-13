"Энергоатом" перестал быть убыточным благодаря решениям Минэнерго в середине 2020 года, - Буславец
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Государственная компания "Энергоатом" перестала генерировать убытки благодаря антикризисным мерам Министерства энергетики летом 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Когда я покидала должность, в части НАЭК "Энергоатом" было остановлено прирост долгов перед предприятием в рамках ПСО. Началось их погашение (минус 2 млрд грн долгов). Этому способствовало обновление по инициативе Минэнерго, регуляторного поля - ПСО, порядка проведения аукционов по двусторонним договорам, изменения в закон Украины относительно доли обязательной продажи е/е на РДН", - заявила тогдашний глава министерства Ольга Буславец.
Она подчеркнула, что по ее инициативе предприятию была предоставлена возможность до 40% электроэнергии продавать на стабильном рынке двусторонних договоров, самостоятельно выбирая оптимальную торговую стратегию.
Именно это по словам Буславец, вывело компанию из кризиса и хронической убыточности.
Как следствие, с июля и до середины декабря 2020 года предприятие заработало на РДД более 9 млрд грн. Это позволило оживить денежное обращение компании, создать базис для обеспечения отечественной промышленности доступной "атомной" электроэнергией, уменьшить профицит предложения электрической энергии и сократить объемы небалансов на сумму до 1 млрд грн в месяц", - подчеркнула Буславец.
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А это тебе ссылка, и для большей убедительности, с Цензора. И именно о тех аферах, где принимала участие Буславец. Хотя тебе, упоротому мудозвону, скорее так и не дойдет.
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2 ч. ·
Сидим с экспертами и анализируем одну из последних инициатив Зеленского, которую он выдаёт за "Велике досягнення", а это является очередным "Великим крадівництвом" от новой власти. И красть будут миллиардами. На днях выложу анализ.
PS Кстати, тут и в теме и в доле один неолигарх. Угадаете фамилию?
Коли був збитковим, ніхто не волав
А коли в + пішов, то ахметовці з порошенківцями злились в екстазі
Просто листа переверните - отлично работает при линейном графике