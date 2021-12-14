Шмыгаль предлагает разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев для строительства дорог

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев при возникновении общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отчуждении для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости земельных участков, находящихся в частной собственности, зарегистрированном в Верховной Раде 10 декабря, а его текст появился на сайте парламента во вторник.

Инициатором этого документа выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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