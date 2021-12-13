2 627 63
США могут увеличить военное присутствие в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" в Украину.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники из НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе – ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Бесспорно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста, есть ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.
Топ комментарии
+16 Шрек Баблокат
показать весь комментарий13.12.2021 21:38
+15 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий13.12.2021 21:30
+9 вставай
показать весь комментарий13.12.2021 21:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
только скажите, сколько нам нужно будет продержаться в Украине в случае агрессии , пока вы там у себя построите казармы для дополнительных сил..
Год хватит?
спасибо, старина Вжо!.. и за Будапештский миморандум офигенное спасибо!..
вернем вам должок, при случае!!!
коли Україні буде жопа, от тільки тоді ми і те і те і взагалі, дамо кизди порвем рубашку.
тоесть........ саме цього вони і чекають.щоб путін розхерачив і без того хренову економіку.
потім. закриют свіфт і тд, щоб рухнула економіка раші і вб,ють два зайця.
два жебраки,
одні будуть як барани в стоялі, робити все що скажуть, а другі перестануть качати права, та погрожувати всім
і самий херовий варіант, ТРЕТЯ СВІТОВА.
Як тоді Сраліна приймали в Європі, так і зараз приймають *****.