После переговоров Байдена и Путина сокращения войск РФ у наших границ не происходит, а возникло еще одно пространство для эскалации, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока рано говорить о том, что озвученные президентом США Джо Байденом "очень жесткие экономические санкции", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину, удерживают Владимира Путина.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, достаточно ли угроз об "очень жестких экономических санкциях", озвученных Джозефом Байденом во время переговоров с Путиным, для того, чтобы остановить Москву.
Пожалуйста, подождите...
"А я-то думал Б с х. поговорили -- и всё успокоилось, встало на свои места."
(с) зе
Проте ... вибачаюсь. Кожен має право міркувати використовуючи ті категорії які йому ближче.
мені цікаво лише одне - розпорядження блазень отримує напряму від Путєна, чи таки ретранслює Єрмак?
Байден даже не говорит, что в случае военного наступления раши он перекроет Северный поток. Это исключено даже в качестве вербального предупреждения.
Байден - это такая же пустая болтовня, как у Зеленского про 4 тыс$ для учителей.
Опубликовали бы полностью их разговор ...
Источник: https://censor.net/ru/n3305111
А почему это должно случиться, простите?
1/3 резервного фонда РФ вложена в юани, которые после обрушения экономики Китая превратятся в фантики.
Падение экономики Китая ожидается по окончании зимних олимпийских игр в Пекине, то есть в феврале/марте 2022.
Доказательством являются фучерсы на железную руду, с марта 2022 торгуются по 50 с хвостиком баксов супротив 100 с хвостиком сейчас.
Ожидалось, что по переговорам с Байденом Кремлевские башни скинут Администрации Байдена юани из ресервного банка РФ?
То есть Администрацию Байдена держали за дурачков?
А если нет, то почему ожидается "сокращение военной группировки у наших границ"" ежели ожидается девальвация рубля?
Это приведёт к полной трансформации Северного полушария, к установлению долгосрочного мира, стабильности и процветания.🙁