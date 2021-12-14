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Новости Экономика
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акциз (378) сигареты (851)

Несмотря на рейды полиции, нелегальные сигареты duty free свободно продаются в Киеве, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Несмотря на рейды полиции, нелегальные сигареты duty free свободно продаются в Киеве, - СМИ

Несмотря на реализацию правоохранительными органами операции "Акциз", направленной на выявление нелегального табака, алкоголя и топлива, сигареты без акцизных марок под видом товаров для duty free можно купить в Киеве едва ли не в свободной продаже.

Об этом рассказали журналисты программы "Особливий погляд", которая вышла "5 канале". Они провели эксперимент и купили в одном из таких киосков пачку без налогов, а затем вызвали на место полицию.  

Бессрочная операция Нацполиции "Акциз", цель которой - прекращение нелегальной торговли топливом, алкоголем и табаком началась с 1 ноября. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, с начала операции проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство.

По данным аналитиков Kantar Украина, 67% всей нелегальной табачной продукции реализуется через нелегальные киоски. В таком ларьке стоимость пачки в 30 грн объяснили тем, что продукция предназначена для магазинов беспошлинной торговли duty free и тем, что сигареты "уходят с таможни". Чек покупателям не выдали. Аналогичную пачку журналисты впоследствии купили в супермаркете за 50 грн - в чеке уже указан размер акциза (27 грн.), НДС и розничный акциз.

Чтобы прекратить незаконную деятельность, репортеры вызвали на точку полицию. "За минуту до приезда следственно-оперативной группы кассирша выбегает из киоска и закрывает его на замок. Кто и как предупредил женщину – непонятно", - констатируют журналисты. Приехавшие на место правоохранители зафиксировали заявление и оставили контакты для обращения к дежурному.

Через несколько дней, когда авторы сюжета вернулись на ту же точку, киоск продолжал благополучно работать. "Правда, здесь ужесточили меры безопасности. Как только мы начинаем фиксировать работу, как кассира сразу предупреждают об этом", - отмечает репортер.

По данным исследования аналитической компании Kantar Украина, которое было обнародовано вначале ноября, уровень нелегального рынка торговли табачными изделиями в Украине достиг уже 18,1%. Это около 7,5 млрд сигарет в год. В Kantar подсчитали, что потери бюджетов всех уровней от "серой" торговли в 2021 году составят порядка 14 млрд грн. Это четверть запланированных государством доходов от табачных акцизов.

В комментариях журналистам эксперты подтвердили, что одной из причин активной работы теневого рынка табачной продукции является неэффективная работа правоохранителей.

"Если сравнивать разные группы подакцизных товаров, то есть достижения в противодействии нелегальному рынку топлива, нелегальному рынку алкоголя, а на рынке табака, к сожалению, одни поражения", - сказал в интервью программе "Особливий погляд" на 5 канале глава налогового комитета Даниил Гетманцев. "Все эти точки нелегальной торговли обычно крышуются теми же правоохранителями, они все прекрасно знают, где такой товар продают", - дополняет его коллега Александра Устинова.

"Это действительно слабая работа правоохранительных органов всех уровней. Я не думаю, что здесь нужно говорить о непрофессионализме. Это просто зарабатывание денег теми или иными чиновниками на тех или иных уровнях. И при чем здесь, наверное, не только проблема силовиков, сколько и местных властей, и силовиков, и, по существу Киева (центральной власти, - ред.), который не может не замечать все эти истории", - отмечает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Ну оно так бывает, когда налогами и цифровыми технологиями рулят мошенники, а борьбой с наркоманией наркодиллеры.

