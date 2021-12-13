"Энергоатом" перестал быть убыточным благодаря решениям Минэнерго в середине 2020 года, - Буславец

Государственная компания "Энергоатом" перестала генерировать убытки благодаря антикризисным мерам Министерства энергетики летом 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда я покидала должность, в части НАЭК "Энергоатом" было остановлено прирост долгов перед предприятием в рамках ПСО. Началось их погашение (минус 2 млрд грн долгов). Этому способствовало обновление по инициативе Минэнерго, регуляторного поля - ПСО, порядка проведения аукционов по двусторонним договорам, изменения в закон Украины относительно доли обязательной продажи е/е на РДН", - заявила тогдашний глава министерства Ольга Буславец.

Она подчеркнула, что по ее инициативе предприятию была предоставлена ​​возможность до 40% электроэнергии продавать на стабильном рынке двусторонних договоров, самостоятельно выбирая оптимальную торговую стратегию.

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Именно это по словам Буславец, вывело компанию из кризиса и хронической убыточности.

Как следствие, с июля и до середины декабря 2020 года предприятие заработало на РДД более 9 млрд грн. Это позволило оживить денежное обращение компании, создать базис для обеспечения отечественной промышленности доступной "атомной" электроэнергией, уменьшить профицит предложения электрической энергии и сократить объемы небалансов на сумму до 1 млрд грн в месяц", - подчеркнула Буславец.