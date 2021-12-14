У Италии достаточно политического веса для разговора с РФ по поводу мира в Европе, ее слово Путин не сможет проигнорировать, - Зеленский

Италия имеет достаточно политического веса, чтобы включиться в переговоры с Россией о мире в Европе и урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Возможно, кто-то боится экономического потенциала Украины, но Италия и другие государства только выиграют, если Украина станет полноправным членом европейского сообщества. Итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией относительно мира в Европе, чем другие государства, которые уже привлечены к переговорным усилиям. Впереди Рождество – и поэтому сейчас время, когда нужно максимально пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве, и Владимир Путин не сможет это проигнорировать", - подчеркнул президент Украины.

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