После переговоров Байдена и Путина сокращения войск РФ у наших границ не происходит, а возникло еще одно пространство для эскалации, - Зеленский

Пока рано говорить о том, что озвученные президентом США Джо Байденом "очень жесткие экономические санкции", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину, удерживают Владимира Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, достаточно ли угроз об "очень жестких экономических санкциях", озвученных Джозефом Байденом во время переговоров с Путиным, для того, чтобы остановить Москву.

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