Зеленский о скоплении российских войск на границе Украины: это потенциал для шантажа
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Украина пока не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Для чего используются войска, которые сконцентрированы вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно региона в целом", - отметил президент.
По его словам, Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.
Он напомнил, что Россия начала эту войну в 2014 году и с тех пор мы готовы к любым сценариям.
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Боже, який же він недолугий ідіот.
Вбиваючи українців на Сході, мордор також шантажує Європу?
А Зеля - идиот, говорит им - ой да не парьтесь, они вас просто шантажируют.
идиот мать его так и эдак.
на франтах он был
у акопах между прочим
он салдатав - видал
и абстрелав
- не баялся
"Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании информации о возможном наличии гражданства России в уволенного замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили.
Об этом Арахамия сказал 13 декабря на брифинге после съезда депутатского объединения, сообщило hromadske.
Журналисты спросили у Арахамии, заинтересована ли "Слуга народа" расследовать факт назначения замглавы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.
"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе.
Ну, был заместитель - нет уже заместителя. Дальше двигаемся", - ответил нардеп."
нагнали УДОшников, кинологов. перекрыли половину супермаркета внутри и все вокруг
ты лишил тысячи долларов каждого рассеянина 😠
Не хочется портить вам настроение, но правда дороже.
Но лучше "Стугна", "Вильха" и "Нептун". Главне, не верьте красивым словам, кто бы их не говорил.
Всегда помните мюнхенский сговор 1938, когда Гитлеру отдали Чехословакию.
А зовсім недавно наркоша не бачив жодних військ 😡