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Монобольшинство не планирует созывать внеочередные заседания Рады во время непленарных недель, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монобольшинство не планирует созывать внеочередные заседания Рады во время непленарных недель, -

"Слуга народа" не планирует созывать внеочередные заседания Верховной Рады во время непленарных недель.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в то же время теоретически могут возникнуть какие-то обстоятельства для проведения таких заседаний. "Поэтому мы проводим опрос всех депутатов, чтобы понимать, где кто будет находиться в новогодние и посленовогодние дни", - отметил глава фракции СН.

Арахамия рассказал, что и завтра не предполагается внеочередное заседание парламента.

"Решили в первой половине дня проголосовать за продление работы до исчерпания повестки дня. Ориентируемся по времени, что будем работать где-то до 19.00", - добавил нардеп.

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Он также сообщил, что "Слуга народа" не планирует проводить итоговое мероприятие года.

"Мы сделаем итоговое мероприятие, на нем – какой-то фуршет, скажут, что это новогодний корпоратив. Не сделаем фуршет – скажут, что это какой-нибудь праздник. Поэтому мы решили, что не будем. Сделаем в Zoom, когда все разъедутся по округам , и там пообщаемся", – заявил политик.
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Highlander Freeman


@highlander_free



Хіт парад зашкварів:

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13.12.2021 22:12 Ответить
писати дуже довго доведеться, а як що коротко......
робота команди навелічнішого проти України та державна зрада.
я і мабудь усі нормальні люди задають питання.
а чому нема сотень позовів від опозиційних депутатів в усі інстанції, сбу прокуратуру рнбо росвідку ВСУ в ВРаду на кінець про державний злочин вищим керівництвом та самим президентом?
і головне що сам президент, тупо мовчить, наче нічого не сталося, а шобла, яку він привів у владу, робе що хоче
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14.12.2021 00:25 Ответить
Так подают заяви та позовы, но 100% свои ДБР, СБУ, ГПУ дел не открывают даже по решениям судов!
От така узурпация влады благодаря тупому большинству!
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14.12.2021 01:55 Ответить
благодаря тупым, двум третям людей
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14.12.2021 08:18 Ответить
"Мнение большинства --всегда ошибочно, ибо большинство людей--идиоты" Эдгар Аллан По.
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14.12.2021 21:05 Ответить
зеленский подтвердил его цитату на 100% доказав что идиотов не большенство, а подавляющее большенство.
к Украине хорошо подходит еще и пословица
умные учаться на чужих ошибках .......
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14.12.2021 21:16 Ответить
Вы сами себе противоречите ! Преступник Зеленский , никогда не будет свидетельствовать ,против себя и своих подручных ! зеИУДА и его д'ерьмак - ГЛАВНЫЕ ВРАГИ С ПАСПОРТАМИ ФС
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14.12.2021 08:17 Ответить
Ну воно то канєшно... Який же підсумковий захід без фуршету? Немає фуршету - немає заходу. ЛОГІКА імбецилів. Краще б мовчав, дебіл.
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13.12.2021 22:19 Ответить
Зробимо в Zoom, коли усі роз'їдуться по округах Джерело: https://censor.net/ua/n3305015
Я так розумію, що дуже перевтомлена зелень роз'їдуться по закордонних округах
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13.12.2021 22:41 Ответить
Когда тёмный вечер наступает вдруг. Когда кушать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни в нищете устал, Может вспомнишь, тормоз - за кого голосовал?!
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13.12.2021 22:51 Ответить
один раз переболели депутаты и всё, корона их не берет... народ на третьей "волне" , а этим хоть бы шо....
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13.12.2021 22:55 Ответить
Хламідія, а ти скажи, що позачергове, термінове чи ще якесь-там засідання, відбудеться в Омані чи Катарі! Подвійний профіт: і відпочинете від "трудів своїх праведних", і "інвестиції" відразу по кишенях розсуєте, без залучення бюджету та ваших схем Головне, щоб Патрушев туди встиг прилетіти з Індонезії....

А скупчення військ московії на кордоні з Україною - то дріб'язок, погрози бульбофюрера участю в агресії проти України - нісенітниця, я вже не кажу про ситуацію на енергоринку в середині країни - то взагалі не варто уваги!

Палата №6 не десь там "за парєбріком", а тут, на Банковій та Грушевського, в місті Києві... Або це просто філіал ФСБ (що майже те саме)...
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13.12.2021 23:24 Ответить
А чего им заседать теперь?
Налоги народу подняли, переработались, можно на месячишку и отдохнуть в теплых странах...
И похрен, что ***** у границы бряцает своими градами и тополями---отдых превыше всего!
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14.12.2021 01:58 Ответить
Та хай сидять дома, а то з Новогоднего бодуна такое напридумывают.
Покажите лучше "Огонек" з Гурченко или Ротару.
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14.12.2021 04:48 Ответить
 
 