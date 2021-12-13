РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3980 посетителей онлайн
Новости Экономика
6 729 55
энергетика (2034) Энергоатом (377) Буславец Ольга (70) Минэнерго (216)

"Энергоатом" перестал быть убыточным благодаря решениям Минэнерго в середине 2020 года, - Буславец

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Государственная компания "Энергоатом" перестала генерировать убытки благодаря антикризисным мерам Министерства энергетики летом 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда я покидала должность, в части НАЭК "Энергоатом" было остановлено прирост долгов перед предприятием в рамках ПСО. Началось их погашение (минус 2 млрд грн долгов). Этому способствовало обновление по инициативе Минэнерго, регуляторного поля - ПСО, порядка проведения аукционов по двусторонним договорам, изменения в закон Украины относительно доли обязательной продажи е/е на РДН", - заявила тогдашний глава министерства Ольга Буславец.

Она подчеркнула, что по ее инициативе предприятию была предоставлена ​​возможность до 40% электроэнергии продавать на стабильном рынке двусторонних договоров, самостоятельно выбирая оптимальную торговую стратегию.

Читайте также: События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец

Именно это по словам Буславец, вывело компанию из кризиса и хронической убыточности.

Как следствие, с июля и до середины декабря 2020 года предприятие заработало на РДД более 9 млрд грн. Это позволило оживить денежное обращение компании, создать базис для обеспечения отечественной промышленности доступной "атомной" электроэнергией, уменьшить профицит предложения электрической энергии и сократить объемы небалансов на сумму до 1 млрд грн в месяц", - подчеркнула Буславец.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+31
«Енергоатом» в 2018р збільшив чистий прибуток на 21,2% до 4,63 млрд грн.

"Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда
показать весь комментарий
13.12.2021 19:49
+30
Вот врет, так врет Зеленая проститутка. Ты ради Бени и Ахметки совеем нагнула Энергоатом.
показать весь комментарий
13.12.2021 19:46
+22
Та да. Главное красиво соврать. Люмпен схавает и не такое.
показать весь комментарий
13.12.2021 19:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот врет, так врет Зеленая проститутка. Ты ради Бени и Ахметки совеем нагнула Энергоатом.
показать весь комментарий
13.12.2021 19:46 Ответить
График зеленого "покращення" для лохов

показать весь комментарий
13.12.2021 19:47 Ответить
а чого ти не покажеш графік до теперішнього часу ?
показать весь комментарий
13.12.2021 21:20 Ответить
Что, режет глаза, как выбранные тобой зеленые барыги угробили энергосистему Украины? Твои проблемы. Яке їхало, таке й здибало. Тож смачного
показать весь комментарий
13.12.2021 22:16 Ответить
Мені ріже глаза твоя придурковатість. Навіть звичайний автомобіль має періоди обслуговування та заміни палива, мастила. Те саме мають і атомні станції. Ось тільки часу їм на те потрібна набагато більше. Так от, якщо подивитися коли "вимикалися" , та додати потрібний час на всі ті роботи, то стане зрозуміло що станції готовили на період осінь-зима. І якби ти пришелепкуватий продовжив той графік, то побачив би що в теперішній час не працює лише один реактор з 15-ти, на РАЕС. Термін середнього ремонту якого завершиться в січні, і тоді будуть працювати всі наявні в Україні реактори. Та буде генеруватися рекордна потужність атомними станціями. Ось така реальність, а не вигадана придурками порохоботами.
показать весь комментарий
13.12.2021 22:34 Ответить
Та вообще ! Что, уже и "зеленка" не виновата А вот это реальность за 2020 год, а не тупые фантазии недоразвитого организма зебила. Фантазируй дальше. Смачного.

