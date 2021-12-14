"Деэскалации напряжения вокруг Украины нужно достигать с помощью отпугивания", - глава МИД Польши Рау
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества является "деэскалация напряжения вокруг Украины", которая должна быть достигнута "путем отпугивания".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на tvn24.pl.
"Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но эту деэскалацию нужно достигать с помощью отпугивания.
Если этой симметрии не будет, это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО", - сказал он.
Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.
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а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
По неофициальной установке, члены союза должны тратить на оборону не меньше 2 % ВВП[. Однако из 25 европейских членов альянса это требование выполняют лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония. В 2013 году средний показатель военных расходов по европейским членам союза составил 1,4 %. Снижение военных расходов европейских стран произошло в результате урезания военных бюджетов из-за финансового кризиса в Европе.
Исключением являются США, где расходы на оборону в 2013 же году составили 4,4 % ВВП. С 1995 по 2013 доля США в расходах НАТО выросла с 59 % до 72 %
В 2021 расходы на НАТО увеличились на 2,7 % по сравнению с 2020 годом, несмотря на пандемию и финансовый кризис в мире, и составили 1,1 трлн долларов[
Кошторис НАТО на 2021 рік - цивільний 258.9 млн євро, військовий 1.61 млрд євро.
Греция и Турция вошли в НАТО в 1952 году («Первое расширение НАТО»).
Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году («Второе расширение НАТО»).
В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена