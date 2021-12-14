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Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 декабря в мире зарегистрировали 472 594 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5247 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 271 122 671 случай инфицирования, из них 472 594 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5329137 человек, из них 5247 за прошедшие сутки.

Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте 01

Побороли болезнь и вылечились 243,8 млн. человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 17-ю, по летальным случаям - 7-ю в мире и 4-ю в Европе.

Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте 03
Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте 04

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Прививайтеся - ватнікі! Він найкрайщий! ...... сорі

Спутник 5 - ЛУЧШИЙ!!!
Прививайтесь - народ! Он самый лучший!
Разрешите, ПОЖАЛУЙСТА, его в Украине!!!
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14.12.2021 09:28 Ответить
ага. на входе в УПЦ МП. а на этикетке написать "Скрепа 5".
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14.12.2021 09:32 Ответить
у процентному відношенні у свинособак справжній мор. тут путін зі своїм спутніком-5 красивое з кацапами робить
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14.12.2021 09:47 Ответить
Чойта у нас тутава позавчерашние протухшие данные. Дана команда больше паники не разводить?
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14.12.2021 10:32 Ответить
 
 