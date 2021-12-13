Защитник Украины Юрий Савелло подорвался на мине и нуждается в помощи

Разведчику оторвало стопу, у него тяжелая контузия.

Об этом пишет в фейсбуке Юлия Толмачева, сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях его перевезут для последующих операций и лечения в Киев, впоследствии реабилитация и протезирование. Долгое восстановление. В семье трое детей, и жена просит нашей помощи", - указала она.

Помочь можно, переведя деньги на карту 5354 6550 2014 8351 Савелло Юрий Анатольевич.



