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Новости Политика Украины
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У Италии достаточно политического веса для разговора с РФ по поводу мира в Европе, ее слово Путин не сможет проигнорировать, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Италии достаточно политического веса для разговора с РФ по поводу мира в Европе, ее слово Путин не сможет проигнорировать, - Зеленский

Италия имеет достаточно политического веса, чтобы включиться в переговоры с Россией о мире в Европе и урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Возможно, кто-то боится экономического потенциала Украины, но Италия и другие государства только выиграют, если Украина станет полноправным членом европейского сообщества. Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией относительно мира в Европе, чем другие государства, которые уже привлечены к переговорным усилиям. Впереди Рождество – и поэтому сейчас время, когда нужно максимально пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет это проигнорировать", - подчеркнул президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Италия договорились следить за ситуацией на границе Украины, - Госдеп

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Янелох навіть не в курсі, що італійці обожнюють ху#ло та кацапів.
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14.12.2021 12:04
+5
Тільки бубачка зможе налякати ***** щоб він втік з України.
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14.12.2021 11:58
+3
Кому цікаво,особливо в Європі,що заявляє цей недоумкуватий Зелений Йолоп.
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14.12.2021 12:00
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***** мечтает о мире в Европе? Вы слепы, и глухие?
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14.12.2021 11:57 Ответить
Тільки бубачка зможе налякати ***** щоб він втік з України.
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14.12.2021 11:58 Ответить
Кому цікаво,особливо в Європі,що заявляє цей недоумкуватий Зелений Йолоп.
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14.12.2021 12:00 Ответить
Где оно опять гнусявит?
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14.12.2021 12:04 Ответить
Нее, гундосит..
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14.12.2021 12:48 Ответить
Янелох навіть не в курсі, що італійці обожнюють ху#ло та кацапів.
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14.12.2021 12:04 Ответить
Насчет того, что обычные итальянцы испытывают какие-то особые чувства к кацапам, сомневаюсь. Но исторически Италия мафиозная страна, если не ошибаюсь, самая проблемная в плане коррупции в ЕС и политическая верхушка там соответствующая. Для паРаши, в которой правит чистая мафия, самое то - легко найдут общий язык, кого надо подкупят. Вспомнить хотя бы Берлускони который с ******, как два престарелых содомита, всегда в обнимочку ходили.
Клоун бы еще кацапскую соску со стажем, Сербию, к переговорам подключил...
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14.12.2021 12:37 Ответить
Ну, Дон Берлусконі то взагалі був з ху#лом друзі та однодумці, а я саме про пересічних італійців кажу. Вони чомусь поважають кремлівського карлика та дуже привітні до кацапів, як до туристів, так і до заробітчан. Хоча у італійців таке щасливе та смачне життя, що вони майже до усіх так відносяться.
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14.12.2021 17:45 Ответить
та итальянци с проросийским душком ведь... там путина кореш берлускони...помните как после анексии крыма путин с ним в винном хранилище страны раскупорил бутылку колэкшен старинного какого вина кажется толи по цене несколько десятков тысяч гривен тогда ещё что то и угостил, тоесть вместе выпили вино, было фото.италия маленькая страна правда с немалым населением.... но...
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14.12.2021 12:13 Ответить
Ой, дурааак. Ещё б Португалию приплёл до кучи с прогнившими на кацапских подачках макаронниками. Тьфу.
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14.12.2021 12:23 Ответить
Все уже украдено до нас
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14.12.2021 12:26 Ответить
Кардинал і бакалійник то, велика сила!
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14.12.2021 12:31 Ответить
А еще дон Карлеонэ.
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14.12.2021 12:40 Ответить
Был Зеленский самовлюбленным инфантильным лохом..... А становится Лохнессом...... Все высеры президента и его свиты оскорбляют мой разум.....
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14.12.2021 12:44 Ответить
а слова ВЕРХОВНОГО уже никто не слышит? причем здесь Италия?
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14.12.2021 13:46 Ответить
Дай вгадаю - вишлють черговий постільний комплект з фюрером і дуче? Чи хто там у них зараз?
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14.12.2021 14:47 Ответить
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14.12.2021 14:49 Ответить
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15.12.2021 00:23 Ответить
 
 