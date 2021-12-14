1 021 7
США постоянно ведут диалог с Украиной по вопросам необходимой помощи, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вашингтон постоянно обсуждает с Киевом пути предоставления необходимой помощи.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ведем постоянный диалог с украинскими партнерами о том, что им нужно, какую помощь мы им можем оказать", - сказал он, отметив, что недавно были завершены поставки на сумму $60 млн.
По словам Кирби, эти поставки содержали стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также ракеты Javelin.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ты пришел на украинскую землю, развязал войну, оккупировал украинский Крым и теперь хочешь, чтобы мы, украинцы, сдались…
Хрен украинский тебе, дегенерат кремлевский, а не Украину!
Мы, украинцы, отстоим свою свободу, независимость и соборность!
А ты, мудак московский, будешь гореть в аду...
Слава нации!
Смерть Российской Федерации!
Дмитро Ярош