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Администрация США за нашей спиной ничего решать с Путиным не будет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Администрация США за нашей спиной ничего решать с Путиным не будет, - Кулеба

Если президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американо-украинские переговоры. Администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У меня нет сомнений, что количество и качество контактов между администрацией США и украинскими властями, в том числе между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно, и администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет", - сказал Кулеба.

По его словам, подобная гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

"Поэтому если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", - добавил министр.

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Идиот!
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14.12.2021 12:00 Ответить
Если ты еще не понял, то уже почти 2 года как решают, Бэтмен. Потому что у нас решать некому... Один уже нарешал батьке позвонить....
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14.12.2021 12:02 Ответить
америкоси на пару з москалями навіть теоретично не можуть щось вирішувати в Україні, бо всі їхні теорії потім треба втілювати на практиці, а дурних в Україні НЕМА! Ось для прикладу взяти зелен-ого: скільки москалі потратились, щоб привести його до влади, щоб потім "саЙтіСь пАсЄрЄДінЄ", а віз і нині там.....
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14.12.2021 12:13 Ответить
Зеленский это марионетка запада
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14.12.2021 12:27 Ответить
Учитывая предательство Зеленского и его окружения, американцы будут давать информацию Украине дозировано.
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14.12.2021 12:13 Ответить
І навіщо так "надувати щоки"! З нашими "отаманами" Україна по рейтингу на зовнішньополітичній арені опустилася видно на рівень Кабо-Верде.
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14.12.2021 12:16 Ответить
У клоуна есть свое видение выполнения Минских соглашений он это подтвердил публично и заверил США ...И теперь дидусь Джо будет тыкать пальчиком под лозунгами обеспечения безопасности России, НАТО и США...
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14.12.2021 12:17 Ответить
щось не заспокоїв ні трохи. Якщо з ідіотами будуть щось вирішувати, то краще вже за їх спиною...
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14.12.2021 12:19 Ответить
Уже порешали всё. Идиот!
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14.12.2021 12:19 Ответить
Сказочник Кулеба .

Американцы видят Украину как разменная монета
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14.12.2021 12:24 Ответить
Ха! Вони вже все вирішили за спиною України, більше нема що вирішувати!
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14.12.2021 12:27 Ответить
Т.е. суровый Зеленский разобьёт вдребезги весь мюнхенский сговор#2 байды-пуйла?

Мы тебе верим, Кулеба!
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14.12.2021 12:48 Ответить
Кулеба - он крут! Вот взял и запретил Путину и Байдену решать что-либо без него.
Мне он напоминает розовощекого карапуза в штанишках на лямках с важным видом изрекающего мировые истины.
А многие ещё Климкиным были недовольны!
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14.12.2021 13:17 Ответить
Вже вирішили.
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14.12.2021 14:45 Ответить
 
 