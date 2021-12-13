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Защитник Украины Юрий Савелло подорвался на мине и нуждается в помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитник Украины Юрий Савелло подорвался на мине и нуждается в помощи

Разведчику оторвало стопу, у него тяжелая контузия.

Об этом пишет в фейсбуке Юлия Толмачева, сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях его перевезут для последующих операций и лечения в Киев, впоследствии реабилитация и протезирование. Долгое восстановление. В семье трое детей, и жена просит нашей помощи", - указала она.

Помочь можно, переведя деньги на карту 5354 6550 2014 8351 Савелло Юрий Анатольевич.
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Топ комментарии
+23
зробив переказ
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13.12.2021 20:34
+17
+ Швидкого одужання герою.
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13.12.2021 20:39
+14
Переведите раненным *тысячу* которую вы выделили вакцинировавшимся и не позорьте страну. Не должны парни защищающие Родину просить денег у людей.
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13.12.2021 21:10
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зробив переказ
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13.12.2021 20:34 Ответить
помог делом молодец
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13.12.2021 20:36 Ответить
+ Швидкого одужання герою.
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13.12.2021 20:39 Ответить
Ох писаки.
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13.12.2021 20:44 Ответить
Что ты имел ввиду?поясни!
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14.12.2021 08:26 Ответить
Смерть мавзолейным ублюдкам... за каждую каплю Украинской крови...

Слава Україні!Одужання Герою!
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13.12.2021 20:45 Ответить
Держись боец, скинул.
Минобороне должно быть стыдно за то, что не обеспечили всем необходимым нуждающихся в помощи бойцов!
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13.12.2021 20:49 Ответить
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13.12.2021 21:14 Ответить
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13.12.2021 21:15 Ответить
Экзоскелет армии США
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13.12.2021 21:15 Ответить
Три раза пытаюсь уточнить, что человек на мине не может взорваться, а может П О Д О Р В А Т Ь СЯ, и три раза меня редактор правит.
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13.12.2021 20:59 Ответить
Не-уй читать руский перевод и пиcАть на руском. Могут забанить, а могут и подорвать.
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13.12.2021 22:33 Ответить
Не надо за се,,,говаривать тему! Не хочешь переводить деньги так хоть помолчи,выскажешься в другой месте!!! Знаток твою…
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14.12.2021 08:34 Ответить
Беспощадные невидимки
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13.12.2021 20:59 Ответить
Переведите раненным *тысячу* которую вы выделили вакцинировавшимся и не позорьте страну. Не должны парни защищающие Родину просить денег у людей.
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13.12.2021 21:10 Ответить
100000%, я 2 рази вакцинований, пенсіонер - не ради тисячі, а ради себе особисто й інших членів сімї. І я не буду ганьбитись, займати чергу з 5 ранку під якимось ЦНАП щоб прийняти ЗЕподачку. Дійсно, за ці тисячі можна збільшити допомогу при пораненні, і половину видавати до заключної медкомісії, котра цілий рік буде вирішувати чи не відросла відірвана нога
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13.12.2021 21:42 Ответить
"не буду ганьбитись, займати чергу з 5 ранку"

А хіба потрібно якусь чергу займати? Грші ж на картку автоматично мають перераховуватись, чи як?
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14.12.2021 07:43 Ответить
Поможем, кто сколько может, кому сколько по силам. Даже самая маленькая сумма пойдет на пользу бойцу , ведь самая большая и полноводная река, берет начало с маленьких ручейков.
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13.12.2021 21:13 Ответить
А вот обстрелы и почти каждый день погибают наши воины, это не считается агрессией, или нападением, а как определить начало агрессии, а понял, комуно-фашист путлер обьявит, наша задача, и задача наших партнеров ждать, когда убийца путлер скажет об этом всем.
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13.12.2021 21:37 Ответить
начало агрессии определяется просто - французы и немцы заявят о начале работы российской миротворческой миссии. да, ещё об этом будут волать Никарагуа, Венесуэла, Беларусь, Армения, Израиль, Северная "Корея".
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13.12.2021 22:23 Ответить
А какой банк?
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13.12.2021 21:49 Ответить
У меня в приват24 банк получателя не определился, и к карточке не привязалась фамилия получателя, и это может отпугивать благотворителей. Хотя я скинул без задней мысли.
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13.12.2021 22:17 Ответить
Исто не первый раз! У меня такое же было в преведущих переводах.Может кто пояснит почему карточка не привязываеться к фамилии
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14.12.2021 08:43 Ответить
Поддержал Юрия и его семью.
Слава Україні! Одужання Герою!
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13.12.2021 22:17 Ответить
Яка ганьба! Невже держава не має коштів для лікування своїх воїнів?!!! Що це таке?!!!
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13.12.2021 22:31 Ответить
Одужання воїнові
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13.12.2021 22:48 Ответить
Перераховано
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14.12.2021 01:40 Ответить
 
 