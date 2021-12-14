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Министр экономики Свириденко о росте цен: Украина работает на мировых рынках и не может на это повлиять

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Министр экономики Свириденко о росте цен: Украина работает на мировых рынках и не может на это повлиять

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко объяснила причины роста цен в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом Свириденко заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины. И, конечно же, мы экспортируем все эти продукты, о которых вы сказали", –  ответила министр на вопрос ведущего о том, почему, если по итогам 2021 года инфляция в Украине составит около 10%, масло подсолнечное дорожает на 60%.

По ее словам, Украина работает на мировых рынках, поэтому происходит рост цен, и она не может на это повлиять.

"Мы можем бороться теми инструментами, которые я указала. Мы можем влиять, скажем, на цену на газ и тому подобное", – добавила Свириденко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Тогда почему цены на продукты выше чем в Польше или Греции?
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14.12.2021 10:17
+7
Слуги нікчемні гниди. Потрібно захищати внутрішні ціни, а не віддавати все на розграбування спекулянтам. Приклад: США -ціна газу за 1000 кубів в районі 150 баксів.
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14.12.2021 10:09
+7
Так это был не Порох?
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14.12.2021 10:18
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от нікчемні падли - де ЗП середньоевропейські при цінах які практично рівні та вищі середньоевропейським ...
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14.12.2021 10:01 Ответить
Слуги нікчемні гниди. Потрібно захищати внутрішні ціни, а не віддавати все на розграбування спекулянтам. Приклад: США -ціна газу за 1000 кубів в районі 150 баксів.
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14.12.2021 10:09 Ответить
Парадокс заключается в том что экспортируемые продукты стоят дешевле чем Украинские. Что на это скажешь Илон Маск?!
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14.12.2021 10:05 Ответить
В германии морковь стоит 3 евро. Что скажешь на это Орест?
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14.12.2021 11:26 Ответить
Скажу что у нас кол-во долб...в зашкаливает, которые смысл прочитанного всосать не могут. Ты много у нас на прилавках видел экспортной моркови из Германии?
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14.12.2021 11:37 Ответить
действительно количество долб...в зашкаливает, которые не понимают разницы между импортом и экспортом.
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14.12.2021 12:19 Ответить
Вот я и говорю, не отдупляют и не хотят отдуплять смысл написанного. В контексте ЭКСПОРТНОЙ МОРКОВИ ИЗ ГЕРМАНИИ это как раз экспорт, Германия ее экспортирует. Так что в Вашем случае, батенька, Вы не долб....б, Вы латентный долб...б.
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14.12.2021 12:28 Ответить
экспорт - то что мы продаем за рубеж, импорт - то, что покупаем. Учите матчасть.
"парадокс заключается в том что экспортируемые продукты стоят дешевле чем Украинские". У Вас говорится об Украине, Германия не упоминается. Не юлите.
И еще, Украина импортирует овощи борщевого набора весной, а не осенью или зимой.
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14.12.2021 12:55 Ответить
Даже и не знаю что хуже, просто дол..., латентный или упоротый....
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14.12.2021 13:04 Ответить
в Дюсельдорфе в магазине.
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14.12.2021 12:16 Ответить
Якщо вони не можуть вплинути, то може пішли би з посад, та дали можливість працювати тим, хто може вплинути?)
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14.12.2021 10:16 Ответить
Тогда почему цены на продукты выше чем в Польше или Греции?
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14.12.2021 10:17 Ответить
казнокрадство, коррупция и бешенные налоги
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14.12.2021 10:22 Ответить
На кой нам такие министры с огромными зарплатами, если они ни на что повлиять не могут, получается что никто не заметит потери бойца.
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14.12.2021 10:57 Ответить
Так это был не Порох?
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14.12.2021 10:18 Ответить
Спасибо министру экономики за объяснения - сказал пенсионер со стажем 40 лет и пенсией 2200гр.!
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14.12.2021 10:20 Ответить
проблема не в ценах, а нищенских доходах населения, точнее в казнокрадстве и коррупции
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14.12.2021 10:21 Ответить
Если правительство говорит о том, что цены у нас, типа, "объективно" европейские, но при этом, европейский уровень жизни они обеспечить не могут, то возникает логичный вопрос: А накуя нам такое правительство?

P.S.
Есть подозрение, что лично для себя, правительство уже давно обеспечило "европейский уровень жизни". Именно поэтому рост цен их особо не парит.
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14.12.2021 10:23 Ответить
Точно!Во всем мире правительства состоят из участников быдлячих клоунских шоу.Доколе!
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14.12.2021 10:27 Ответить
Как мы далеко пошли, работаем на мировом рынке. Дай Бог, дай Бог, можете и не доработать с такой политикой.
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14.12.2021 10:36 Ответить
врет. в Польше продукты "подорожали" так микроскопически, что основная масса поляков этого даже не заметила! и это при том, что у них в отличии от Украины, доллар растет а не "падает" в связи с "хотелками" НБУ!
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14.12.2021 10:37 Ответить
Відповідь наступна - Україною десятиріччями керують п@здуваті дебіли, які не можуть створити нормальні умови для власного виробника.
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14.12.2021 10:38 Ответить
Эта дура вообще знает, что такое протекционизм и как защищать свои товары и их производство не кукарекая, что цены на внешних рынках такие!
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14.12.2021 10:41 Ответить
Втирай тем кто не был за границей ))))
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14.12.2021 10:48 Ответить
дура баба ...
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14.12.2021 10:51 Ответить
Оказывается к Порошенко,срущему в штаны зедегенератам,добавились подонки мирового капитализма.
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14.12.2021 11:06 Ответить
Так и хочется дать в морду тому, кто пичкает нас европейскими ценами, а дает зарплату украинскую!
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14.12.2021 11:14 Ответить
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14.12.2021 11:15 Ответить
министр сидит явно не в том месте.
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14.12.2021 14:03 Ответить
КОгда Порошенко был президентом любой ЗЕбил с пеной у рта визжал что подорожавшая на 50 коп цибуля в Сильпошечке это лично вина Порошенко. А сейчас ЗЕбилы вона как запели...мировые цены оказываеца виноваты, а ЗЕбубачка со своим Щапито 95 конечно не причём!
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15.12.2021 01:52 Ответить
Не нужно лицемерить. Экспорт леса и металлолома легко закрывается, если богатый и уважаемый человек наживается внутри страны. Её просто нужно стукнуть палкой по спине и спросить ещё раз.
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15.12.2021 11:44 Ответить
 
 