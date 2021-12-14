Европарламент сегодня проведет дебаты по масштабному наращиванию войск РФ у границ Украины
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Во вторник 14 декабря депутаты Европарламента обсудят ситуацию с войсками России у украинской границы и через два дня поставят на голосование резолюцию на этот счет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в объявлении Европарламента.
Обсуждение масштабного наращивания российских войск у границ Украины состоится с участием главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.
Резолюция будет вынесена на голосование в четверг 16 декабря.
"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14:12 о ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, РФ должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии", - отметил по этому поводу представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
Напомним, после встречи министров иностранных дел ЕС – последней в 2021 году – Боррель объявил о договоренности глав МИД, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы и политическим последствиям.
В выходные появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.
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