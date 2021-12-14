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В некоторых столицах все еще побеждает страх, - Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В некоторых столицах все еще побеждает страх, - Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине

Блокирование со стороны Германии поставок по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем для Украины является проявлением страха.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам главы государства, Украина готова к любым сценариям по действиям войск РФ.

"Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, по данным немецкого издания Bild, эксканцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском "Северного потока-2", - Financial Times
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Топ комментарии
+18
Стара гебешна гвойда вже не при владі, але справа її живе. Німчура залякана та куплена кацапами на корню. Вони ніколи не будуть нам союзниками, вони досі дякують московитам за обєднання Німеччини після падіння Берлінської стіни. Вони погоджуються,що Україна - це сфера впливу РФ і нічого не зроблять для підтримки України. Вони завжди блокуватимуть наш вступ у НАТО.
Висновок один - до біса НАТО з такими союзниками. Лише двосторонні військові союзи ЗІ США, Канадою, Польщею, країнами Балтії. Більше союзників у нас немає.
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14.12.2021 11:53
+13
Це той що не боїться *****?
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14.12.2021 11:50
+9
Німчура викликає огиду. Нація роботів з відбитою історичною памяттю.
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14.12.2021 12:11
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Что бы кто ни говорил, но немцы после 45г до сих пор ссуться, глядя на русских.
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14.12.2021 11:47 Ответить
Напевно так думають москалі, але в часи війни частина німців рузьких так і не побачила у себе вдома. До них прийшли союзники. Щодо зброї це просто бізнес. Ерефія пообіцяла німцям щось, німці кинули нас. Своя газова трубу вона гріє краще ніж ГТС України.
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14.12.2021 12:15 Ответить
Спробуй написати мені цю свою маячню українською мовою.
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14.12.2021 14:24 Ответить
Це той що не боїться *****?
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14.12.2021 11:50 Ответить
хм - он всего боится, НО сказал правильно - нужно было в раз 5 резче и жестче..

