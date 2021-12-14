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Новости Политика Украины
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армия РФ (7745) война (10023) дебаты (418) Европарламент (1592) Боррель (282)

Европарламент сегодня проведет дебаты по масштабному наращиванию войск РФ у границ Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европарламент сегодня проведет дебаты по масштабному наращиванию войск РФ у границ Украины

Во вторник 14 декабря депутаты Европарламента обсудят ситуацию с войсками России у украинской границы и через два дня поставят на голосование резолюцию на этот счет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в объявлении Европарламента.

Обсуждение масштабного наращивания российских войск у границ Украины состоится с участием главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Резолюция будет вынесена на голосование в четверг 16 декабря.

"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14:12 о ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, РФ должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии", - отметил по этому поводу представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Напомним, после встречи министров иностранных дел ЕС – последней в 2021 году – Боррель объявил о договоренности глав МИД, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы и политическим последствиям.

В выходные появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Топ комментарии
+2
Значит будет масштабная обеспокоенность
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14.12.2021 09:25
+1
А те, що ху@ло окупував Азовське море нічого, відволікаючи вас на свої війська біля кордону? А що анексував фактично Білорусь і приблизився до кордонів НАТО ще з одного боку, нічого?
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14.12.2021 09:27
+1
А никто не хочет во время этих "дебатов" задать вопрос Германии: Почему Германия блокирует поставки оружия (оборонительного, заметьте!) Украине?
Получается стягивание огромной армии РФ к границе с Украиной, европарламент беспокоит, а то что Украине нечем защищаться не беспокоит? "Л" - логика ...
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14.12.2021 10:03
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Значит будет масштабная обеспокоенность
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14.12.2021 09:25 Ответить
А те, що ху@ло окупував Азовське море нічого, відволікаючи вас на свої війська біля кордону? А що анексував фактично Білорусь і приблизився до кордонів НАТО ще з одного боку, нічого?
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14.12.2021 09:27 Ответить
И кто будет представлять Украину ? Опять какая нибудь ссыкуха типа Ясько ?
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14.12.2021 09:29 Ответить
Может кива, может юзик. В ОП решают.
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14.12.2021 09:34 Ответить
Этот нарулит 😀😀😀
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14.12.2021 09:38 Ответить
Йузік не підійде по габаритам.
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14.12.2021 09:45 Ответить
Я так смотрю Ясько девочка не промах - замутила с Саакашвили, ложит на зелю
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14.12.2021 10:43 Ответить
Секретное оружие хремля 😀😀
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14.12.2021 10:45 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:45 Ответить
Всі схвильовані, а недоумок сушить футболку в спортзалі.
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14.12.2021 09:48 Ответить
Сурово.
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14.12.2021 09:52 Ответить
Дебаты по этому поводу проводятся с 2014 года.
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14.12.2021 10:02 Ответить
А никто не хочет во время этих "дебатов" задать вопрос Германии: Почему Германия блокирует поставки оружия (оборонительного, заметьте!) Украине?
Получается стягивание огромной армии РФ к границе с Украиной, европарламент беспокоит, а то что Украине нечем защищаться не беспокоит? "Л" - логика ...
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14.12.2021 10:03 Ответить
Жалко Алоизыча нет. Счас за него горой бы все бывшие встали, кроме Армении и Белоруссии.
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14.12.2021 10:17 Ответить
))))))))))))))))))))))))))
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14.12.2021 10:03 Ответить
Да сколько же можно дебатировать, мать, пардон, вашу?! ЧТО тут еще непонятно?! Вы имеете дело с психопатом!
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14.12.2021 10:15 Ответить
Что будуть "дебаты"?
Устроят дискусию: "Переброска *****-войск к границе Украины это наращивание или нет"?
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14.12.2021 11:25 Ответить
А собственно говоря почему и за кого Европа должна беспокоится?За вдоль и поперек корумпированного царя всея черни и плебеев Зеленского?За совкодрочерный безграмотный элект орат?За бестотолочь и совок Европа точно гробить своих граждан не будет,им своего охлоса хватает.
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14.12.2021 11:28 Ответить
А вот наш парламент "стурбований" по-іншому, за нашу безпеку нехай турбуються інші держави. Вони і відреагують звичною "стурбованістю", якщо сам "найвеличніший" вважає що орди кацапів біля наших кордонів це лише елементи шантажу, а не реальна загроза.
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14.12.2021 11:50 Ответить
 
 