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Нет оснований надеяться на скорейшее улучшение отношений ЕС с Россией, - глава Европарламента Сассоли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нет оснований надеяться на скорейшее улучшение отношений ЕС с Россией, - глава Европарламента Сассоли

Глава Европарламента Давид Сассоли не видит оснований надеяться на скорое улучшение отношений ЕС с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодняшнее состояние отношений между ЕС и Российской Федерацией и кризис на наших восточных границах не дают оснований надеяться на то, что отношения скоро улучшатся. Мы не должны отказываться от наших европейских ценностей. Конечно, мы хотим поддержать россиян, которые хотят изменить свою страну", - сказал Сассоли на очередной пленарной сессии ЕП.

Он подчеркнул, что распад СССР был "процессом, а не единичным событием".

Он напомнил, что некоторые бывшие государства Советского Союза сегодня - члены ЕС, но признал, что переход к демократии требует многих лет, как и создание новых институтов и новых процедур, изменение привычек и мировосприятия.

"Построить демократию очень сложно, и ее, к сожалению, легко потерять, если не заботиться о ней, - заявил Сассоли. - Демократия в основном построена на доверии, на доверии граждан к своим собственным институтам. Это доверие необходимо обновлять каждый божий день. Его надо растить как капитал, и заботиться о нем как о хорошей инвестиции".

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А разве у ЕС плохие отношения с террористической **********? Незаметно....
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13.12.2021 22:04 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:53 Ответить
 
 