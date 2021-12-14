РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
22354 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 513 9
Байден (1740) переговоры (4338) Путин (27599) Россия (83341) США (20260) Финляндия (420) Ниинисте (31)

Президент Финляндии Ниинисте перед разговором с Путиным обсудил с Байденом ситуацию в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Финляндии Ниинисте перед разговором с Путиным обсудил с Байденом ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого лидеры стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пресс-служба президента Финляндии.

В частности, президенты обсудили "общую обеспокоенность дестабилизирующим наращиванием Россией военных сил вдоль границы Украины и важностью трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".

Беседа Байдена и Ниинисте состоялась накануне запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.

Напомним, президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.

Также читайте: Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к границам Украины

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.12.2021 07:54 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2021 07:56 Ответить
Софійко! Ну я розумію - у мене кішка "загуляла" - не дала спать! В то чого не спали?!!!
показать весь комментарий
14.12.2021 08:00 Ответить
У нас тоже кошка . Тоже спать не даёт 😀
вот пришла сейчас и на руке устроилась , мурчит . А
показать весь комментарий
14.12.2021 08:05 Ответить
Кошки - ночные звери . Днём отсыпаются
показать весь комментарий
14.12.2021 08:07 Ответить
З нйвеличнішим лідОром чи хоча б КулЁбою ніхто спілкувтись не вважає потрібним...
показать весь комментарий
14.12.2021 08:17 Ответить
Всі між собою обговорюють події навколо України і лише янелоху лоху доводять результати в останню чергу.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:34 Ответить
Так заметно же, что нашему НЕлоху первому кому пофиг на ситуацию в Украине. Оно пошло в спортзал, пожрало креветочек, запилило селфи. Посрало и запилило селфи. Нюхнуло и запилило селфи. Потом обдолбаным провел "совещания" с ермаком, вернее наоборот, ермак с ним, подписал там фиг пойми что. Опять нюхнул. Обнюханым пообедал. Посрал. Позвонил жириновскому, отчитался. Запрыгнув в вертолет МЧС, полетел в Тернополь. За это время скурил пару косячков. Прилетел в Тернополь, сам не понял какого х...я. Полетел назад, Повечерял. Поменял памперс. Лег спать. Человек занят, какой там вникать в такие мелочи как международная политика!
показать весь комментарий
14.12.2021 09:30 Ответить
З чого ми дізналися що Байден ще може розмовляти, але можливо тільки з суфлером.
показать весь комментарий
14.12.2021 08:40 Ответить
 
 