показать весь комментарий
13.12.2021 22:42 Ответить
Сейчас 2021-ый.Не заметил?А Энергоатом ВПЕРВЫЕ в истории вышел на максимальную мощность.Может не надо ныть и обгаживать собственную страну ради соплей "прыпарашэнкубулолучче"?
показать весь комментарий
14.12.2021 08:44 Ответить
Если ты не заметил, то Буславец рассказывает про 2020 год. И я привел все данные именно за этот период, когда она врет. Я понимаю, что у вас тяжело с восприятием реальности, но это только ваши проблемы. А за 2021 год, его окончательные результаты и угольный кризис в энергетике разговор будет отдельный. И не путай власть выбранных вами Бениных холуев со все страной. Это далеко не одно и тоже.
показать весь комментарий
14.12.2021 12:28 Ответить
Типичное убогое тело.Она говорила о РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ В20-ом году.И именно они повлияли на то,что теперь генерация Энергоатома на том уровне,которого не было НИКОГДА.Знаешь,только полному недоумку можно пытаться что-то тут опровергать.При чем "угольный кризис" к АЭС?Я понимаю,что шокомассе абы про что-то повонять,но ты хоть по теме пробуй.И это и есть все страна.Потому,что вас,убогих,процентов 5 и ни на что,кроме нытья и тупой пропаганды,вы не способны
показать весь комментарий
14.12.2021 12:47 Ответить
Ответ ниже. О решениях, принятых в 2020 году. Повторять не буду. И угольный кризис к тому, что стоят практически все государственные блоки ТЭС от недостатка угля. А энергию брать откуда-то нужно. Поэтому и завели все доступные блоки АЭС. Но и этого катастрофически не хватает. Недостачу покрывают за счет импорта, и из Белоруси в том числе. Но понять это вы, действительно, не способны из-за ущербности ваших мозгов. Смачного и не напрягайтесь. А то сгорите невзначай.
показать весь комментарий
14.12.2021 12:58 Ответить
Упоротое не может понять,что речь идет о АЭС?Почему упоротое приплетает сюда уголь?Упоротое сначала ныло,что Энергоатому-капец,а когда упоротого ткнули мордой в собственную брехню,упоротое начало ныть на другую тему.Может упоротое сначала закончит начатое,а только потом возьмется за новое?
показать весь комментарий
14.12.2021 13:10 Ответить
Упоротое одноклеточное не может понять, что речь идет о решениях 2020 года? Ответ ниже. Не дошло - лечись, хотя с такими мозгами поможет вряд-ли.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:15 Ответить
Даже обкакавшись,шоколадный боец продолжает бой)
показать весь комментарий
14.12.2021 13:19 Ответить
Это и все? Мокнули в собственные фекалии и сдулся? Твои проблемы. Меньше гадь и не меряй всех по себе, тело.
показать весь комментарий
14.12.2021 14:34 Ответить
Кого во что мокнули? Упоротое визжало,что трындец Энергоатому,а оказалось,что оно тупо или врет,или бесперспективно тупое-вот это есть МОКНУЛИ)Но упоротое на столько упоротое,что даже тут пытается вякать,приплетая уголь к плутонию))И этим,естественно,вызывает отвращение))
показать весь комментарий
14.12.2021 14:50 Ответить
Если дебил не умеет читать -- и это только проблемы дебила. Лечись. Хотя тебе уже поздно и лечиться.
показать весь комментарий
14.12.2021 14:55 Ответить
Читать я умею.Вкратце.Упоротый:"зиленскийугробилэнергоатом!!!!парашенкапамаги!!!"Упоротому:"Энергоатом вышел на рекордную генерацию".Упоротый:"унаснетуугля!!!парашенкапамаги!!!"Чем кому-то советовать учиться читать,упоротому лучше научиться грамотно писать)
показать весь комментарий
14.12.2021 15:21 Ответить
Штирит тело? Тяжело же вас, батенька жизнь побила. Сгорите так нафиг от своих кокаиновых фантазий
показать весь комментарий
14.12.2021 15:34 Ответить
Кроме пустозвонства что-то есть?И что такое "штирит"?
показать весь комментарий
14.12.2021 16:34 Ответить
Мудозвонство -- это к вам батенька. Знатный тупой мудозвон и кокаиновыми фантазиями. Держитесь там и не сгорите.

А это тебе ссылка, и для большей убедительности, с Цензора. И именно о тех аферах, где принимала участие Буславец. Хотя тебе, упоротому мудозвону, скорее так и не дойдет.

Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым Джерело: https://biz.censor.net/r3221279
показать весь комментарий
14.12.2021 19:53 Ответить
Упоротое тупое даже по меркам Секты)))Речь шла о МОЩНОСТИ,на которой работают наши АЭС,а не о махинациях всяких мудаков.Вот тут упоротое и обгадилось.Но упоротое на то и упоротое,чтоб съезжать с темы)
показать весь комментарий
14.12.2021 20:02 Ответить
Я же говорил -- тебе дебилу не дойдет. И не напрягайся пока не протрезвеешь
показать весь комментарий
14.12.2021 20:07 Ответить
А это тебе сразу ссылка.И ,для еще большей убедительности, с Цензора.Хотя,я думаю,упоротое найдет повод на "белое" говорить "красное". https://censor.net/ru/news/3300852/vpervye_v_istorii_ukrainskie_aes_budut_rabotat_na_maksimalnoyi_moschnosti_galuschenko
показать весь комментарий
14.12.2021 08:48 Ответить
А это тебе ссылка, и для большей убедительности, с Цензора. И именно о тех аферах, где принимала участие Буславец. Хотя тебе, упоротому, скорее так и не дойдет.

Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым Джерело: https://biz.censor.net/r3221279
показать весь комментарий
14.12.2021 12:52 Ответить
22 июня 2020 года
К спецаукционам «Энергоатома» допустили только Коломойского

16 ноября 2020,
Олигархам - вдвое дешевле. Энергоатом потерял 65 млн грн за неделю на продажах Коломойскому и Ахметову - СМИ
показать весь комментарий
13.12.2021 19:55 Ответить
Збитковий Енергоатом-це збиткування Зелених Йолопів над Україною.
показать весь комментарий
13.12.2021 19:46 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 19:48 Ответить
«Енергоатом» в 2018р збільшив чистий прибуток на 21,2% до 4,63 млрд грн.

"Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда
показать весь комментарий
13.12.2021 19:49 Ответить
Та да. Главное красиво соврать. Люмпен схавает и не такое.
показать весь комментарий
13.12.2021 19:50 Ответить
Тобто вона має на увазі, що спочатку просрали всі здобутки, аж потім почали оглядатись в пошуках розумних?
показать весь комментарий
13.12.2021 19:55 Ответить
Як кішка, яка нагадила на підлогу й намагається заховати, шкрябаючи ламінат…
показать весь комментарий
13.12.2021 20:00 Ответить
Судячи з вашого допису, ви розумієтесь на котах!
показать весь комментарий
13.12.2021 20:03 Ответить
Але кішки таки здатні до навчання, на відміну від монобільшовиків…
показать весь комментарий
13.12.2021 20:16 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Лохторат слід час від часу підгодовувати локшиною ,бо вимре ,як мамонти !!!)))
показать весь комментарий
13.12.2021 19:59 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 20:06 Ответить
Роттердам+ кажете??
показать весь комментарий
13.12.2021 20:05 Ответить
"Енергоатом" перестав бути збитковим / Но как повысить тариф Зеленский знает. 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский.- За $30 млрд по $6000 за квт. $30 млрд заплатят не Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Заплатят украинцы.
показать весь комментарий
13.12.2021 20:18 Ответить
По классике работают: "Держите вора!"
показать весь комментарий
13.12.2021 20:53 Ответить
Все зелебобики врут наперегонки со своим шефом. Но его по вранью никто не обставит. Барон Мюнхаузен по сравнению с ними сопливый мальчишка.
показать весь комментарий
13.12.2021 20:57 Ответить
Президент Байден никогда бы не снял санкции с СП-2 если бы он не увидел во что превратили реформу госкорпораций в Украине. Фактически контроль за "Нафтогазом" снова получил Коломойский.
показать весь комментарий
13.12.2021 21:01 Ответить
Борислав Береза

2 ч. ·



Сидим с экспертами и анализируем одну из последних инициатив Зеленского, которую он выдаёт за "Велике досягнення", а это является очередным "Великим крадівництвом" от новой власти. И красть будут миллиардами. На днях выложу анализ.

PS Кстати, тут и в теме и в доле один неолигарх. Угадаете фамилию?
показать весь комментарий
13.12.2021 21:48 Ответить
От така воно зрада на сьогодні...
Коли був збитковим, ніхто не волав
А коли в + пішов, то ахметовці з порошенківцями злились в екстазі
показать весь комментарий
13.12.2021 22:05 Ответить
Совсем кукухой поехало недоразвитое? Где тут прибыль в 2020 году?

показать весь комментарий
13.12.2021 22:35 Ответить
Какие Вы однако недогадливые...
Просто листа переверните - отлично работает при линейном графике
показать весь комментарий
13.12.2021 22:39 Ответить
Та да. Отрицательный рост.

показать весь комментарий
13.12.2021 22:48 Ответить
хронической убыточности? а при ком появилась убыточность вообще
показать весь комментарий
13.12.2021 22:19 Ответить
Может не "благодаря", а "вопреки" ?
показать весь комментарий
13.12.2021 22:42 Ответить
"Енергоатом" закінчив 2018 рік з прибутком 4,6 млрд гривеньhttps://ukranews.com/ua/news/616916-energoatom-zakinchyv-2018-rik-z-prybutkom-4-6-mlrd-gryven. .
показать весь комментарий
13.12.2021 22:46 Ответить
Такая огромная и богатая страна не может быть такой бедной!Значит все 30 лет независимости грабят и уничтожают экономику страны целенаправленно!!!!Как энерго атом может быть убыточным?Значит натыкали сотни фирм - прослоек и банкроят отрасль!Сейчас уничтожают и банкротят целенаправленно Нефтегаз!Как ,при цене газа 8000 гр тысяча кубов,предприятие может быть убыточным?Если себестоимость добычи тысячи кубов газа 20-40$ ( 600-1000 гр ).Значит коррупция .Создали тысячи фирм - прослоек и отьедают прибыль!Куда смотрит сбу,набу,ГПУ???????????
показать весь комментарий
14.12.2021 01:30 Ответить
 
 