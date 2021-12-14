В некоторых столицах все еще побеждает страх, - Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Блокирование со стороны Германии поставок по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем для Украины является проявлением страха.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По словам главы государства, Украина готова к любым сценариям по действиям войск РФ.
"Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, по данным немецкого издания Bild, эксканцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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Достали уже эти газпромовские евро-****** Меркели и Макроны..
Висновок один - до біса НАТО з такими союзниками. Лише двосторонні військові союзи ЗІ США, Канадою, Польщею, країнами Балтії. Більше союзників у нас немає.
Роздивіться бюджет. На МО - 130, на крадівництао - 160.
посмотри на немцев..
Карта: Какой процент жителей европейских стран готов сражаться за родину
https://www.maximonline.ru/longreads/_article/karta-kakoi-procent-zhitelei-evropeiskikh-stran-gotov-srazhatsya-za-rodinu/
ты какое право имеешь варежку разевать на тех, у которых за неск. тыс. евро растраты министры в отставку сваливают?
чем ты лучше урода Сралина, наклепавшего оружия как у всего остального мира и упрекавшего Запад в милитаризме, а потом стелившегося под часть Запада же, в войне против "немчуры"? лицемер, иди на Путина.
как же я тварей совков ненавижу/презираю.
и да - торгуя с парашей - ты визжишь про санкции? ты походу еще и христоед - Яхве тоже ведь двуличный такой же.
а если не только разговорный язык, то тысячи(если не десятки тысяч)(а они - ноль)
и ты...... смеешь обзываться?? это как бы грязный бомж плевался говном(набрав его в рот) в сторону Ротшильда со словами "ты вааще не умеешь вести бизнес, ты же лооохх, Ык"
прогрессивное человечество после поражения Германии во 2-й мировой сделало немцам лоботомию - удалив с их мозга гордость, волю и честь - оставив качества жадных потребителей и хороших работников..
Это на генном уровне уже..
пора уже Украине вводить санкции против Джо !
Закрийте товарообіг з ЄС та Китаєм через Московію і подивитеся скільки виникне спочатку воні, а потім створіть максимум умов для інвесторів. Чого українські судді з прокурорами щимлять західних інвесторів? Тому, що грають за *****, аби вони тільки через ерефію могли продавати в Україну товари.
Еще со времени мелкопоместной немецкой пляти Катьки они, отношения между Германией и азиопской Ордой-рассеей, были особыми, первая мировая- вина во многом вина рашки, она подливала бензин в костер на Балканах, братушки-сербы и все такое,
вторая мировая- вина полностью Берлина и машквы,
потом разделение Германии, оккупация совком Центральной и Восточной Европы, распад совка, объединение Германии и возврат к временам Кати.
Миру, в первую очередь странам ЕС, от таких особых отношений - только лишения и страдания, проблемы с газом, как пример.
То что Германия отказывается от АС в пользу ТЭЦ паРаше мало, надо всю ЕС подключить к такому флеш-мобу "аля рюс".
Михаил Веллер прав, утверждая что большего вреда Европе, чем Меркель, принес только Гитлер. Может пора прекращать, ведь Германия в ЕС делает все, что бы его разрушить. Гадит всем соседям, особенно своей праматери - Польше. Украине надо сближать с Польшей, Литво в ускоренном режиме,выстраивать Балто-Черномоский Союз, иначе новый пакт Германия-паРаша не за горами.
После " особенных " отношений с азиопской паРашей в Европе идут Мировые войны с десятками миллионов жертв , калек и разрушений . Германия отстой . Её нужно лишить лидерства в Европе , ибо из-за действий Германии Европа тонет в коррупции .
сама Меркель - продукт цих "особенных отношений" - комсомолка, агент Stasi. що навчалася в СССР і, само собою, співпрацювала з КГБ.
Тому із допомогою не поспішають. У нас же мир, як каже наш презЕдент.
Правда она уже на пенсию свалила, но поднасрала Украине конкретно
Смелый зеля, который 2 года ссал стрелять в оккупантов...
Отважный зеля, который так ссал, что по движению бровок х**ла отвёл войска (хоть этого не было даже в Минской маляве)...
Бесстрашный зеля , который 3 года ссыт назвать войну войной, а рашку врагом...
Героический зеля который зассал арестовывать убийц украинцев и европейцев, чтоб не обидеть х**ла...
Так вот - этот смелый, отважный ,бесстрашный и героический зеля (ох-хохооо) упрекает МЕркель (ах-хахааа), что " в некоторых столицах ... всё ещё..."... ( )
И всё это - с серьёзным видом на лице....
Ну ? кто сказал,что зеля херовый клоун ?!