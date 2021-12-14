Министр экономики Свириденко о росте цен: Украина работает на мировых рынках и не может на это повлиять
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Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко объяснила причины роста цен в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом Свириденко заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины. И, конечно же, мы экспортируем все эти продукты, о которых вы сказали", – ответила министр на вопрос ведущего о том, почему, если по итогам 2021 года инфляция в Украине составит около 10%, масло подсолнечное дорожает на 60%.
По ее словам, Украина работает на мировых рынках, поэтому происходит рост цен, и она не может на это повлиять.
"Мы можем бороться теми инструментами, которые я указала. Мы можем влиять, скажем, на цену на газ и тому подобное", – добавила Свириденко.
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"парадокс заключается в том что экспортируемые продукты стоят дешевле чем Украинские". У Вас говорится об Украине, Германия не упоминается. Не юлите.
И еще, Украина импортирует овощи борщевого набора весной, а не осенью или зимой.
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P.S.
Есть подозрение, что лично для себя, правительство уже давно обеспечило "европейский уровень жизни". Именно поэтому рост цен их особо не парит.