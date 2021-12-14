Оккупационный суд в Крыму продлил до 18 марта 2022 года арест украинскому журналисту Есипенко

13 декабря подконтрольный России так называемый "Симферопольский районный суд" в оккупированном Крыму продлил на три месяца, до 18 марта 2022 года, срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины Владислава Есипенко.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Украинскому журналисту грозит 18 лет лишения свободы за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ и хранение оружия". Такой обвинительный акт является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", - написала омбудсмен.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на судилище над Есипенко и усилить давление на РФ для освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

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Напомним, о задержании Владислава Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.