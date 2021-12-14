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вето (335) климат (155) Россия (83341) США (20260) Совбез ООН (827)

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о климате и безопасности. США смущены

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о климате и безопасности. США смущены

Россия наложила вето на первую в своем роде резолюцию Совбеза ООН, в которой изменения климата предлагалось рассматривать как угрозу международному миру и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The Guardian.

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд "смущена" таким решением, передает пресс-служба американского представительства.

Отмечается, что резолюцией, инициированной Ирландией и Нигером, предлагалось хотя бы иногда включать информацию о влиянии изменений климата на безопасность в стратегию Совета безопасности ООН по управлению конфликтами, операциям по поддержанию мира и безопасности.

СБ ООН время от времени обсуждал последствия изменения климата для безопасности с 2007 года, однако эта резолюция была бы первой, посвященной угрозе безопасности из-за климата, как отдельному вопросу, объясняют журналисты.

Резолюцию поддержали 12 из 15 членов СБ ООН (против Индии и России, Китай воздержался), для принятия достаточно было бы девять голосов, однако Россия воспользовалась правом вето как постоянный член Совета безопасности.

Представитель РФ Василий Небензя заявил, что предложенная резолюция превратила бы "научный и экономический вопрос в политизированный", отвлекла бы внимание от "настоящих" источников конфликтов и дала бы СБ ООН повод для практического вмешательства в любую страну.

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Представительница США Линда Томас-Грифнилд заявила, что "смущена тем, что Россия помешала сделать этот важный шаг в борьбе с последствиями климатического кризиса".

"Учитывая масштабность задачи, эта резолюция была самой маленькой, что мы могли сделать. Сегодня вето на эту резолюцию подвело мир, и нет никаких оправданий для принятия этого решения", – заявила она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подверг критике Россию и Китай, чьи лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин не приехали на Конференцию ООН по климату в Глазго COP26.

