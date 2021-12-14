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Новости Политика Украины
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Странно слышать от РФ просьбу о гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой Россией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Странно слышать от РФ просьбу о гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой Россией, - Зеленский

Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и долговременным.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

Хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны, отметил глава государства.

"Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что нужно говорить с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские чиновники", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получила, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность.

"Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока-2", - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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кто его разбудил и пригласил итальянцев?
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14.12.2021 12:14 Ответить
тот кто написал за него все ответы.
видите - как никогда ясно четко и по делу.
значит это говорил/писал НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ.
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14.12.2021 13:22 Ответить
Просто Зеленский понял, что если хочет выжить - то должен стать патриотом. Теперь он не зеленский, а функция государства
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14.12.2021 19:19 Ответить
кто то вменяемый писал ему текст, прям нормальная реплика и переводить не надо даже с зеленского на украинский)
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14.12.2021 12:21 Ответить
Для меня удивительно слышать это от Зеленского. Какое время надо было, чтоб услышать от него, что параша агрессор и враг Украины. Да и сейчас он нежно о нем говорит, несмотря на гибель наших граждан от параши!!!!
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14.12.2021 12:24 Ответить
Видать его реальный рейтинг намного ниже канализации и теперь он будет словоблудить как можно чаще!
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14.12.2021 12:26 Ответить
Мир буде тоді, коли агресор паРаша здохне і розвалиться.
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14.12.2021 12:57 Ответить
Цицерон и Демосфен в одном квартале.
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14.12.2021 12:28 Ответить
легенда прикрытия крота "поругать куратора"
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14.12.2021 12:32 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 12:40 Ответить
шо случилось с наркошой? єто щяз кто бьіл то? Голобородька? или зельонский?
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14.12.2021 12:41 Ответить
Може шмаркля не у курсі,що воно заявило?
Надрукували статю,а шлємі не дали прочитати?
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14.12.2021 13:16 Ответить
Як влучно
" Гарантії безпеки для раши написані на оборотній стороні Будепешського меморандуму".
Хай там їх пошукає.
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14.12.2021 13:14 Ответить
 
 