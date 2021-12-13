Говорить о референдуме по Крыму и Донбассу пока нет смысла, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что пока нет предмета для обсуждения вопроса возможного проведения референдума по статусу Донбасса и Крыма

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.

Арахамия считает, что президент Владимир Зеленский, говоря о возможном референдуме, озвучил "концепт, который еще не воплощен в какую-либо конкретную рабочую модель".

"Во-первых, пока не сформулирован вопрос. Во-вторых, согласно закону о Национальном референдуме, он может быть только по одному вопросу, на который возможен ответ только "да" или "нет". Учитывая эти ограничения, нужно дальше смотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос", - отметил глава фракции "СН" и добавил, что стоимость проведения референдума – примерно два миллиарда гривен.

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Нардеп также подчеркнул, что референдум – "это длительный путь, который пока никто не проходил".

Говоря о том, каким образом принять участие в референдуме смогут жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса, он заметил: "Надо смотреть, как это можно сделать по закону. Если это наши граждане, не нарушившие закон, не получившие гражданство России, теоретически это может быть устроено на КПВВ".

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1" допустил возможность проведения референдума по статусу оккупированных территорий.