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Около 110 тыс. украинцев просрочили вторую дозу вакцины против COVID-19, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Около 110 тыс. украинцев просрочили вторую дозу вакцины против COVID-19, - Кузин

По состоянию на 14 декабря, по меньшей мере, одну дозу прививки получили более 14 миллионов граждан.

Об этом во время брифинга заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обязанность каждого человека защитить себя и родных, сделав прививку. В то же время около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", - сказал главный санврач.

Кузин напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцины Comirnaty – 21 день, Moderna – 28, CoronaVac – 14, AstraZeneca – 28.

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Доза это хорошо.
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14.12.2021 10:59 Ответить
Да у них и после первой дозы wi-fi летает
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14.12.2021 11:01 Ответить
Хотят сэкономить Вовчкину 1000, не получится. Даешь 2 дозы, три, Омикрон наступает, а мы в кино, в театре, музее и ........................................... . КРАСОТА.
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14.12.2021 11:01 Ответить
Да эти зеуроды панически бояться,что все позарятся на их тысячонку и далеко не всем регят в Дии вторую дозу зекрысы такие крысы
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14.12.2021 11:07 Ответить
Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцини Comirnaty - 21 день, Moderna - 28, CoronaVac - 14, AstraZeneca - 28. Джерело: https://censor.net/ua/n3305073

Про максимум ниполслова Самые простейшие антибиотики и те строго по инструкции, иначе максимальной активации в организме не будет и считай впустую. Тут же - полет фантазий, когда хош колись мол, главное сделай прокол.
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14.12.2021 11:12 Ответить
Безвідповідальність українців в усьому, навіть, коли справа стосується власного здоров'я .
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14.12.2021 11:17 Ответить
Обязанность? Вторую дозу, да и первую, себе в голову вколи!
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14.12.2021 11:32 Ответить
 
 