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США могут увеличить военное присутствие в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США могут увеличить военное присутствие в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину

Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники из НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе – ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Бесспорно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста, есть ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.

Читайте также: Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Украину и РФ для переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта, - Белый дом
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Топ комментарии
+16
зашибись!.. станут в Польше и будут наблюдать как у нас идет война с кацапами..
спасибо, старина Вжо!.. и за Будапештский миморандум офигенное спасибо!..
вернем вам должок, при случае!!!
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13.12.2021 21:38
+15
отлично - мы рады!
только скажите, сколько нам нужно будет продержаться в Украине в случае агрессии , пока вы там у себя построите казармы для дополнительных сил..
Год хватит?
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13.12.2021 21:30
+9
Очпуїтєльна допомога! Тільки куди той збільшений контингент побіжить, якщо ми не впораємось (тричі тьфу)?
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13.12.2021 21:38
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отлично - мы рады!
только скажите, сколько нам нужно будет продержаться в Украине в случае агрессии , пока вы там у себя построите казармы для дополнительных сил..
Год хватит?
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13.12.2021 21:30 Ответить
Очпуїтєльна допомога! Тільки куди той збільшений контингент побіжить, якщо ми не впораємось (тричі тьфу)?
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13.12.2021 21:38 Ответить
Туди куди з Афганістану біг аж гай шумів
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13.12.2021 21:50 Ответить
!!!?
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13.12.2021 22:29 Ответить
зашибись!.. станут в Польше и будут наблюдать как у нас идет война с кацапами..
спасибо, старина Вжо!.. и за Будапештский миморандум офигенное спасибо!..
вернем вам должок, при случае!!!
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13.12.2021 21:38 Ответить
ніхто не звернув увагу на те що,
коли Україні буде жопа, от тільки тоді ми і те і те і взагалі, дамо кизди порвем рубашку.
тоесть........ саме цього вони і чекають.щоб путін розхерачив і без того хренову економіку.
потім. закриют свіфт і тд, щоб рухнула економіка раші і вб,ють два зайця.
два жебраки,
одні будуть як барани в стоялі, робити все що скажуть, а другі перестануть качати права, та погрожувати всім
і самий херовий варіант, ТРЕТЯ СВІТОВА.
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13.12.2021 21:38 Ответить
Слать ВСЕХ на ХЕР и восстанавливать ЯДЕРНЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ ,другого пути НЕТ !!!
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13.12.2021 21:44 Ответить
Это как раз путь к войне на 2 фронта и немедленной оккупации.
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13.12.2021 21:49 Ответить
потому что

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13.12.2021 21:46 Ответить
Процесс перемещения войск будет продолжаться бесконечно - до тех пор, пока во власти находятся Х#йло для которого понты это все.
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13.12.2021 21:47 Ответить
Зачем войска в странах НАТО если нападают на Украину ? Введите ограниченный контингет морской пехоты в Украину и никто не нападет .
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13.12.2021 21:48 Ответить
Было бы неплохо, вот только в Украине половина населения это ватное быдло (пардон), которое первое начнёт вопить "хутен ввиди вайска!", потому что пример бомбаса их ничему не научил (ватники же).
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13.12.2021 22:16 Ответить
Нет никакой половиньІ, не нужно бред кацапский транслировать.
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13.12.2021 22:44 Ответить
Хорошо, треть. Это не кацапский бред, а реалии жизни, увы. Кто покупает билеты на концерты кацапских певцов ртом? Кто ездит туда-сюда через границу с кацапстаном?
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13.12.2021 23:34 Ответить
Половина населения?
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14.12.2021 04:59 Ответить
в спам тварь
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13.12.2021 22:16 Ответить
гнида кацапская
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13.12.2021 22:22 Ответить
ты дохлых ихтамнетов пережрал.
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13.12.2021 23:20 Ответить
Вас будут убивать, а из-за забора посмотрим на это! Ах, да, выполняйте минские соглашения или на вса нападёт путин. Вот, - коротко о том, что говорит нам США! Но некоторые ЗЕбизяны видят там неимоверную поддержку со стороны Америки и т.д.
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13.12.2021 22:03 Ответить
Кацап, а тьІ сам пойдешь в удобрение для украинского чернозема превращаться, или вьІпердьІша своего отправишь?
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13.12.2021 22:27 Ответить
Сасать ты будешь вечно, петух обоссаный! 🙂
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13.12.2021 22:28 Ответить
Льюбить,ти тварюко будешь осиковий кіл 4х метровий у дупі
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13.12.2021 22:34 Ответить
Тебя выпасать? Даги уже не справляются?
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13.12.2021 22:35 Ответить
козлятина, так тьІ подьІхать то приползешь?
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13.12.2021 22:39 Ответить
Униженая и опущенная кацапятина, еще звонче кукарекни.
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13.12.2021 22:46 Ответить
Ну что узнал? Чего молчишь? Говорить не можешь? Инородное тело , говоришь во рту мешает? 🙂
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13.12.2021 22:44 Ответить
Молодцы, ковбойцы. Какают на Будапештский меморандум, но напирают на Минские угоды. Будто это не та же макулатура для лохов.
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13.12.2021 22:29 Ответить
Минские соглащения -это величайшая дипломатическая победа Порошенко. Любой эксперт вам скажет, что любому думающему человеку это понятно.
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13.12.2021 23:02 Ответить
кацап из барака -клоповника, что в Кировской области не может бюргером бьІть.
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13.12.2021 22:33 Ответить
Свинособака,ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷×××
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13.12.2021 22:39 Ответить
В Украине 4 АЕС , будет весело всем и Европе и кацапам, нам бежать некуда, знайте об етом, мрази.
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13.12.2021 22:31 Ответить
Опять спам не открывается😭😭😭
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13.12.2021 22:33 Ответить
козлятинка свои "ватно -влажньіе фантазии "озвучивает.
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13.12.2021 22:36 Ответить
фуфайка дьlрявая, тьІ уже ползешь воевать?
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13.12.2021 22:41 Ответить
Як тебе іпав Федот? Ну давай, расскажы... 😁
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13.12.2021 22:47 Ответить
Сейчас кого то, как обычно,погонят ссаными тряпками,пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷÷÷÷
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13.12.2021 22:37 Ответить
з часів Голодомору нічого не змінилось.
Як тоді Сраліна приймали в Європі, так і зараз приймають *****.
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13.12.2021 22:33 Ответить
А,в них чоловіків,й жінок нема ,суцільні лесбілядкі й дупарасти. Бздуни усіх пошибів. Печально,але усі конструкції колективної,цивілізованої Європи існують,лише,коли їх дядько захищає!
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13.12.2021 22:42 Ответить
И так ***** оттуда помашем! Прям, кулаками! Но из за границы. Самим нужно освобождать СВОИ территории, а не стрельнув раз из дрона на своей территории, оправдываться и срать в штаны.
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13.12.2021 23:44 Ответить
 
 