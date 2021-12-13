Монобольшинство не планирует созывать внеочередные заседания Рады во время непленарных недель, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" не планирует созывать внеочередные заседания Верховной Рады во время непленарных недель.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, в то же время теоретически могут возникнуть какие-то обстоятельства для проведения таких заседаний. "Поэтому мы проводим опрос всех депутатов, чтобы понимать, где кто будет находиться в новогодние и посленовогодние дни", - отметил глава фракции СН.
Арахамия рассказал, что и завтра не предполагается внеочередное заседание парламента.
"Решили в первой половине дня проголосовать за продление работы до исчерпания повестки дня. Ориентируемся по времени, что будем работать где-то до 19.00", - добавил нардеп.
Он также сообщил, что "Слуга народа" не планирует проводить итоговое мероприятие года.
"Мы сделаем итоговое мероприятие, на нем – какой-то фуршет, скажут, что это новогодний корпоратив. Не сделаем фуршет – скажут, что это какой-нибудь праздник. Поэтому мы решили, что не будем. Сделаем в Zoom, когда все разъедутся по округам , и там пообщаемся", – заявил политик.
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@highlander_free
Хіт парад зашкварів:
робота команди навелічнішого проти України та державна зрада.
я і мабудь усі нормальні люди задають питання.
а чому нема сотень позовів від опозиційних депутатів в усі інстанції, сбу прокуратуру рнбо росвідку ВСУ в ВРаду на кінець про державний злочин вищим керівництвом та самим президентом?
і головне що сам президент, тупо мовчить, наче нічого не сталося, а шобла, яку він привів у владу, робе що хоче
От така узурпация влады благодаря тупому большинству!
к Украине хорошо подходит еще и пословица
умные учаться на чужих ошибках .......
Я так розумію, що дуже перевтомлена зелень роз'їдуться по закордонних округах
А скупчення військ московії на кордоні з Україною - то дріб'язок, погрози бульбофюрера участю в агресії проти України - нісенітниця, я вже не кажу про ситуацію на енергоринку в середині країни - то взагалі не варто уваги!
Палата №6 не десь там "за парєбріком", а тут, на Банковій та Грушевського, в місті Києві... Або це просто філіал ФСБ (що майже те саме)...
Налоги народу подняли, переработались, можно на месячишку и отдохнуть в теплых странах...
И похрен, что ***** у границы бряцает своими градами и тополями---отдых превыше всего!
Покажите лучше "Огонек" з Гурченко или Ротару.