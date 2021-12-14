Россия опередила США по суточной смертности от COVID-19 в мире. Украина – на седьмом месте. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 декабря в мире зарегистрировали 472 594 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5247 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 271 122 671 случай инфицирования, из них 472 594 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5329137 человек, из них 5247 за прошедшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 243,8 млн. человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 17-ю, по летальным случаям - 7-ю в мире и 4-ю в Европе.



