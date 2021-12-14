Шмыгаль предлагает разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев для строительства дорог
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев при возникновении общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отчуждении для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости земельных участков, находящихся в частной собственности, зарегистрированном в Верховной Раде 10 декабря, а его текст появился на сайте парламента во вторник.
Инициатором этого документа выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Как бы там не было, эта земля в частной собственности, и владельца не волнует что нужна развязка, он "инвестировал в эту землю, даже возможно и предусматривая, что продаст эту землю под строительство развязки. И никто не в праве насильно заставить его заключить сделку купли/продажи. Но есть вариант добиться, сделки они есть всегда и один из них заплатить запрашиваемую сумму. Возможно что после этого строительство будет не рентабельным, возможно впишется в затраты. Если не вписывается в затраты - искать другой проект или другие возможности для торга.
По поводу Шулявки, все уперлись в надземную розвязку, что мешает сделать тунельную? Глубины там позволяют, да это будет дороже, но с учетом затребованной суммы за территорию может оказаться дешевле. Но сейчас у города нет средств ни на какую развязку в этом месте. Кличко превратился в мостостроителя/мостореконструктора. А если владельцев устраивает, что стоит земля без дела, за которую они платят налог - их дело. Сегодня на ЦЕНЗОРЕ была статья о том, что собираются поднять цену за аренду земли, правда только для застройщиков https://censor.net/ru/news/3305146/stoimost_arendy_zemli_dlya_kievskih_zastroyischikov_mojet_vozrasti_v_4_raza
Ну например - своей квартирой, землей, другим имуществом ! Это сейчас они о дорогах говорят... и ты согласен... А завтра в закон допишут другое, затронув ТВОЕ ЛИЧНОЕ ! Что ты тогда запоешь !?