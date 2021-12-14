После окончания пандемии мир останется с более серьезными проблемами, чем до ее начала, – глава ВОЗ Гебреесус
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что после окончания пандемии коронавируса мир столкнется с более серьезными вызовами, чем раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
"Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое", - отметил он.
По его словам, пандемия показала человечеству, что "если здоровье подвергается риску, то риску поддается все". В этой связи требуется "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья.
Глава ВОЗ заявил о необходимости "способствовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".
"Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса - путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам", - подчеркнул он.
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В СССР БЫЛА САМЫМ ПРОДУКТИВНЫМ И РАЬОТАЮЩИМ ОРГАНИЗМОМ ПРИ ВСЕХ ЕЕ НЕДОСТАТКАХ исходя из понятия всеобщий охват населения и массовость от 80 до 100% охвата.... Медицину категорически нельзя ставить в ранг колбасы автомобиля охватывать все рынком медицина это сама жизнь и здоровье человека нации целой страны .... нельзя и это поняли в мире общественынй транспорт делать рыночным --там он признан общественно необходзимым для государства ....никому ведь не пришла в голову идея комерчески все перевести в военном оборонном деле.. также социально жизненным является услуги коммунального сектора свет газ вода отопление а иначе если все на рынок то и голову можно потерять..также и в образовании.... что собственно и показли вакцинации шмундяком от неясно чего и чем..главное получить мега корпорациям мафии фармкомпаниям бабло сверхприбыль-- а человек его здоровье и жизнь вообще в 5 сотне приоритетов....в их списках...
https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
це він про що???
На основе технологии разработанной для борьбы с ковидом, модерна сделала прививку от ВИЧ. Колоссальный прорыв, одно из главных событий в медицине за последние лет 50, доказательство универсальности технологии, которая перевернёт мир.
Что в комментариях? А вот что:
"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу - шлях, який призвів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових та стійких суспільств", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305060
Хоть кто нибудь понял этот бред??????
Впереди у нас путь для здоровых и стойких, только сразу нужно чуток вымереть от проблем???7
Саме з Еритрех родом голова ВОЗ Гебрейсус.
"Співпадіння? Не думаю"
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370