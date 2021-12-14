Сопротивление борьбе со "скрутками" есть даже на уровне высшего руководства ГНС, но мы работаем жестко, - "слуга народа" Гетманцев

Власть построит такую ​​Государственную налоговую службу, которая будет являться сервисом для налогоплательщиков.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, все, что сейчас происходит в Государственной налоговой службе беспрецедентно.

"Все вы заметили информационный фон, который создается конвертаторами и, к сожалению, недобросовестными госслужащими внутри Государственной налоговой службы, которые противятся изменениям. Но мы действительно на прошлой неделе полностью прекратили злоупотребление по НДС – так называемые скрутки", - отметил нардеп.

Гетманцев рассказал, что финансовый комитет Верховной Рады взялся за контроль за осуществлением борьбы с незаконными действиями в налоговой.

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"Почему раньше не удавалось? Потому что система сверхпрочная. Любой человек, который сюда попадал, становился ее составляющим, а также тех коррупционных схем, которые действуют в налоговой службе. Сегодня мы их прекратили. Мы работаем жестко, но есть сопротивление даже на уровне высшего руководства Государственной налоговой службы. Мы его в любом случае сломаем", - пообещал "слуга народа".

Нардеп также пообещал, что ни один чиновник, участвовавший в "скрутках", не останется безнаказанным.