Сопротивление борьбе со "скрутками" есть даже на уровне высшего руководства ГНС, но мы работаем жестко, - "слуга народа" Гетманцев
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Власть построит такую Государственную налоговую службу, которая будет являться сервисом для налогоплательщиков.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, все, что сейчас происходит в Государственной налоговой службе беспрецедентно.
"Все вы заметили информационный фон, который создается конвертаторами и, к сожалению, недобросовестными госслужащими внутри Государственной налоговой службы, которые противятся изменениям. Но мы действительно на прошлой неделе полностью прекратили злоупотребление по НДС – так называемые скрутки", - отметил нардеп.
Гетманцев рассказал, что финансовый комитет Верховной Рады взялся за контроль за осуществлением борьбы с незаконными действиями в налоговой.
"Почему раньше не удавалось? Потому что система сверхпрочная. Любой человек, который сюда попадал, становился ее составляющим, а также тех коррупционных схем, которые действуют в налоговой службе. Сегодня мы их прекратили. Мы работаем жестко, но есть сопротивление даже на уровне высшего руководства Государственной налоговой службы. Мы его в любом случае сломаем", - пообещал "слуга народа".
Нардеп также пообещал, что ни один чиновник, участвовавший в "скрутках", не останется безнаказанным.
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а то перешли на Эзопов язык, чтобы обыкновенный налогоплательщик спал спокойно , пока его обворовывают
шо воно верзе??
Зробіть ПДВ 7% той все питання
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27( ) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.