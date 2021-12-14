РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16855 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 750 6
МИД (6653) США (23177) минские соглашения (3221) Кулеба Дмитрий (2633) Донфрид (14)

Кулеба обсудил с помощницей госсекретаря США Донфрид выполнение Минских соглашений перед визитом в РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба обсудил с помощницей госсекретаря США Донфрид выполнение Минских соглашений перед визитом в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с прибывшей в Киев с рабочим визитом помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", который подчеркнул Дмитрий Кулеба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности, шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.

Читайте также: Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Украину и РФ для переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта, - Белый дом

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а д'Єрмак? Вже не котирується?
показать весь комментарий
14.12.2021 01:21 Ответить
Ото Кулеба як розказав так США і діяти буде. Можно готуватися приймати ОРДЛО до складу країни та готувати їм місце у парламенті. Не можна було залишати цю камариллю досі у владі.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:33 Ответить
До заверешення обіцянки Косоворотки залишилося недовго. А це означає мир, кінець визвольної війни і кінець незалежності України. Бо є велика різниця визначення цього слова. США мають на увазі виведення військ Росії з окупованих територій, після чого проведення виборів і наближення миру. Європа йде слідами і хотєлками Росії і бачить мир через "формулу Штайнмайєра", Росія бачить тільки "русский мир", а Косоворотка Гундосович бачить "русский мир" через формулу "Штайнмайєра" і на реферейдумі барани 73% це підтвердять.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:56 Ответить
Ніколи Західна Україна та патріоти України не погодяться із формулою Штаймаєра та особливим статусом лугандону. Такі дії можуть призвести до повного розколу України. Отоді буде трагедія, чого власне і добивається пуйло і не доходить до влади.
показать весь комментарий
14.12.2021 09:10 Ответить
А чому тільки Західна Україна не погодиться? Не погодиться і Центр і Північ, та і на Півадні і Сході є багато людей, яким болить за Україну. А хто тяжіє до росії, наприклад "95 квартал" (ні одної передачі і кіно не випустив на українській мові, маючи тут свого президента), то транспорт ще ходить в ту сторону.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:54 Ответить
круговая порука мажет как копоть
я беру чью то руку, а чувствую локоть..
показать весь комментарий
14.12.2021 09:20 Ответить
 
 