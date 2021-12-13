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Говорить о референдуме по Крыму и Донбассу пока нет смысла, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Говорить о референдуме по Крыму и Донбассу пока нет смысла, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что пока нет предмета для обсуждения вопроса возможного проведения референдума по статусу Донбасса и Крыма

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.

Арахамия считает, что президент Владимир Зеленский, говоря о возможном референдуме, озвучил "концепт, который еще не воплощен в какую-либо конкретную рабочую модель".

"Во-первых, пока не сформулирован вопрос. Во-вторых, согласно закону о Национальном референдуме, он может быть только по одному вопросу, на который возможен ответ только "да" или "нет". Учитывая эти ограничения, нужно дальше смотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос", - отметил глава фракции "СН" и добавил, что стоимость проведения референдума – примерно два миллиарда гривен.

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Нардеп также подчеркнул, что референдум – "это длительный путь, который пока никто не проходил".

Говоря о том, каким образом принять участие в референдуме смогут жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса, он заметил: "Надо смотреть, как это можно сделать по закону. Если это наши граждане, не нарушившие закон, не получившие гражданство России, теоретически это может быть устроено на КПВВ".

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1" допустил возможность проведения референдума по статусу оккупированных территорий.
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Топ комментарии
+15
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13.12.2021 21:52
+11
Навіть не заікайтесь, падлюки. Вам ще за землю відповідати.
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13.12.2021 21:51
+10
слухай ти, мразото. Тільки спробуйте провести цей блдяский референдум, під вами земля горітиме.
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13.12.2021 21:56
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Навіть не заікайтесь, падлюки. Вам ще за землю відповідати.
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13.12.2021 21:51 Ответить
Ракову пухлину ОРДЛО нізащо не можна впихнути в Україну! Якщо Зеля спробує пропхати референдум та "особливий статус ОРДЛО", то його випхнуть за межі України і це ще в кращому випадку. Хай не ризикую, бо один вже спробував. "

"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
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13.12.2021 21:57 Ответить
класно і в тему. Дякую
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13.12.2021 21:59 Ответить
ГОВНОМЕТЫ , ВПЕРЕД !!! !!!
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14.12.2021 02:04 Ответить
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13.12.2021 21:52 Ответить
Я не понимаю, а что не так?
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13.12.2021 22:26 Ответить
Про будь-який референдум відносно суверенітета та соборності України нема сенса і не буде ніколи !!!)))
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13.12.2021 21:55 Ответить
слухай ти, мразото. Тільки спробуйте провести цей блдяский референдум, під вами земля горітиме.
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13.12.2021 21:56 Ответить
Говорити про референдум щодо Криму й Донбасу поки нема сенсу, - Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3305013

ЯКИЙ РЕФЕРЕНДУМ АРАХІТ
Ніякого референдуму, нам сепарська республіка під боком не потрібна
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13.12.2021 21:57 Ответить
То заберіть вже в бабуїна абхазького мікрохвон !!)))
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13.12.2021 21:57 Ответить
Тут Ара-Хламидиоз не соврал. В кремле ещё не придумали вопрос,поэтому Дерьмак ещё не отдал приказ скомороху объявлять референдум о вхождении в Таёжный Союз ...
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13.12.2021 21:57 Ответить
Вопрос простой
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13.12.2021 22:03 Ответить
давайте краще проведем референдум про те щоб Арахамію та вась 95 квартал відправити або в Росов або у в'язницю..я буду голосувати за в'язницю
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13.12.2021 21:58 Ответить
"...щодо статусу Донбасу та Криму"

В них вже є статус, без референдуму - тимчасово окуповані Мордором території України.
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13.12.2021 21:59 Ответить
звісно що сенсу нема, проте спроба від клоунарія таки була...... .
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13.12.2021 21:59 Ответить
Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту, перед тим, як щось говорити, треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
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13.12.2021 22:00 Ответить
Проблема в тому ,що лялька напхана тирсою ,неспроможна самостійно мислити та діяти ,все за волі ляльковода та згідно з сценарієм !!!))
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13.12.2021 22:04 Ответить
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13.12.2021 22:02 Ответить
Прощупують потрошку і дивляться,проглотим чи ні!
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13.12.2021 22:02 Ответить
Що означає «поки»???
Який взагалі може бути референдум, стосовно окупованих ворогом територій???
Території треба повертати і десять років ніяких там виборів, а напіввійськова адміністрація - зачистка і реабілітація…
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13.12.2021 22:04 Ответить
грузин Браун, тоже нагороджений орденом ЗА ЗАСЛУГИ У 2015 році хохлам віщує-референдум не часі. Так що хохли, слухайте предтечу.
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13.12.2021 22:10 Ответить
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13.12.2021 22:13 Ответить
абізяна щось знає про сенс.
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13.12.2021 22:15 Ответить
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13.12.2021 22:17 Ответить
какая нах спецпроверка ???
с таким успехом зелёные хламиды будут назначать заместителями начальников складов боеприпасов - диверсантов, беря из сразу из гэбэшных школ или курсов подготовки ...
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14.12.2021 08:01 Ответить
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13.12.2021 22:26 Ответить
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13.12.2021 22:27 Ответить
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13.12.2021 22:28 Ответить
Интересно, а шо записные супер-дупер Украинские Националисты об этом скажут? Ну, пока шо все эти тААварищи не имели противоречий с властью продажной гнусавой московитской шоблы.
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13.12.2021 22:39 Ответить
за подобные заявление зеЛю и арахамию уже ждут уголовные дела!
дебилоиды зелЕные
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13.12.2021 22:55 Ответить
не поки, а взагалі немає сенсу!
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13.12.2021 23:10 Ответить
Как насчёт референдума об отставке ЗЕ и его ЗЕшоблы? Так? Ни? А как насчёт того, чтоб отдать их всех под следствие? Так? Ни? Получился бы отличный референдум
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13.12.2021 23:26 Ответить
зебіли мабуть ще не знають, що подібні (з питань суверенітету та територіальної цілісності) референдуми проводити забороняє чинна Конституція. ну а внести зміни до Конституції з подібних питань потрібно щонайменше 300 голосів.
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13.12.2021 23:44 Ответить
Самое страшное, что эти Зепаратисты таки проведут референдум,планы у них реальные. Вопрос продажи украинской земли они не захотели вынести на референдум, а вот про целостность Украины посмотрите что вынесут, а далее ихтамнеты легализуются, вся Украина будет ОРДиЛО и есть угроза развала ее на куски...Сидим и не провоцируем бо Куйло нападет.. Правда равнодушные !?
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13.12.2021 23:55 Ответить
Так якого ж тоді ху з високих трибун "гнати хвилю" про той референдум? Займіться поточними державними справами, а не якимось фантазіями.
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14.12.2021 06:43 Ответить
Скажите этому зебилу кто, такие референдумы запрещены.
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03.04.2022 00:43 Ответить
 
 