РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
22354 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
1 287 3
обстрел (11308) Донбасс (26407) операция Объединенных сил (4110)

За минувшие сутки войска РФ открывали огонь в направлении Попасной и Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки войска РФ открывали огонь в направлении Попасной и Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ООС в фейсбуке.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки Луганской области враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.

Читайте: Защитник Украины Юрий Савелло подорвался на мине и нуждается в помощи

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 14 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.12.2021 07:54 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2021 10:54 Ответить
ПУТИН ПРОСТО КИТАЙСКИЙ ГНДОН !!! МАЛЕНЬКИЙ И ДЫРЯВЫЙ !)
показать весь комментарий
14.12.2021 15:05 Ответить
 
 