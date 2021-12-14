Странно слышать от РФ просьбу о гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой Россией, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и долговременным.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.
Хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны, отметил глава государства.
"Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что нужно говорить с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские чиновники", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получила, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность.
"Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
видите - как никогда ясно четко и по делу.
значит это говорил/писал НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ.
Надрукували статю,а шлємі не дали прочитати?
" Гарантії безпеки для раши написані на оборотній стороні Будепешського меморандуму".
Хай там їх пошукає.