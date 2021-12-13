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Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Украину и РФ для переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Украину и РФ для переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта, - Белый дом

США, кроме стран Европы, ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать конфликт Москвы и Киева дипломатическим путем.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"День за днем ​​мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую – с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь (урегулирование конфликта – Ред.) и следовать им", - сказала она.

Читайте также: Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп

Псаки напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая затем во вторник направится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ. По словам Псаки, во время визита Донфрид будет обсуждать наращивание российских войск у границы с Украиной и заверит приверженность Вашингтона суверенитету Украины.

После поездки в РФ, отметила Псаки, Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США в НАТО и партнерами с ЕС. Представитель Белого дома добавила, что работу с европейскими партнерами ведет команда США в сфере нацбезопасности.
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Топ комментарии
+4
Гадаю ,що з цього роя ,у них не вийде ні..чого !!!!))))
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13.12.2021 21:22
+4
З москалями домовлятися ,себе не поважати !!!))
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13.12.2021 21:23
+3
Один вже відмовлявся від євроінтеграції ,тепер в Ростові мешкає !!)))
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13.12.2021 21:29
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Гадаю ,що з цього роя ,у них не вийде ні..чого !!!!))))
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13.12.2021 21:22 Ответить
З москалями домовлятися ,себе не поважати !!!))
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13.12.2021 21:23 Ответить
с Зелькой договориться про рехферендумб про дамбас и крым..
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13.12.2021 21:26 Ответить
Один вже відмовлявся від євроінтеграції ,тепер в Ростові мешкає !!)))
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13.12.2021 21:29 Ответить
Почалося...
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13.12.2021 21:24 Ответить
нахер пусть едет!.. никаких договоров с Мацковй не будет!..
Мацква и ЛДНР должны быть уничтожены!
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13.12.2021 21:25 Ответить
В москалів вся дипломатія в одному гаслі-"Кто не с нами -тот против нас!" !!!)))
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13.12.2021 21:27 Ответить
а навіщо до них і до нас?
в рф порішаєте а нашому перезвоне путін і все розкаже
моні ж пох...й, що буде з Україною.
тим більше що він вже налагодив агентуру кремля в керівництві України.
а ті кого він призначив, вже попризначали на нижчі посади кого їм треба.
так що для раші, все йде по плану.
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13.12.2021 21:30 Ответить
То так ,зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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13.12.2021 21:34 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля , це каталізатор прискорення руйнації залишків РІ !!!)))!!
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13.12.2021 21:31 Ответить
Байден -всему голова!А Зе свои варианты предлагает.Кремль ревет от Арестовича и Резникова ну просто белугой.Местные Геббельсы все время ,как мокрые вороны.Каркают ,но без толку .Артель напрасный труд.Их уже собственный лохторат на 3 буквы посылает.
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13.12.2021 21:57 Ответить
Твоя Моника уже блеет за референдум. Тебе еще не заплатили за посты в поддержку?
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13.12.2021 22:00 Ответить
В запоребрике не за горами продкризис.Оказывается, основным поставщиком премиксов для всех видов животноводства,птицеводства являетсяКитай.Китай резко уменьшил их поставки и ихние Мираторги взвыли.Так что не только пармезана не видать,но многого другого. А украинский народ не надо за лоха держать .На любом референдуме он проголосует за сохранение Украины.Именно оформление отказа кремлю референдумом будет юридическим завершением всех процедур.И поводом для дальнейшей эскалации давления на кремль со стороны мирового сообщества.
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13.12.2021 22:10 Ответить
русский, расскажи подробнее про переворот.
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13.12.2021 22:18 Ответить
представляю, как депутаты от Луган/донии будут заседать в ВР рядом с пЕСиками, а на Майдане делегация "юные захарчата" будет знакомиться с делегацией "юные б андерята"...От это будет шоу...
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13.12.2021 22:21 Ответить
Огромный дебил Джон Керри часто катался в Украину. Теперь он натуральным образом работает на Россию. Донфрид тоже заряжен на пустое балабольство
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13.12.2021 22:31 Ответить
 
 