Достали уже эти газпромовские евро-****** Меркели и Макроны..
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14.12.2021 11:57 Ответить
Меркельша заблокувала щоб ***** не осєрчало, а Вава цього не боїться.
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14.12.2021 12:04 Ответить
ХЛО це ти? Що падло на ФСбешний ресур виліз?? Ага от тут ми тобі головного редактора в дупу то і засунем ВолодимирВолодимирович-він же ХЛО. КГБшний позивний
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14.12.2021 12:45 Ответить
Кто- то ЗЕ опять правильные слова написал, а у него хватило ума ничего от себя не добавлять. Хотя за это его куратор по головке не погладит
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14.12.2021 18:25 Ответить
Стара гебешна гвойда вже не при владі, але справа її живе. Німчура залякана та куплена кацапами на корню. Вони ніколи не будуть нам союзниками, вони досі дякують московитам за обєднання Німеччини після падіння Берлінської стіни. Вони погоджуються,що Україна - це сфера впливу РФ і нічого не зроблять для підтримки України. Вони завжди блокуватимуть наш вступ у НАТО.
Висновок один - до біса НАТО з такими союзниками. Лише двосторонні військові союзи ЗІ США, Канадою, Польщею, країнами Балтії. Більше союзників у нас немає.
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14.12.2021 11:53 Ответить
Брити наші природні та історичні союзники
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14.12.2021 12:06 Ответить
Так, вони теж. рашка - їх одвічний ворог. Правильно вони зробили, що звалили з цього імпотентного ЄС.
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14.12.2021 12:10 Ответить
Цікаво виходить коли якась зайда кричить хвойда а чому кричить та тому що та жіночка не дала зайді те що зайда хоче Так хто ж хвойда зайда чи жіночка? Ой чисто по виловлюванням то зайда хвойдіша ніж жіночка
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14.12.2021 12:52 Ответить
США - союзник України, але не адміністрація Байдена. Вони вже домовилися із Кремлем за рахунок України.
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14.12.2021 14:37 Ответить
І про що таке вони домовилися? Просвітіть мене.
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14.12.2021 14:47 Ответить
Англию забыли ещё
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14.12.2021 18:27 Ответить
Існують побоювання, що гвинтівки Barrett M82 підуть для потреб особситої охорони президента, а не для потреб ЗСУ.
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14.12.2021 11:55 Ответить
Та ну. 12,7 мм для охорони президента? Ви сповна розуму? 12,7 мм це вже не стільки гвинтівка скільки гармата, і від кого нею захищатися, наприклад в місцях виступів президента? Вогонь занадто потужний щоб прибрати загрозу без шуму. Для охорони використовуються інші види зброї.
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14.12.2021 11:59 Ответить
Ви все вірно кажете, тільки дивує що він раптом згадав про ЗСУ, на фоні повністю проваленого державного оборонного замовлення. А охорона президента огранізується не тільки на массових заходах, а 24/7. цей страшний та потужний калібр може використовуватись в т.ч для виведення з ладу транспортних засобів.
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14.12.2021 13:08 Ответить
А віе і не згадував. Це лишелапша на вуха.
Роздивіться бюджет. На МО - 130, на крадівництао - 160.
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14.12.2021 19:26 Ответить
Точно. От падло А то дивлюсь куди всі байрактари та оплоти пішли ..А воно для захисту президента в охранку..От зрада...ага а ще амереканскі кораблі он падло закупив для своєї охорони і тепер куди зеленський не їде завжди їх за собой тягає ..Що не вірищ Та **** сам бачив.. вір мені )))
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14.12.2021 12:48 Ответить
...а вот Петро Алексеич так не сделал бы))
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14.12.2021 13:09 Ответить
Ні коли. Петро Олексійович роби простіше - він за собою тягав бар і унітаз .. На хріна боятись .. бахнув добре і страх трохи відступає аколи водка не бере то взяв всрався і все ... страх пройшов.. і він герой. Сивочолий гетьман пойла і сартирів
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14.12.2021 13:14 Ответить
Шановний(а) виборець Зеленського! Де комплекси "нептун" та "вільха"? Зарплата 10 тис у військовослужбовців, це нормально чи "какаяразніца"?
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14.12.2021 16:15 Ответить
Та яж кажу комплекси нептуп пішли в охрану президента ти що не бачиш вони за ним в кортежі мотаються і вільха теж А що стосовно зарплати воїнам ...так ти сам то сікоко отримуєш.. ?? А податків ти сікоко платиш... Давай порахуймо.І таких як ти 15млн... які орать могуть або навпаки шкодить мовчки країні а як коснеться бабла то всі як один "Це моє, не дам, кровно зароблені, які податки, ідіть на хрін зі своїми податками... і тд.і тп. В народ спершу в собі розберіться а особливо спитайте себе .. ЧОГО В РАНІШЕ НЕ ОРАЛЕ ЩО ЗАРПЛАТА МАЛА ВОЇНАМ. Я то знаю чому ви тільки зараз орете бо ціль не воїни а проста **** натура - за бало і мать продам а чужу та за пів цини. Уроди одним словом.
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15.12.2021 12:23 Ответить
Чья бы мычала! А слив секретной операции по вагнеровцам как называется?
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14.12.2021 11:57 Ответить
А коли не страх, а звичайна корупція.
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14.12.2021 11:57 Ответить
Зрада!
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14.12.2021 18:51 Ответить
Чотириразовий уклоніст дезертир дорікнув німцям що вони не хочуть воювати Це найсмішніший жарт блазня за каденції
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14.12.2021 11:58 Ответить
Де там написати, що німаки мають воювати? Вони заблокували поставку зброї , які вже закупила Україна.
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14.12.2021 12:02 Ответить
опрос 2020-го года
посмотри на немцев..

Карта: Какой процент жителей европейских стран готов сражаться за родину

https://www.maximonline.ru/longreads/_article/karta-kakoi-procent-zhitelei-evropeiskikh-stran-gotov-srazhatsya-za-rodinu/

