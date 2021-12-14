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Шмыгаль предлагает разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев для строительства дорог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шмыгаль предлагает разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев для строительства дорог

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев при возникновении общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отчуждении для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости земельных участков, находящихся в частной собственности, зарегистрированном в Верховной Раде 10 декабря, а его текст появился на сайте парламента во вторник.

Инициатором этого документа выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Топ комментарии
+29
А свои коттеджи принудительно изьять не хотят?
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14.12.2021 12:46
+28
Пуйло теж так робить. Дорогой пуйла ідуть його товариші шмигалі-зеленські.
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14.12.2021 12:46
+27
Надо со Шмыгаля и начать
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14.12.2021 12:45
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дід Шмигаля в 1939-41 роках керував НКВД у Львівській обл. та приймав безпосередню участь у розстрілах політв"язнів, а ****-онук пропонує забирати у людей землю
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14.12.2021 16:53 Ответить
Здесь много тех кто постоянно ругает отсутствие развязки на Шулявке. А причина как раз в том что хитроужаленые люди хотят свои стопяццот миллионов миллиардов за квадратный сантиметр. И просто выкупить за общерыночную цену проблематично не имея закона, который планируется к принятию. Таких случае по всей стране достаточно. Приближенные знают планы и вовремя выкупают землю и строения с целью перепродажи государству по совершенно безумным ценам. Государству, то есть каждому из нас, здесь на сайте сидящих. Не надо сводить все к своему огороду и курятнику при нем. И что его обязательно отберет зеленый клован.
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14.12.2021 16:56 Ответить
Вы купили квартиру (для Вас гипотетическая ситуация). Сосед рядом купил квартиру этажем выше/ниже и говорит: " Слышь, сосед, давай я тебе дам гривну, и отожсу у тебя комнату, чтобы построить лестницу к себе на другой этаж!" через месяц пришли строители и построили лестницу, а вам под коврик положили гривну".

Как бы там не было, эта земля в частной собственности, и владельца не волнует что нужна развязка, он "инвестировал в эту землю, даже возможно и предусматривая, что продаст эту землю под строительство развязки. И никто не в праве насильно заставить его заключить сделку купли/продажи. Но есть вариант добиться, сделки они есть всегда и один из них заплатить запрашиваемую сумму. Возможно что после этого строительство будет не рентабельным, возможно впишется в затраты. Если не вписывается в затраты - искать другой проект или другие возможности для торга.
По поводу Шулявки, все уперлись в надземную розвязку, что мешает сделать тунельную? Глубины там позволяют, да это будет дороже, но с учетом затребованной суммы за территорию может оказаться дешевле. Но сейчас у города нет средств ни на какую развязку в этом месте. Кличко превратился в мостостроителя/мостореконструктора. А если владельцев устраивает, что стоит земля без дела, за которую они платят налог - их дело. Сегодня на ЦЕНЗОРЕ была статья о том, что собираются поднять цену за аренду земли, правда только для застройщиков https://censor.net/ru/news/3305146/stoimost_arendy_zemli_dlya_kievskih_zastroyischikov_mojet_vozrasti_v_4_raza

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14.12.2021 18:35 Ответить
Ну хорошо.Через дачный участок Шмыгаля пройдет первая дорога.
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14.12.2021 17:29 Ответить
Шмаркель а ты не боися нарватся на 9мм?
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14.12.2021 17:53 Ответить
Это они готовятся для постройки Киевской обходной трассы. Зарабатывать не умеют, поэтому только отнимают
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14.12.2021 19:06 Ответить
Давно пора. Иначе ни х??а в Украине не построишь. Сейчас усиленно начнут скупать землю, чтобы потом нажиться. У государства должно быть не спекулянтское мышление, а стратегическое - в отношении дорог, аэропортов, морпортов, мостов, железной дороги, границ, добычи ископаемых, плодородных земель, заводов типа "Южмаша". Нельзя это все отпускать в частные руки. Иначе через вторые-третьи руки это все скупят враги (рХХХияне) и окажется что мы ничем в своей стране не владеем. И опять будем батрачить на помещиков и умирать за ИХ миллиарды.
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14.12.2021 21:22 Ответить
Чем ЛИЧНО ТЫ готов поступиться рази интересов "государства", а точнее тех, кому это хочется !?

Ну например - своей квартирой, землей, другим имуществом ! Это сейчас они о дорогах говорят... и ты согласен... А завтра в закон допишут другое, затронув ТВОЕ ЛИЧНОЕ ! Что ты тогда запоешь !?
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20.12.2021 00:46 Ответить
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