Президент Финляндии Ниинисте перед разговором с Путиным обсудил с Байденом ситуацию в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого лидеры стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пресс-служба президента Финляндии.
В частности, президенты обсудили "общую обеспокоенность дестабилизирующим наращиванием Россией военных сил вдоль границы Украины и важностью трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".
Беседа Байдена и Ниинисте состоялась накануне запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.
Напомним, президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.
Пожалуйста, подождите...
вот пришла сейчас и на руке устроилась , мурчит . А
янелохулоху доводять результати в останню чергу.