2 897 18
Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока-2", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" приведет к краху безопасности для центра и востока Европы.
Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.
"Сам факт, что "Северный поток-2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона", - отметил Зеленский.
По его словам, Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал.
"Что будет означать конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - добавил президент.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Яким чином?
це як піти на самогубство,
хай німці дякують сепаратній угоді фрау та фуйла !
вторая мировая- вина полностью Берлина и машквы,
потом разделение Германии, оккупация совком Центральной и Восточной Европы, распад совка, объединение Германии и возврат к временам Кати.
Миру, в первую очередь странам ЕС, от таких особых отношений - только лишения и страдания, проблемы с газом, как пример.
То что Германия отказывается от АС в пользу ТЭЦ паРаше мало, надо всю ЕС подключить к такому флеш-мобу "аля рюс".
Михаил Веллер прав, утверждая что большего вреда Европе, чем Меркель, принес только Гитлер. Может пора прекращать, ведь Германия в ЕС делает все, что бы его разрушить. Гадит всем соседям, особенно своей праматери - Польше. Украине надо сближать с Польшей, Литво в ускоренном режиме,выстраивать Балто-Черномоский Союз, иначе новый пакт Германия-паРаша не за горами.
После " особенных " отношений с азиопской паРашей в Европе идут Мировые войны с десятками миллионов жертв , калек и разрушений . Германия отстой . Её нужно лишить лидерства в Европе , ибо из-за действий Германии Европа тонет в коррупции .
сама Меркель - продукт цих "особенных отношений" - комсомолка, агент Stasi. що навчалася в СССР і, само собою, співпрацювала з КГБ.
ІЧи тренується в коліно-лігтіву позу швидко вставати, оскільки крім дулі аргументів немає?
Заняв известную позицию по "Северному потоку-2", Берлин расписался в несостоятельности своей внешней политики. Она расколола Запад. Теперь ФРГ обязана вернуть доверие и помочь Украине, считает Франк Хофман.
https://www.dw.com/ru/severnyj-potok-2-vred-kotoryj-nanesla-merkel/a-58602175
Экологические активисты протестуют против завершения строительства "Северного потока-2" (фото из архива)
Что ж, ставки сделаны: путинский режим против немецкой и европейской политики в области климата. И судьба этого противостояния в руках потребителей и будущего федерального правительства: поддадимся ли мы искушению сладким ядом дешевого газа из России или Германия продолжит стремительно наращивать мощности возобновляемой энергетики.
Берлин распрощался с двумя константами германской внешней политики
Также и нанесенный внешнеполитический ущерб можно исправить только придерживаясь столь же четкой линии. Строительство этого российско-германского трубопровода, за которым стоит московская денежная машина "Газпром", раскололо Европу и Запад.
Франк Хофман
Канцлер Германии с ее давними рассуждениями о том, что это чисто экономический проект, несет ответственность за ущерб внешней и европейской политике: реализация проекта продолжается против воли Европарламента, вопреки уговорам ближайших друзей - Франции, скандинавских стран, прибалтийских государств и прежде всего Польши. И, наконец, против воли Конгресса США.
В этом смысле Берлин распрощался с двумя константами германской внешней политики: будь то внешнеполитические ястребы или голуби во главе ее, Германия изначально стояла на стороне своих ближайших друзей и партнеров и, отталкиваясь от этого, проводила политику отстаивания своих интересов. Так было даже тогда, когда Великобритания и Франция ставили под сомнение идею воссоединения Германии. Но в конечном счете тогда сначала убедили Париж, а потом все пришло к договору в формате "два плюс четыре".
Лавирующая Меркель
С другой стороны, действия Ангелы Меркель (Angela Merkel) в связи с этим российским газопроводом можно оценить только как отчаянное лавирование, попытку найти выход из неразрешимой ситуации. Путин и его приближенные используют строительство газопроводов как инструмент геополитики, а также шантажа Украины.
Германия и уходящий канцлер ФРГ могут быть рады, что сейчас, после темных лет президентства Дональда Трампа, внешнеполитические профессионалы в Вашингтоне указали путь выхода из этой передряги. Даже вопреки двухпартийному консенсусу на этот счет в Конгрессе США.
Можно считать, что Меркель, безусловно, помог в этом ее большой авторитет в высших политических кругах американской столицы. И то, что она своей работой в рамках Минского процесса спасла множество человеческих жизней на востоке Украины, сохраняет хотя бы остаточное доверие к ней в Киеве. Но не более того.
Германии предстоит оправдать ожидания
В будущем Германии предстоит оправдать ожидания и вернуться к своей основательной и доверительной внешней политике. Разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" может быть предоставлено только при наличии не вызывающего сомнений договора, который гарантирует, что Россия не сможет оказывать финансового давления на Украину как страну-транзитера газа и после истечения срока действия нынешних российско-украинских соглашений, которые завершаются в конце 2024 года.
Прежде всего, Берлин должен распрощаться с геополитической наивностью последних нескольких лет и вместе с нашими друзьями в Париже представлять общие интересы Европы. Теперь это также означает: использовать в полной мере газораспределительный центр в немецком Любмине, где "Северный поток-2" выходит на берег. Это не просто какой-то технический объект в цепочке чисто экономического проекта, а геополитический инструмент. И он может работать в двух направлениях: как на открытие трубы, так и на закрытие.
В этом смысле ничего не изменилось с 1970-х годов, со времен первых контрактов в рамках сделки "газ-трубы", когда западногерманская компания Mannesmаnn поставляла Москве трубы большого диаметра для строительства газопровода в Западную Европу с оплатой за них газом. Те соглашения дополняли внешнеполитическое кредо Вилли Брандта (Willy Brandt) "изменения через сближение" - и были одним из структурных элементов, которые в конечном счете дали восточным немцам возможность освободиться от режима СЕПГ.
То, что Меркель не замечала это с самого начала, вызывает тревогу.
Автор: Франк Хофман, обозреватель DW