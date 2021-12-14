В 2022 году начнется строительство сразу пяти новых садиков в Киевской области, - ОГА

В 2022 году в Киевской области начнется строительство сразу пяти детских садов в разных населенных пунктах.

Об этом сообщает Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Это будут совершенно новые объекты, где детям и воспитателям будет комфортно и безопасно. Еще один важный нюанс – так мы создадим дополнительные места для дошкольников. А это особенно актуально, ведь население пристоличного региона постоянно растет", – акцентировал глава Киевской ОГА Василий Володин.

В программу "Большая стройка-2022" в Киевской области будут включены проекты по возведению детсадов в Бобрице, Святопетровском, Михайловке-Рубежовке и Вишневом Бучанского района, а также Гатном Фастовского района.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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