Около 110 тыс. украинцев просрочили вторую дозу вакцины против COVID-19, - Кузин

По состоянию на 14 декабря, по меньшей мере, одну дозу прививки получили более 14 миллионов граждан.

Об этом во время брифинга заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обязанность каждого человека защитить себя и родных, сделав прививку. В то же время около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", - сказал главный санврач.

Кузин напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцины Comirnaty – 21 день, Moderna – 28, CoronaVac – 14, AstraZeneca – 28.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели