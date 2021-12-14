Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о климате и безопасности. США смущены
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Россия наложила вето на первую в своем роде резолюцию Совбеза ООН, в которой изменения климата предлагалось рассматривать как угрозу международному миру и безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The Guardian.
Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд "смущена" таким решением, передает пресс-служба американского представительства.
Отмечается, что резолюцией, инициированной Ирландией и Нигером, предлагалось хотя бы иногда включать информацию о влиянии изменений климата на безопасность в стратегию Совета безопасности ООН по управлению конфликтами, операциям по поддержанию мира и безопасности.
СБ ООН время от времени обсуждал последствия изменения климата для безопасности с 2007 года, однако эта резолюция была бы первой, посвященной угрозе безопасности из-за климата, как отдельному вопросу, объясняют журналисты.
Резолюцию поддержали 12 из 15 членов СБ ООН (против Индии и России, Китай воздержался), для принятия достаточно было бы девять голосов, однако Россия воспользовалась правом вето как постоянный член Совета безопасности.
Представитель РФ Василий Небензя заявил, что предложенная резолюция превратила бы "научный и экономический вопрос в политизированный", отвлекла бы внимание от "настоящих" источников конфликтов и дала бы СБ ООН повод для практического вмешательства в любую страну.
Представительница США Линда Томас-Грифнилд заявила, что "смущена тем, что Россия помешала сделать этот важный шаг в борьбе с последствиями климатического кризиса".
"Учитывая масштабность задачи, эта резолюция была самой маленькой, что мы могли сделать. Сегодня вето на эту резолюцию подвело мир, и нет никаких оправданий для принятия этого решения", – заявила она.
Напомним, ранее президент США Джо Байден подверг критике Россию и Китай, чьи лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин не приехали на Конференцию ООН по климату в Глазго COP26.
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