В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине зафиксированы 7283 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 13 декабря в Украине:
зафиксированы 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 566, медработников – 134)
129 742 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1123 человека;
летальных случаев – 387;
выздоровели – 27 130 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 570 448 человек;
выздоровели - 3 233 009 человек;
летальных случаев – 91 602;
проведено ПЦР-тестирований – 16 333 417.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок", - рассказали в Минздраве.
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