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14.12.2021 12:04 Ответить
Німчура викликає огиду. Нація роботів з відбитою історичною памяттю.
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14.12.2021 12:11 Ответить
совчура, а что вызываешь ты? крикун, оправдывающий гиперзашквар с этим, ну -швили этим - матершинным мусорком, замминистра.
ты какое право имеешь варежку разевать на тех, у которых за неск. тыс. евро растраты министры в отставку сваливают?
чем ты лучше урода Сралина, наклепавшего оружия как у всего остального мира и упрекавшего Запад в милитаризме, а потом стелившегося под часть Запада же, в войне против "немчуры"? лицемер, иди на Путина.
как же я тварей совков ненавижу/презираю.
и да - торгуя с парашей - ты визжишь про санкции? ты походу еще и христоед - Яхве тоже ведь двуличный такой же.
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14.12.2021 12:43 Ответить
Придурку, катісь калбаскою до своїх сраних бюргерів. У тебе таракани в голові.
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14.12.2021 12:53 Ответить
умник, ты юзаешь сотни слов, взятых от них(а они от тебя - ноль)
а если не только разговорный язык, то тысячи(если не десятки тысяч)(а они - ноль)
и ты...... смеешь обзываться?? это как бы грязный бомж плевался говном(набрав его в рот) в сторону Ротшильда со словами "ты вааще не умеешь вести бизнес, ты же лооохх, Ык"
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16.12.2021 12:16 Ответить
Гиги... А в тебе яка історична память? Аж цікаво..**** навіть провокатори тупі... Зайда А італійція як, французи щведи давай провсіх що вони в тебе викликають Скажи і ми зрозумієм хто ти
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14.12.2021 12:55 Ответить
Провокація - це переходити на особистості. Від тебе тхне.
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14.12.2021 12:57 Ответить
Та це відповідь не дивує ..Т розкажи що в тебе визивають інші націїї особливо кацапська бидлотна *********
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14.12.2021 13:00 Ответить
Все вони пам'ятають. Тільки це називається стокгольмський синдром
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14.12.2021 17:40 Ответить
Ці цифри нічого не значать, доки пропаганда працює в антивоєнному напрямку, переключать пропаганду і буде всюди як в Фінляндії.
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14.12.2021 12:12 Ответить
эт вряд ли
прогрессивное человечество после поражения Германии во 2-й мировой сделало немцам лоботомию - удалив с их мозга гордость, волю и честь - оставив качества жадных потребителей и хороших работников..
Это на генном уровне уже..
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14.12.2021 12:18 Ответить
Гиги як як "Пргресивное человечество????" ХЛО та ти **** вже і не маскуєшся Піськову плюнь в морду хай перепище методічку бо кацапи не відносяться до "человечества"... вони тварюки
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14.12.2021 12:58 Ответить
і це означає що всеж чергова війна в Європі буде якщо Україна паде під маскальський чобіт . . .
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14.12.2021 15:55 Ответить
Чем ближе к улусу Казанского ханства тем больше желающих сражаться за родину. Совпадение? Не думаю!
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14.12.2021 19:25 Ответить
после разговора с фуйлом - бздун Джо отказался от санкций против СП-2
пора уже Украине вводить санкции против Джо !
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14.12.2021 12:02 Ответить
Байден отказался от санкций после того как стали известны результаты величайшей реформы госкорпараций в украине на примере "Нафтогаза". Он подумал если Коломойский снова получил доступ к трубе, то почему бы чесным бюргерам не зарабатывать на их трубе.
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14.12.2021 18:45 Ответить
чотирикратному уклоністу видніше, звичайно
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14.12.2021 12:03 Ответить
Служив? Де? Коли?
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14.12.2021 12:42 Ответить
Сегодня на УКРНЕТе мне попалось что не только Германия блокировала эту поставку, а и Нидерланды, подключились. Так что бздят не только в Берлине, получается.
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14.12.2021 12:06 Ответить
какой там страх? бабло и старые связи. старая комсомолка Риббентроп не за зря старалась для старого друга владимира

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14.12.2021 12:09 Ответить
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14.12.2021 12:10 Ответить
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14.12.2021 12:11 Ответить
Ну, є ще дурні, які покладають надію на Німеччину? Три сотні років німці ставили сцарів в Расєйскай імперії. В 1918 СРСР єдина країна, яка Німеччині платила контрибуцію за Першу світову. Потім Сралін кував німцям військо. З 90-х ***** відкрив свій ринок для німецьких корпорацій і виступив єдиним представником від СНГ. Створив максимум сприятливих умов для німецьких інвесторів з єдиною умовою- вони будуть торгувати в колишньому СНГ тільки через нього. По-суті, великий європейскій бізнес визнав його сцарьом усія СНГ. Їм легше домовлятися з *****м, а той все влаштує.
Закрийте товарообіг з ЄС та Китаєм через Московію і подивитеся скільки виникне спочатку воні, а потім створіть максимум умов для інвесторів. Чого українські судді з прокурорами щимлять західних інвесторів? Тому, що грають за *****, аби вони тільки через ерефію могли продавати в Україну товари.
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14.12.2021 12:44 Ответить
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14.12.2021 12:50 Ответить
И оба заплакали...
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14.12.2021 18:37 Ответить
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14.12.2021 12:51 Ответить
Сладкая парочка привыкла в пасс работать!
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14.12.2021 18:35 Ответить

Еще со времени мелкопоместной немецкой пляти Катьки они, отношения между Германией и азиопской Ордой-рассеей, были особыми, первая мировая- вина во многом вина рашки, она подливала бензин в костер на Балканах, братушки-сербы и все такое,
вторая мировая- вина полностью Берлина и машквы,

потом разделение Германии, оккупация совком Центральной и Восточной Европы, распад совка, объединение Германии и возврат к временам Кати.

Миру, в первую очередь странам ЕС, от таких особых отношений - только лишения и страдания, проблемы с газом, как пример.

То что Германия отказывается от АС в пользу ТЭЦ паРаше мало, надо всю ЕС подключить к такому флеш-мобу "аля рюс".

Михаил Веллер прав, утверждая что большего вреда Европе, чем Меркель, принес только Гитлер. Может пора прекращать, ведь Германия в ЕС делает все, что бы его разрушить. Гадит всем соседям, особенно своей праматери - Польше. Украине надо сближать с Польшей, Литво в ускоренном режиме,выстраивать Балто-Черномоский Союз, иначе новый пакт Германия-паРаша не за горами.

После " особенных " отношений с азиопской паРашей в Европе идут Мировые войны с десятками миллионов жертв , калек и разрушений . Германия отстой . Её нужно лишить лидерства в Европе , ибо из-за действий Германии Европа тонет в коррупции .



сама Меркель - продукт цих "особенных отношений" - комсомолка, агент Stasi. що навчалася в СССР і, само собою, співпрацювала з КГБ.
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14.12.2021 13:03 Ответить
Шановні працівники СБУ прошу звернуть увагу як цей медіа ресурс відображає людей які є друзями України. Здається це схоже на ворожий ресурс. Особливо зверніть увагу на персоналії і редактораякий дозволяє собі образливі речі до партнерів і друзів України.
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14.12.2021 13:04 Ответить
это меркель-риббентроп шоле друзи Украины?!
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14.12.2021 13:23 Ответить
Ні хло-сралін тобі друг товарш і мама
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14.12.2021 13:39 Ответить
базар фильтруй, чипушило
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14.12.2021 13:43 Ответить
Как ета па Савейскі. Обращеніє азабочєних граждан с просьбай к кампєтєнтним органам абратіть вніманіє на врагов народа.
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14.12.2021 13:46 Ответить
Дивно...як коняка копитами по кнопкам попадає... От і видно ваші трудності клавіатурного набору з ваших тестів.... Краще жуте сіно і не ржить старий поні
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14.12.2021 13:52 Ответить
Цікаво що щас буде))))))
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14.12.2021 13:06 Ответить
Сказал ****** ЗЕ, который боится всех и всего.
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14.12.2021 13:46 Ответить
Та не страх, а грошовита посада в енергетичній галузі в раші
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14.12.2021 13:49 Ответить
Не думаю что страх, Меркель с Путиным коллеги со второй мировой.
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14.12.2021 14:02 Ответить
Та пофіг німцям,що дорікнув завербованнарком.....Пора вже на нари а тут дзявкання...забецана дурнамоська.......
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14.12.2021 14:07 Ответить
Зеля навіть сциться назвати країну- окупанта, справедливо обвинувати її президента.
Тому із допомогою не поспішають. У нас же мир, як каже наш презЕдент.
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14.12.2021 15:30 Ответить
Та який там страх, Бубочка ти недалека!? там давно зговором ******* між куйлом і меркельшою. при чому зговором не безкоштовним.
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14.12.2021 16:19 Ответить
Два фашистких народа как никак
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14.12.2021 18:11 Ответить
Германия покаялась, а Московия стоит на своем.
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14.12.2021 18:29 Ответить
Наконец то вовочка нашел ту самую актрису немецких фильмов для взрослых!

Правда она уже на пенсию свалила, но поднасрала Украине конкретно
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14.12.2021 18:11 Ответить
Бо колаборанти. Як і завжди
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14.12.2021 18:49 Ответить
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14.12.2021 19:42 Ответить
Чудная фантасмогория...
Смелый зеля, который 2 года ссал стрелять в оккупантов...
Отважный зеля, который так ссал, что по движению бровок х**ла отвёл войска (хоть этого не было даже в Минской маляве)...
Бесстрашный зеля , который 3 года ссыт назвать войну войной, а рашку врагом...
Героический зеля который зассал арестовывать убийц украинцев и европейцев, чтоб не обидеть х**ла...
Так вот - этот смелый, отважный ,бесстрашный и героический зеля (ох-хохооо) упрекает МЕркель (ах-хахааа), что " в некоторых столицах ... всё ещё..."... ( )
И всё это - с серьёзным видом на лице....
Ну ? кто сказал,что зеля херовый клоун ?!
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14.12.2021 20:35 Ответить
 
 