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Сопротивление борьбе со "скрутками" есть даже на уровне высшего руководства ГНС, но мы работаем жестко, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Сопротивление борьбе со

Власть построит такую ​​Государственную налоговую службу, которая будет являться сервисом для налогоплательщиков.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, все, что сейчас происходит в Государственной налоговой службе беспрецедентно.

"Все вы заметили информационный фон, который создается конвертаторами и, к сожалению, недобросовестными госслужащими внутри Государственной налоговой службы, которые противятся изменениям. Но мы действительно на прошлой неделе полностью прекратили злоупотребление по НДС – так называемые скрутки", - отметил нардеп.

Гетманцев рассказал, что финансовый комитет Верховной Рады взялся за контроль за осуществлением борьбы с незаконными действиями в налоговой.

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"Почему раньше не удавалось? Потому что система сверхпрочная. Любой человек, который сюда попадал, становился ее составляющим, а также тех коррупционных схем, которые действуют в налоговой службе. Сегодня мы их прекратили. Мы работаем жестко, но есть сопротивление даже на уровне высшего руководства Государственной налоговой службы. Мы его в любом случае сломаем", - пообещал "слуга народа".

Нардеп также пообещал, что ни один чиновник, участвовавший в "скрутках", не останется безнаказанным.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Чувак, который всю жизнь занимался налоговым мошенничеством, про свою неравную борьбу с налоговыми скрутками.
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14.12.2021 10:20
+7
Реформатори, яких ми заслужили. Ідеолог "амністії капіталів" Гетманцев оформив все майно на маму
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27( ) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.
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14.12.2021 10:44
+5
Хвали мене, моя губонька.Результат відомий наперед. Бідні стануть жебраками, 1% населення скупить всю елітну Європейську нерухомість.
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14.12.2021 10:21
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Чувак, который всю жизнь занимался налоговым мошенничеством, про свою неравную борьбу с налоговыми скрутками.
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14.12.2021 10:20 Ответить
Ничего удивительного. В Турции, например, переломным моментом в борьбе с махинациями стало назначение на главную должность главного же обнальщика страны.
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14.12.2021 10:32 Ответить
в смысле зятя Ердогана?
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14.12.2021 10:37 Ответить
А у них в это время скоморох-наркоман, не контролирующий даже себя, был президентом?
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14.12.2021 10:50 Ответить
Каломойський і К недоторкані.
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14.12.2021 10:42 Ответить
Хвали мене, моя губонька.Результат відомий наперед. Бідні стануть жебраками, 1% населення скупить всю елітну Європейську нерухомість.
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14.12.2021 10:21 Ответить
Расшифруйте слово « скрутки»
а то перешли на Эзопов язык, чтобы обыкновенный налогоплательщик спал спокойно , пока его обворовывают
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14.12.2021 10:21 Ответить
"Обыкновенный налогоплательщик" у нас - существо мифическое, типа Санты
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14.12.2021 10:38 Ответить
ми працюємо жорстко (Гетьманцев в черной коже, а рядом два афроукраинца с плётками)
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14.12.2021 10:36 Ответить
опір змінам..???яким змінам???
шо воно верзе??
Зробіть ПДВ 7% той все питання
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14.12.2021 10:38 Ответить
Про Клоуна і Pandora papers ні слова.
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14.12.2021 10:43 Ответить
Реформатори, яких ми заслужили. Ідеолог "амністії капіталів" Гетманцев оформив все майно на маму
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27( ) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.
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14.12.2021 10:44 Ответить
Ді ніс,сидить працює,...-Як почухати у сраці,без затрат,ручної праці
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14.12.2021 10:49 Ответить
Звучит достаточно сказочно. Особенно, если учесть, что сейчас в аппарате ГФС и даже офисе *********** работают соратники бывшего министра Клименко. И как-то не верится, что эти "!трудящиеся" перековались и стали помогать разоблачать неплательщиков. Тогда что они делают там, на высших этажах власти?
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14.12.2021 11:15 Ответить
Конечно построим, флаг тебе в руки, не опоздайте.
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14.12.2021 11:21 Ответить
А паспорт у гетманцева чей? А жена у него в чьих помощниках? Или у него муж?
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14.12.2021 11:23 Ответить
Где ярды с таможни?
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14.12.2021 11:35 Ответить
там же де и ярды со скруток)
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14.12.2021 12:06 Ответить
Гетьманців робить все, щоб загнати країну в стійло Путлера.
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14.12.2021 11:56 Ответить
 
 