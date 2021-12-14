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Новости Война в Украине
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США постоянно ведут диалог с Украиной по вопросам необходимой помощи, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США постоянно ведут диалог с Украиной по вопросам необходимой помощи, - Пентагон

Вашингтон постоянно обсуждает с Киевом пути предоставления необходимой помощи.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем постоянный диалог с украинскими партнерами о том, что им нужно, какую помощь мы им можем оказать", - сказал он, отметив, что недавно были завершены поставки на сумму $60 млн.

По словам Кирби, эти поставки содержали стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также ракеты Javelin.

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При шмарклі це все марно.
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14.12.2021 08:50 Ответить
Недоумок і Джавеліни закатає в асфальт.
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14.12.2021 08:50 Ответить
Путин, ты тварь!

Ты пришел на украинскую землю, развязал войну, оккупировал украинский Крым и теперь хочешь, чтобы мы, украинцы, сдались…

Хрен украинский тебе, дегенерат кремлевский, а не Украину!

Мы, украинцы, отстоим свою свободу, независимость и соборность!

А ты, мудак московский, будешь гореть в аду...

Слава нации!

Смерть Российской Федерации!

Дмитро Ярош
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14.12.2021 08:59 Ответить
Діалог ведуть але суттєвої допомоги яка могла б охолодити Макшанію не надають.
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14.12.2021 09:00 Ответить
так бубачка в глазу мир видит, и не просит.
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14.12.2021 09:28 Ответить
Голобородько и дЕрмак сдадут мацковии еще пару Вагнергейтов и Байден дасть ядерную бонбу...
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14.12.2021 09:13 Ответить
А фонарики с батарейками будут?
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14.12.2021 09:20 Ответить
 
 