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Новости Политика Украины
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Польша (6207) МИД Польши (274) Евросоюз (14371) Рау Збигнев

"Деэскалации напряжения вокруг Украины нужно достигать с помощью отпугивания", - глава МИД Польши Рау

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Деэскалации напряжения вокруг Украины нужно достигать с помощью отпугивания", - глава МИД Польши Рау

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества является "деэскалация напряжения вокруг Украины", которая должна быть достигнута "путем отпугивания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на tvn24.pl.

"Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но эту деэскалацию нужно достигать с помощью отпугивания.

Если этой симметрии не будет, это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО", - сказал он.

Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не видно положительных эффектов от переговоров Байдена и Путина, - МИД Польши

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Топ комментарии
+5
Меркель была против Украины в НАТО .
а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
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14.12.2021 07:46
+3
Занепокоєнням Капутіна не відлякаєте, діями і при тому військовими, ото відлякаєте!
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14.12.2021 07:21
+2
Так саме бункерне лапатне лайно й лякає увесь цивілізований світ голою смердючою лапатною дупою.Але ж вони чомусь лякаються...
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14.12.2021 07:25
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Голодупой їжака не налякаєш
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14.12.2021 07:19 Ответить
Занепокоєнням Капутіна не відлякаєте, діями і при тому військовими, ото відлякаєте!
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14.12.2021 07:21 Ответить
комментарий отмечен как спам
Довбур ЄС і НАТО не буде воювати проти Россії.
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14.12.2021 07:25 Ответить
Так саме бункерне лапатне лайно й лякає увесь цивілізований світ голою смердючою лапатною дупою.Але ж вони чомусь лякаються...
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14.12.2021 07:25 Ответить
Ти зрозумій Європа в балансі споживання природного газу частка Россії складає 45%. Європа так і спромоглась за 8 років диверсифікувати постачання за рахунок країн Суддівська аравія, ОАЕ, Катар
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14.12.2021 07:29 Ответить
"вiдлякування" - щось нове! ***** попереду буде "женщин-детей" гнати а ВСУ буде "вiдлякувати"... чи "вiдволiкати"...
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14.12.2021 07:31 Ответить
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14.12.2021 07:43 Ответить
Украину надо принимать в НАТО И КАРТА ПРО ЭТО ГОВОРИТ
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14.12.2021 07:43 Ответить
Меркель была против Украины в НАТО .
а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
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14.12.2021 07:46 Ответить
це видатки на армію, а не платежі нато. Членські внески на порядки менше - до прикладу середній внесок Франції, Фрн, ВБ 200 млн $. Це 0.005 % від ввп Німеччини.
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14.12.2021 08:20 Ответить
Расходы Франции на 1,83 % ВВП в 2020

https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
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14.12.2021 08:28 Ответить
видатки на що?на нато?
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14.12.2021 09:15 Ответить
Финансы

По неофициальной установке, члены союза должны тратить на оборону не меньше 2 % ВВП[. Однако из 25 европейских членов альянса это требование выполняют лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония. В 2013 году средний показатель военных расходов по европейским членам союза составил 1,4 %. Снижение военных расходов европейских стран произошло в результате урезания военных бюджетов из-за финансового кризиса в Европе.
Исключением являются США, где расходы на оборону в 2013 же году составили 4,4 % ВВП. С 1995 по 2013 доля США в расходах НАТО выросла с 59 % до 72 %

В 2021 расходы на НАТО увеличились на 2,7 % по сравнению с 2020 годом, несмотря на пандемию и финансовый кризис в мире, и составили 1,1 трлн долларов[
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14.12.2021 09:19 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО
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14.12.2021 09:20 Ответить
видатки КРАЇН НАТО на збройні сили, а не видатки НА НАТО.

Кошторис НАТО на 2021 рік - цивільний 258.9 млн євро, військовий 1.61 млрд євро.
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14.12.2021 10:14 Ответить
Вообще то вопрос в том , что Германия недоплачивает НАТО , но мешает Украине вступить в эту ЗАЩИТНУЮ ОРГАНИЩАЦИЮ
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14.12.2021 10:18 Ответить
Звичайно, але Німеччина в бюджет НАТО внески робить, вона не фінансує свою власну армію. В НАТО немає своєї армії, це координаційний оборонний союз держав, які утримують власні війська за власні кошти. Внески в НАТО це для роботи адміністративних структур та фінансування навчань та окремих місій
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14.12.2021 10:26 Ответить
до того ж в абсолютних цифрах видатки Німеччини це 57 млрд долларів.
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14.12.2021 10:35 Ответить
Расходы стран НАТО на вооружение, в млн долл. и в % от ВВП страны[
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14.12.2021 09:23 Ответить
Про создание НАТО - переговоры завершились подписанием 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) Североатлантического Договора. Договор создавал систему коллективной безопасности

Греция и Турция вошли в НАТО в 1952 году («Первое расширение НАТО»).
Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году («Второе расширение НАТО»).

В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена
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14.12.2021 08:32 Ответить
Кыш, тпрусь, пшёл, выйди отсюда разбойник.
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14.12.2021 08:10 Ответить
А для этого нужно поставлять Украине вооружение - противотанковой, противовоздушное, летательные аппараты, снайперское стрелковое, вооружение для борьбы с дронами - все это по сути элементы оборонительно свойства.Кроме этого увеличить количество инструкторов. А странам НАТО ( особенно США) нужно увеличить свое присутствие ( особенно воздушное) в странах Вос. Европы. ( Польша, Балтия, Румыния, Словакия) и морское в Черном море.
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14.12.2021 08:25 Ответить
А шмаркля вважає, що нам озброюватися не треба. Тому якщо у країнах НАТО військовий бюджет збільшився, то у нас за 2 роки лише зменшився.
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14.12.2021 09:01 Ответить
"Пацифист" видать из "идейных соображений" даже от службы в армии откосил ( хотя по возрасту еще не поздно..., нужно будет через 2,5 года "поспособствовать")_
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14.12.2021 12:35 Ответить
Продолжают играться с Путиным! Как в своё время с Гитлером! А было бы достаточным только заявить о передаче Украине атомного вооружения и всё бы стало на свои места! И навсегда! И это было бы справедливо - ведь Россия нарушила Будапештский меморандум!
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14.12.2021 08:37 Ответить
ватамат авнава, смертоносных убивальтеров и всеразрушающих аннихейлторов. что еще надо украине предать которая ******* все что могла за 30 лет
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14.12.2021 09:12 Ответить
неронятно только кого отпугивать
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14.12.2021 09:13 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:48 Ответить
Миші й щури поважають,лише спрацьовуючу мишоловку! Спрбуйте,їх умиротворювати...
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14.12.2021 10:44 Ответить
 
 