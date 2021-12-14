Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока-2", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" приведет к краху безопасности для центра и востока Европы.

Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

"Сам факт, что "Северный поток-2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал.

"Что будет означать конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - добавил президент.

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