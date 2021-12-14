Австралия поддерживает позицию G7 по сдерживанию РФ от эскалации на границе с Украиной

Австралия присоединилась к странам G7 в сдерживании России от эскалации напряженности на российско-украинской границе.

Об этом сообщила в твитере министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, информирует Цензор.НЕТ.

"Австралия поддерживает наших близких партнеров, включая США и Европейский Союз, в сдерживании России от эскалации напряженности на границе Украины и поощрении возвращения к дипломатии. На встречах в Европе и G7 на этой неделе я подтвердила нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила Пейн.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 в воскресенье призвали Россию соблюдать международные обязательства и транспарентность военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

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