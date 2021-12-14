Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по определению связанных с "Приватбанком" лиц, - НБУ

Шестой апелляционный административный суд 13 декабря отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments Ltd. и отменено решение Национального банка от 13 декабря 2016 годаоб определении связанных с "Приватбанком" лиц. В то же время суд закрыл производство по этому делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16 решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Нацбанк также напоминает, что компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру "Приватбанка" Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

Отметим, в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение по делу о процедуре национализации "Приватбанка", которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

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В частности, были удовлетворены требования истца об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 года №105, которым был определен перечень связанных с "Приватбанком" физических и юридических лиц.

Тогда в Нацбанке объясняли, что решение о перечне связанных с банком лиц является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства. В ходе этого процесса была проведена процедура bail-in, заключающаяся в обмене средств, связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.