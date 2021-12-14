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Зеленский о скоплении российских войск на границе Украины: это потенциал для шантажа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о скоплении российских войск на границе Украины: это потенциал для шантажа

Украина пока не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

"Для чего используются войска, которые сконцентрированы вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно региона в целом", - отметил президент.

По его словам, Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.

Он напомнил, что Россия начала эту войну в 2014 году и с тех пор мы готовы к любым сценариям.

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Топ комментарии
+9
он не способен сформулировать самую простую законченную мысль. Он, - дистиллированный идиот, как и вся его паства.
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14.12.2021 11:42
+8
идиот... Как ЭТО косноязычное чучело в КВН играло???
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14.12.2021 11:41
+8
Исключительно по бумажке, заучивался простой текст и с помощью кривляния выдавался в эфир, именно кривляние мордой фирменный стиль этого мудака, что впрочем и нравилось публике
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14.12.2021 11:47
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""Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав."

Боже, який же він недолугий ідіот.
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14.12.2021 11:39 Ответить
Мне Зеленский неприятен. Но в чем он неправ в этом высказывании?
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14.12.2021 11:41 Ответить
он не способен сформулировать самую простую законченную мысль. Он, - дистиллированный идиот, как и вся его паства.
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14.12.2021 11:42 Ответить
Если вам будет легче - то за него многие мысли формулируют другие люди, а он их, мысли, озвучивает...
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14.12.2021 11:58 Ответить
мне не будет легче. У меня течет кровь из ушей, когда я слушаю зе-баната. Невероятно глупое чучело, - пророк совко-популизма.
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14.12.2021 12:13 Ответить
Мордор скупчує війська на кордонах України, щоб шантажувати Європу? Може створювати загрозу для україни і Українців?
Вбиваючи українців на Сході, мордор також шантажує Європу?
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14.12.2021 11:44 Ответить
Европе не нужен вооруженный конфликт, поэтому Москва стягивая войска и пытается накалить обстановку. Больше у нее ничего нет - ни экономики ни финансов ни мозгов)
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14.12.2021 11:48 Ответить
Одне іншому не заважає!
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14.12.2021 11:48 Ответить
в том что ИТАЛЬЯНЦАМ надо было говорить пострашнее. Как-никак мы их просим вписываться сейчас за нас и вводить санкции.
А Зеля - идиот, говорит им - ой да не парьтесь, они вас просто шантажируют.
идиот мать его так и эдак.
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14.12.2021 13:13 Ответить
Ні, кончений наркоман.
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14.12.2021 11:42 Ответить
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14.12.2021 12:22 Ответить
ну в цій ситуації він сказав все так як воно є
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14.12.2021 13:15 Ответить
идиот... Как ЭТО косноязычное чучело в КВН играло???
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14.12.2021 11:41 Ответить
Исключительно по бумажке, заучивался простой текст и с помощью кривляния выдавался в эфир, именно кривляние мордой фирменный стиль этого мудака, что впрочем и нравилось публике
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14.12.2021 11:47 Ответить
камандуюсчий знает чё гаварит !
на франтах он был
у акопах между прочим
он салдатав - видал
и абстрелав
- не баялся
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14.12.2021 11:43 Ответить
я вибачаюся, але "вєрховнавьій !!! камандуюсчій"
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14.12.2021 12:06 Ответить
Скупчення кацапів навколо нього Зєлю та його поплічників чомусь не лякає.

"Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании информации о возможном наличии гражданства России в уволенного замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили.

Об этом Арахамия сказал 13 декабря на брифинге после съезда депутатского объединения, сообщило hromadske.

Журналисты спросили у Арахамии, заинтересована ли "Слуга народа" расследовать факт назначения замглавы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе.
Ну, был заместитель - нет уже заместителя. Дальше двигаемся", - ответил нардеп."
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14.12.2021 11:44 Ответить
"дальшє двігаємся" можна уточнити? чим та в яких дозах?
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14.12.2021 12:08 Ответить
Последний раз быдло мавзолейное успешно напало на НОРД ОСТ и Беслан...трупов немеряно,ослбено детворы...но каогда это Хмыри ВЧК-НКВД-КГБ и прочие крысы жалели детей?Как раз наоборот...а мы впереди женщин и детей стоять не будем...мы будем стоять сзади... вояки сраные...
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14.12.2021 11:47 Ответить
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14.12.2021 11:50 Ответить
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14.12.2021 11:51 Ответить
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14.12.2021 11:49 Ответить
"Первую леди заметили в супермаркете, когда она принимала участие в съемках программы «Сніданок» (телеканал «1+1»)."
нагнали УДОшников, кинологов. перекрыли половину супермаркета внутри и все вокруг

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14.12.2021 11:50 Ответить
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14.12.2021 11:50 Ответить
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14.12.2021 11:51 Ответить
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14.12.2021 11:52 Ответить
Крысы Мавзолейные...в Мусорник КРЫСЫ позорные...
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14.12.2021 11:53 Ответить
Глист...позорный
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14.12.2021 11:56 Ответить
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14.12.2021 11:58 Ответить
мать Тереза...
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14.12.2021 11:58 Ответить
Подружись , мразь , кремлёвская с чортом , так как приблизительно
ты лишил тысячи долларов каждого рассеянина 😠
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14.12.2021 13:25 Ответить
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14.12.2021 12:00 Ответить
який ще "зеленський"????? пане Бутусов, вам багато разів було сказано "вєрховньій !!!!! *******************"
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14.12.2021 12:05 Ответить
Тем, кто на этом сайте, радовался победе Байдена на выборах, рекомендую свежее интервью Андрея Илларионова: https://www.youtube.com/watch?v=GGTpiG4J0wE
Не хочется портить вам настроение, но правда дороже.
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14.12.2021 12:07 Ответить
после того как зе гадил байдену неудивительно такое отношение и к нашему недопрезику и к стране в целом.
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14.12.2021 12:13 Ответить
Зато отношения с Путиным у Байдена явно наладились.
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14.12.2021 13:47 Ответить
Андрей Илларионов хитрый ,умный и коварный враг Украины...,нашел авторитета... Не смеши мой Байрактар и Джавелин...Лучше слушай Виталия Портникова...,полезней будет для ума в башке,а не Майонеза кремлевского...
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14.12.2021 12:11 Ответить
Враг? Что он сказал против Украины?
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14.12.2021 13:29 Ответить
В двух словах вывод Илларионова: администрация Байдена сознательно запугивает украинское общество российской агрессией, чтобы заставить его согласитъся на минские соглашения в редакции Путина. Это значит, что ОРДЛО будет иметь право вето на украинские законы и Украине будет отрезан путь в ЕС и НАТО.
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14.12.2021 13:34 Ответить
Предает всегда тот, от которого не ожидаешь. Остаются только Байрактар и Джавелин, ты прав.
Но лучше "Стугна", "Вильха" и "Нептун". Главне, не верьте красивым словам, кто бы их не говорил.
Всегда помните мюнхенский сговор 1938, когда Гитлеру отдали Чехословакию.
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14.12.2021 13:41 Ответить
Есть на РАБссии еще один придурок,профессор Соловей типа Ванга и Нострадамус...два депила это сила Илларионов и Соловей...
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14.12.2021 12:17 Ответить
Та невже є війська московітів на кордоні ?

А зовсім недавно наркоша не бачив жодних військ 😡
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14.12.2021 13:19 Ответить
Фото к этой статье взято из московской помойки rusonline и является пропагандой . Это фото Цензор размещает очень регулярно ... Редакция , в чем дело ???
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14.12.2021 14:31 Ответить
 
 