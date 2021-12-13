Говорить о референдуме по Крыму и Донбассу пока нет смысла, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что пока нет предмета для обсуждения вопроса возможного проведения референдума по статусу Донбасса и Крыма
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.
Арахамия считает, что президент Владимир Зеленский, говоря о возможном референдуме, озвучил "концепт, который еще не воплощен в какую-либо конкретную рабочую модель".
"Во-первых, пока не сформулирован вопрос. Во-вторых, согласно закону о Национальном референдуме, он может быть только по одному вопросу, на который возможен ответ только "да" или "нет". Учитывая эти ограничения, нужно дальше смотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос", - отметил глава фракции "СН" и добавил, что стоимость проведения референдума – примерно два миллиарда гривен.
Нардеп также подчеркнул, что референдум – "это длительный путь, который пока никто не проходил".
Говоря о том, каким образом принять участие в референдуме смогут жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса, он заметил: "Надо смотреть, как это можно сделать по закону. Если это наши граждане, не нарушившие закон, не получившие гражданство России, теоретически это может быть устроено на КПВВ".
Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1" допустил возможность проведения референдума по статусу оккупированных территорий.
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"МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ. Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе."
ЯКИЙ РЕФЕРЕНДУМ АРАХІТ
Ніякого референдуму, нам сепарська республіка під боком не потрібна
В них вже є статус, без референдуму - тимчасово окуповані Мордором території України.
Кожний може сказати дурницю. Особливо в молодості. Однак президенту, перед тим, як щось говорити, треба подумати, потім написати на папері, потім показати те, написане, комусь з мудрих людей, потім ще раз обдумати...
Який взагалі може бути референдум, стосовно окупованих ворогом територій???
Території треба повертати і десять років ніяких там виборів, а напіввійськова адміністрація - зачистка і реабілітація…
с таким успехом зелёные хламиды будут назначать заместителями начальников складов боеприпасов - диверсантов, беря из сразу из гэбэшных школ или курсов подготовки ...
дебилоиды зелЕные