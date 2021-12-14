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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 7283 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 13 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 зафиксированы 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 566, медработников – 134)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 129 742 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1123 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 летальных случаев – 387;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 выздоровели – 27 130 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 заболели – 3 570 448 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 выздоровели - 3 233 009 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 летальных случаев – 91 602;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 333 417.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 13

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Топ комментарии
+3
ех, ти, нерозумне. плетеш якихось "антивакценаторів" чи ще когось там. Це яскравий і самий що не є неповторний наслідок розвалу медицини (її хронічне недофінансування, примітивна організація і недолугий менеджмент). Але кому я це пишу...
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14.12.2021 13:26
+2
Та там на обрії може ховатися північний хутряний звірок.
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14.12.2021 08:37
+2
В тени половина экономики страны. Сколько умирает от осложнений из-за ковид в "тени"? Областной морг в Николаеве задерживает похороны на 3--4 дня. Не успевают. Большой поток умерших. Не утверждаю, что это всё вирус виноват. Не оказывается своевременно медицинская помощь больным хроническими болезнями. Одно на другое накладывается.
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14.12.2021 08:47
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Це вже переміга на обрії, чи ще ні?
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14.12.2021 08:26 Ответить
Та там на обрії може ховатися північний хутряний звірок.
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14.12.2021 08:37 Ответить
В тени половина экономики страны. Сколько умирает от осложнений из-за ковид в "тени"? Областной морг в Николаеве задерживает похороны на 3--4 дня. Не успевают. Большой поток умерших. Не утверждаю, что это всё вирус виноват. Не оказывается своевременно медицинская помощь больным хроническими болезнями. Одно на другое накладывается.
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14.12.2021 08:47 Ответить
офигеть со статистики! превышение над заболевшими в 4(!) раза, а трупиков на 7 тыс. почти 400! следует, что смертность увеличилась?
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14.12.2021 08:53 Ответить
Антивакцинаторы проверяют теорию Дарвина в действии.
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14.12.2021 12:04 Ответить
ех, ти, нерозумне. плетеш якихось "антивакценаторів" чи ще когось там. Це яскравий і самий що не є неповторний наслідок розвалу медицини (її хронічне недофінансування, примітивна організація і недолугий менеджмент). Але кому я це пишу...
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14.12.2021 13:26 Ответить
Задрали уже этим спамом с одних и тех же сайтов.
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14.12.2021 21:43 Ответить
У спам її з її спамом.
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14.12.2021 22:21 Ответить
У 28 разів збільшилася кількість мертвонароджених у багатьох частинах Канади

https://stevekirsch.substack.com/p/28x-increase-in-stillbirths-in-multiple?token=eyJ1c2VyX2lkIjo0MTgxOTE1MiwicG9zdF9pZCI6NDUwMTI4NzcsIl8iOiIxQU9OYyIsImlhdCI6MTYzODcxMTUxOSwiZXhwIjoxNjM4NzE1MTE5LCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gdahfdBJZxcStxvId1dfcAur7GqJtgQA-OPc36xR5_E
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14.12.2021 23:04 Ответить
Недавние научные исследования показали, что S-белки используемые в модных вакцинах, являются токсичными и патогенными белками. Попадая в кровь токсин может привести к повреждениям сердечно-сосудистой системы у некоторых людей. Это белок оседает в различных органах, особенно в яичниках и передаеся детям через грудное молоко.

https://www.brighteon.com/72d9741c-6a4e-4485-98b6-a49762dfeda3
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14.12.2021 23:05 Ответить
октор Фаучі у вівторок заявив, що у 2021 році більше смертей, ніж у 2020 році від Ко**іду, через 60 мільйонів людей, які відмовилися від вакцинації.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/fauci-says-handling-covid-backfiring-deaths-2021-2020-due-60-million-people-refuse-vaccinated-video/
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14.12.2021 23:05 Ответить
 
 