После окончания пандемии мир останется с более серьезными проблемами, чем до ее начала, – глава ВОЗ Гебреесус

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после окончания пандемии коронавируса мир столкнется с более серьезными вызовами, чем раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое", - отметил он.

По его словам, пандемия показала человечеству, что "если здоровье подвергается риску, то риску поддается все". В этой связи требуется "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья.

Глава ВОЗ заявил о необходимости "способствовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

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"Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса - путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам", - подчеркнул он.