США могут увеличить военное присутствие в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину

Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники из НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе – ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Бесспорно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста, есть ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.

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