Правда 73% не понимают до сих пор, как так получилось.
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14.12.2021 10:11
+5
Хто гади? Слуги, Гетьманцев і поліцаї? Звісно що гади.
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14.12.2021 10:04
+3
Когда-то я гнал на Южанину, теперь вижу, что гетьманцев полный отморозок, и возможно, наркоман, так как его финансовые инициативы в незадурманенную голову не придут.
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14.12.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
От гады.
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14.12.2021 10:02 Ответить
Хто гади? Слуги, Гетьманцев і поліцаї? Звісно що гади.
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14.12.2021 10:04 Ответить
нелегальна торгівля цигарками була споконвічно і завжди. Там настільки все кришується, що навіть бабка може торгувати з валізами, не треба навіть кіоск.
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14.12.2021 10:13 Ответить
За,********* влади,я,всіляко підтримутиму безакцизну торгівлю!!!
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14.12.2021 10:15 Ответить
Ціни повинні відповідати прибуткам населення. Чому в Швейцарії чи в Норвегії ціни вищі ніж в Болгарії чи в Румунії. А р
наша владна братва ...
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14.12.2021 10:16 Ответить
З пограбованої платні легше хороми городити
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14.12.2021 10:19 Ответить
Ну оно так бывает, когда налогами и цифровыми технологиями рулят мошенники, а борьбой с наркоманией наркодиллеры.

Правда 73% не понимают до сих пор, как так получилось.
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14.12.2021 10:11 Ответить
а ти лише щойно роздуплився? Торгували цигарками постійно. Я не раз викликав поліцію і в 15 і в 16 році - реакція аналогічна. Рука руку миє.
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14.12.2021 10:14 Ответить
Не поверишь - сигаретами будут торговать и после твоей смерти, если будет спрос.

Вопрос в том, как и какими.

П.С. А бабулек с сигаретами ты можешь шугать полицией хоть до скончания века. Речь вобще не о них.
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14.12.2021 10:18 Ответить
дурачек, речь как раз и о них. поскольку и бабушек и киоски крышуют одни и те же элементы, которые были, есть и будут. независимо от пороховской или зеленой влады
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14.12.2021 11:06 Ответить
Дурачек гоняется за бабушками, когда речь идет о миллионах ящиков неподакцизных сигарет.
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14.12.2021 11:11 Ответить
а чем отличается бабушка в киеоске от бабушки без киоска? торгуют из одних и тех же неподакцизных миллонов ящиков и кеш сдают одним и тем же хозяевам. Только бабки без киоска имеют очевидное преимущество в мобильности , их труднее "закрыть", они легко и быстро совершают релокейт на соседнюю станцию метро.
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14.12.2021 11:31 Ответить
73% больше не ашибуцца. они проголосуют за Разумкова, он обещает что посадит Зеленского
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14.12.2021 10:23 Ответить
Пограбунок українців у кишені пархатих триває!!!
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14.12.2021 10:11 Ответить
Репортери замість,якої корисної справи перетворилися на смердючих стукачів
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14.12.2021 10:13 Ответить
Когда-то я гнал на Южанину, теперь вижу, что гетьманцев полный отморозок, и возможно, наркоман, так как его финансовые инициативы в незадурманенную голову не придут.
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14.12.2021 10:14 Ответить
Ніякими парфумами гнилу сутність несховати
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14.12.2021 10:17 Ответить
Борцуни, буде попит - буде і пропозиція.
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14.12.2021 10:22 Ответить
Все это от нищеты, никакими силовыми методами это не победить.
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14.12.2021 10:22 Ответить
Поднимите акциз до 200 грн./пачка!
И контрабанда сразу исчезнет.
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14.12.2021 11:28 Ответить
а вы что думали, рукамиводители херовы? повышайте еще больше акцизы и вообще хер получите, я фиг буду покупать пачку за 50 если есть возможность купить за 25.... и болт я ложил на ваш акциз. дебилы
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14.12.2021 12:12 Ответить
то такі рейди
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14.12.2021 12:28 Ответить
У нас кіоск тримає начальник податкової.
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14.12.2021 13:28 Ответить
а вы еще акцизы поднимите. а то че-то мало контрабаса возят и делают в 3-ю смену.
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14.12.2021 13:36 Ответить
 
 