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Топ комментарии
+15
Пора выгнать рашу из совбеза за многолетние войны .
а место предоставить Украине или Польше
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14.12.2021 09:05
+13
ну и что дальше партнёры? может пора уже отключать свифт и включать эмбарго а так же готовить жилье в Гааге? Много жилья. Камер 1000. Чего ждем?
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14.12.2021 09:00
+10
Для лаптєрейху всім насрать саме те.
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14.12.2021 08:59
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Правила форума Совет форумчан
Для лаптєрейху всім насрать саме те.
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14.12.2021 08:59 Ответить
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привіт зебіл! розтлумач, в двох словах, що ти хотів сказати
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14.12.2021 09:06 Ответить
Читай текст, лапоть.
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14.12.2021 09:12 Ответить
раша наклала, а США збентежені.
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14.12.2021 09:00 Ответить
ну и что дальше партнёры? может пора уже отключать свифт и включать эмбарго а так же готовить жилье в Гааге? Много жилья. Камер 1000. Чего ждем?
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14.12.2021 09:00 Ответить
Навіщо засмічувати Гаагу цим гівном - краще на "добриво" - менше проблем - пізніше...
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14.12.2021 09:06 Ответить
поздно, надо было отключать когда мост в Крым построили и Азов во внутреннее море перетворили. а нам уже всё равно будет, когда ***** удар нанесёт, с теми "пекельними санкцiями"...
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14.12.2021 09:20 Ответить
Как неожиданно, я обеспокоен😁😂
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14.12.2021 09:01 Ответить
Что тут удивительного. Вы посмотрите, как цапы радуются, что США такая беда случилась..
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14.12.2021 09:05 Ответить
В долине рек Миссисипи и Миссури торнадо происходят как минимум последние сто тысяч лет и это не из-за изменений климата. Так устроена там роза ветров что закручивает воздух. И живут там самые бедные которые не могут вырваться из круга бедности и переехать. А жить там кому-то надо и заниматься в основном сельским хозяйством
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14.12.2021 09:17 Ответить
Пора выгнать рашу из совбеза за многолетние войны .
а место предоставить Украине или Польше
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14.12.2021 09:05 Ответить
Членство РБ -- це не якась пільга, а факт, що підтверджує ядерний статус держави та її спроможність знищити все людство в разі чого.
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14.12.2021 09:33 Ответить
Вернуть Украине ядерный статус .
раз московиты нарушили Будапештский меморандум , Украина свободна от его выполнения и может вернуться к ядерному оружию на своей территории . Разрешить американцам разместить ракеты
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14.12.2021 09:36 Ответить
Американці будуть першими, хто не даватиме нам відновити ядерний потенціал.
Це було б незалежно від влади в Україні, а якщо ще уявити зеленського з ядерною кнопкою, то тим більше.
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14.12.2021 10:05 Ответить
и вернем, наплавим ядер на Нижнеднепровском трубном и вернем ядерный статус. И тебя на ядра посадим в совбес оон привезем, будешь камлать с нимх про пуйлушу и муйлушу. супер будет картина. ядерная цензориха пугает муйлушу своими ялрами!
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14.12.2021 11:01 Ответить
А Вам , КАЦАП СЕРГЕЕВ , туда
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14.12.2021 14:57 Ответить
еще ядер произведи пахучих и закидай меня ими))))
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14.12.2021 14:58 Ответить
Украина уже была в совбезе, еще до России, но Россия заняла ее место в 1991.
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14.12.2021 13:02 Ответить
Московська Федерація наклала, а США нюхають і будуть нюхати!
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14.12.2021 09:05 Ответить
Тепер лапотники будуть гадити, де тільки зможуть, Навіть там, де буде їм невигідно. Виключити деб... із постійних членів Радбезу.
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14.12.2021 09:13 Ответить
Пока вы будете держать лису (РФ) в курятнике, а не в вольере и в наморднике, прийдется постоянно "засмучуватися".
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14.12.2021 09:17 Ответить
США иногда такие терпилы,аж стыдно.
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14.12.2021 09:20 Ответить
Эта озабоченная организация еще даже собирается. Думал что разогнали уже или самоликвидировалась.
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14.12.2021 09:22 Ответить
Президент США Рузвельт 11 марта 1941 году допустил стратегическую ошибку,подписав Закон о Ленд-Лизе для дохлого сссра...
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14.12.2021 09:23 Ответить
Надо было дать захватить совок, потом с его ресурсами и остальной мир? Почитай человек в высоком замке, там лендлиза не было (спойлер - в конце новая война между японцами и немцами)
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14.12.2021 11:31 Ответить
14 дек, 08:47

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что по уровню ВВП на душу населения Украина впервые опустилась на последнее место в Европе. Об этом политик сказала на заседании Верховной рады.

«Мы в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на Европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», - заявила Тимошенко.
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14.12.2021 09:27 Ответить
Юля Тимошенко подарит Майе Санду пару заводиков Бени Коломоского и Молдова впереди планеті Всей..
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14.12.2021 09:38 Ответить
Вчера вечером слушал аудиокнигу Володимира Біліньского "країна Моксель або Моцковия"...как зарождалось это моцкальское быдло в древности...тихий ужос...не народ... а крысы воры и убийцы...

Щиря дяка Володимиру Брониславовичу... Долгії Літа Пане Володимире... Здоров*ячка та Наснаги...
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14.12.2021 09:34 Ответить
из бункера где-то в &бенях раши все видится по-другому..., плохо только, что этот взгляд из бункера эта убогая срана навязывает и своему населению, у которого нет таких бункеров, и, к сожалению, всему миру...
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14.12.2021 10:01 Ответить
ну и долго будут терпеть эти рашеские накладаемые "вето" даже по самым неконфликтным темам??
одно ложка говна портит всю бочку с медом... и это не демократия...это раша/самодурство...
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14.12.2021 12:45 Ответить
 
 