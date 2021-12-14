Кулеба обсудил с помощницей госсекретаря США Донфрид выполнение Минских соглашений перед визитом в РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с прибывшей в Киев с рабочим визитом помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", который подчеркнул Дмитрий Кулеба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кулеба поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности, шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.
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я беру чью то руку, а чувствую локоть..