Защитник Украины Юрий Савелло подорвался на мине и нуждается в помощи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Разведчику оторвало стопу, у него тяжелая контузия.
Об этом пишет в фейсбуке Юлия Толмачева, сообщает Цензор.НЕТ.
"На днях его перевезут для последующих операций и лечения в Киев, впоследствии реабилитация и протезирование. Долгое восстановление. В семье трое детей, и жена просит нашей помощи", - указала она.
Помочь можно, переведя деньги на карту 5354 6550 2014 8351 Савелло Юрий Анатольевич.
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Слава Україні!Одужання Герою!
Минобороне должно быть стыдно за то, что не обеспечили всем необходимым нуждающихся в помощи бойцов!
А хіба потрібно якусь чергу займати? Грші ж на картку автоматично мають перераховуватись, чи як?
Слава Україні! Одужання Герою!