Монобольшинство не планирует созывать внеочередные заседания Рады во время непленарных недель, - "слуга народа" Арахамия

"Слуга народа" не планирует созывать внеочередные заседания Верховной Рады во время непленарных недель.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в то же время теоретически могут возникнуть какие-то обстоятельства для проведения таких заседаний. "Поэтому мы проводим опрос всех депутатов, чтобы понимать, где кто будет находиться в новогодние и посленовогодние дни", - отметил глава фракции СН.

Арахамия рассказал, что и завтра не предполагается внеочередное заседание парламента.

"Решили в первой половине дня проголосовать за продление работы до исчерпания повестки дня. Ориентируемся по времени, что будем работать где-то до 19.00", - добавил нардеп.

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Он также сообщил, что "Слуга народа" не планирует проводить итоговое мероприятие года.

"Мы сделаем итоговое мероприятие, на нем – какой-то фуршет, скажут, что это новогодний корпоратив. Не сделаем фуршет – скажут, что это какой-нибудь праздник. Поэтому мы решили, что не будем. Сделаем в Zoom, когда все разъедутся по округам , и там пообщаемся", – заявил политик.