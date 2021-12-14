Украина стремится к полноправному членству в ЕС и НАТО, - Кулеба о приоритетах Стратегии внешнеполитической деятельности Украины

Утвержденная Стратегия внешнеполитической деятельности исключает внеблоковый статус Украины. Кроме того, она определяет одно из ключевых направлений стремления в НАТО и ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время представления приоритетов внешней политики страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость", – отметил он.

Кулеба отметил, что одним из шести направлений стратегии является "продолжение курса на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО".

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