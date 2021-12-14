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После окончания пандемии мир останется с более серьезными проблемами, чем до ее начала, – глава ВОЗ Гебреесус

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

После окончания пандемии мир останется с более серьезными проблемами, чем до ее начала, – глава ВОЗ Гебреесус

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после окончания пандемии коронавируса мир столкнется с более серьезными вызовами, чем раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое", - отметил он.

По его словам, пандемия показала человечеству, что "если здоровье подвергается риску, то риску поддается все". В этой связи требуется "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья.

Глава ВОЗ заявил о необходимости "способствовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

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"Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса - путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+6
после 12 дозы вакцины ....- пипл сам будет искать и требовать 13-ю....
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14.12.2021 09:59
+2
А с каких это пор , воз пиклуется бедностью, голодом, сменой климата. Чёрный ты уже прямо скажи, что мы столкнёмся с кучей мутаций. А вот от чего, потом объяснишь, когда придумаешь
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14.12.2021 09:54
+1
суровые годы уходят...
https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
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14.12.2021 09:57
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С новой пандемией ? Ох уж эти панды
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14.12.2021 09:50 Ответить
после 12 дозы вакцины ....- пипл сам будет искать и требовать 13-ю....
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14.12.2021 09:59 Ответить
ВСЕ ЖДУ --КОГДА ВОЗ НАКОНЕЦ ТО ПОЙМЕТ ЧТО СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕМАШКО
В СССР БЫЛА САМЫМ ПРОДУКТИВНЫМ И РАЬОТАЮЩИМ ОРГАНИЗМОМ ПРИ ВСЕХ ЕЕ НЕДОСТАТКАХ исходя из понятия всеобщий охват населения и массовость от 80 до 100% охвата.... Медицину категорически нельзя ставить в ранг колбасы автомобиля охватывать все рынком медицина это сама жизнь и здоровье человека нации целой страны .... нельзя и это поняли в мире общественынй транспорт делать рыночным --там он признан общественно необходзимым для государства ....никому ведь не пришла в голову идея комерчески все перевести в военном оборонном деле.. также социально жизненным является услуги коммунального сектора свет газ вода отопление а иначе если все на рынок то и голову можно потерять..также и в образовании.... что собственно и показли вакцинации шмундяком от неясно чего и чем..главное получить мега корпорациям мафии фармкомпаниям бабло сверхприбыль-- а человек его здоровье и жизнь вообще в 5 сотне приоритетов....в их списках...
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14.12.2021 10:43 Ответить
много было бы можно чего взять и от "совка" - но как всегда ментальность - еволюция подводит ...
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14.12.2021 16:17 Ответить
А с каких это пор , воз пиклуется бедностью, голодом, сменой климата. Чёрный ты уже прямо скажи, что мы столкнёмся с кучей мутаций. А вот от чего, потом объяснишь, когда придумаешь
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14.12.2021 09:54 Ответить
А для того, чтобы "Глава ВООЗ заявив про необхідність "сприяти економічному зростанню, заснованому на здоров'ї та добробуті людей та планети". Т.е. больше денег надо ВООЗ выделять, чтобы был всеобщий экономический рост.
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14.12.2021 11:32 Ответить
суровые годы уходят...
https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
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14.12.2021 09:57 Ответить
Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Джерело: https://censor.net/ua/n3305060


це він про що???
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14.12.2021 10:01 Ответить
Господи, здесь нечего спасать, жги (с)

На основе технологии разработанной для борьбы с ковидом, модерна сделала прививку от ВИЧ. Колоссальный прорыв, одно из главных событий в медицине за последние лет 50, доказательство универсальности технологии, которая перевернёт мир.

Что в комментариях? А вот что:






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14.12.2021 10:20 Ответить
Ага одни слова. А лекарство против курение зачем запретили? МНого людей хотят бросить курить и есть действующее лекарство, а вы его запретили..... ОТВЕТ простой, детка ЭТО БИЗНЕСС извини.... Одни слова......
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14.12.2021 10:35 Ответить
как бы намекает, что теперь надо колоться каждые пол года, в противном случае у вас начнётся абстинентный синдром и вас будет очень сильно трусить без очередного укола! ЗЕбилы, готовьтесь на укол!
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14.12.2021 10:38 Ответить
"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося з більш серйозними проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату та багато іншого", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305060

"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових та стійких суспільств", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305060

Хоть кто нибудь понял этот бред??????

Впереди у нас путь для здоровых и стойких, только сразу нужно чуток вымереть от проблем???7
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14.12.2021 10:43 Ответить
Раньше был неправильный путь ведения бизнеса, а теперь надо больше финансировать ВООЗ и будет экономический рост, основанный на здоровье людей.
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14.12.2021 11:37 Ответить
Тільки три країни Світу не зробили жодного щеплення від коронавірусу: Північна Корея, Бурунді, Еритрея.
Саме з Еритрех родом голова ВОЗ Гебрейсус.
"Співпадіння? Не думаю"
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14.12.2021 10:59 Ответить
Ху із ху? Гебрейесус
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370
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14.12.2021 11:35 Ответить
 
 