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Азовское море (1576) армия РФ (15351) Байден (2380) война (46696) Зеленский (16523) корабль (1926) Путин (29860) санкции (10615)

После переговоров Байдена и Путина сокращения войск РФ у наших границ не происходит, а возникло еще одно пространство для эскалации, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

После переговоров Байдена и Путина сокращения войск РФ у наших границ не происходит, а возникло еще одно пространство для эскалации, - Зеленский

Пока рано говорить о том, что озвученные президентом США Джо Байденом "очень жесткие экономические санкции", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину, удерживают Владимира Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, достаточно ли угроз об "очень жестких экономических санкциях", озвученных Джозефом Байденом во время переговоров с Путиным, для того, чтобы остановить Москву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству - Военно-морские силы. КАРТА
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Топ комментарии
+11
Наконец, толковый текст в суфлере написали
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14.12.2021 12:15
+10
До него хоть начинает доходить или посылка из Краматорска не дошла.Стал трезво мыслить.
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14.12.2021 12:13
+6
Не буду сперечатись. Ви певно маєте достовірну інформацію про те наскільки сильно послабив та похитнув. Проте не Зеленському висловлювати , хоч і в завуальованій формі, свої претензії до позиції США. Більш активно допомогають тим хто хоть щось робить для власного захисту. Наш презедент "світиться" як такий якого , в кращому випадку, Кремль використовує "в темну".
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14.12.2021 13:06
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До него хоть начинает доходить или посылка из Краматорска не дошла.Стал трезво мыслить.
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14.12.2021 12:13 Ответить
Це ви про кого саме?
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14.12.2021 12:16 Ответить
Он только после дозы и включается.
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14.12.2021 14:30 Ответить
Наконец, толковый текст в суфлере написали
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14.12.2021 12:15 Ответить
А, все що потрібно було зробити аби запобігти цьому- закінчити справу по Бурісмі. А так, справа в якій фігурує Хантер Б. підвисла в повітрі. Звичайно, таке не викликає оптимізму у татка.
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14.12.2021 12:23 Ответить
Я розумію - загроза нападу, діючий президент великої держави та таке інше. Але треба теж усвідомлювати, що Байден корупціонер и його брат та оба сини продають "доступ до тіла" за будівельні контракти у Іраку, финансові у Китаі та нафтогазові в Україні. Все це відомо та документовано але немає як завжди політичної волі
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14.12.2021 17:55 Ответить
байденом управляют русские хакеры я думаю. А что? Вариант
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14.12.2021 23:10 Ответить
это точно ЗЕбеню процитировали? "цензор", ты ничего не напутал?
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14.12.2021 12:23 Ответить
Все норм. То ты заблудился. 5 канал не тут
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14.12.2021 15:15 Ответить
Как неожиданно.
"А я-то думал Б с х. поговорили -- и всё успокоилось, встало на свои места."
(с) зе
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14.12.2021 12:25 Ответить
Кто то ,кому то недолил.
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14.12.2021 12:42 Ответить
Це тілько я один бачу що в цитованому Зеленський висловлює невдоволення з того приводу що США намагаються якось прикрити його просери у виконанні йогож конституційних обов'язків?
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14.12.2021 12:42 Ответить
Не буду сперечатись. Ви певно маєте достовірну інформацію про те наскільки сильно послабив та похитнув. Проте не Зеленському висловлювати , хоч і в завуальованій формі, свої претензії до позиції США. Більш активно допомогають тим хто хоть щось робить для власного захисту. Наш презедент "світиться" як такий якого , в кращому випадку, Кремль використовує "в темну".
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14.12.2021 13:06 Ответить
что верховный сегодня курил? Кто знает?
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14.12.2021 12:45 Ответить
Ще рік правління Зеленського і ми будемо говорити вже не тільки про Чорне і Азовське моря, а і за річки Дніпро і Бівденний Буг. З такими "патріотами" і ворогів не потрібно.
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14.12.2021 12:47 Ответить
Азовское болото Путлер превратил в личный Мусорник...,типа кооператив Озеро...наверна нищеброды РАБссии за 100 рублей будут туда ездить на отдых вместо КрымНаша... там цены на все ...ховайся в Мавзолей...
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14.12.2021 12:48 Ответить
Черное море принадлежит Турции по факту и пролив Босфор и Дарданеллы тоже...РАБссия там что Шариков в очистке...
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14.12.2021 12:51 Ответить
По якому факту Чорне море належить Турції ? По "блатньім понятиям"?
Проте ... вибачаюсь. Кожен має право міркувати використовуючи ті категорії які йому ближче.
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14.12.2021 13:26 Ответить
Ось так руйнується антипутенська коаліція…
мені цікаво лише одне - розпорядження блазень отримує напряму від Путєна, чи таки ретранслює Єрмак?
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14.12.2021 12:52 Ответить
"скорочення військового угруповання біля наших кордонів." - ця зелена мавпа колись вызнає що його власники стоять у нас кордоні чи так і буде гудЄть що це якесь там невідоме угруповання? Сциклива мразота.
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14.12.2021 12:52 Ответить
Зе нагни Байдену матів, він не виконує твої хотілки.
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14.12.2021 12:55 Ответить
Байден никогда не введет против Рассии санкции жестче иранских, но санкции против Ирана он и Обама сняли в 2015г и хотят снять сейчас опять - после их возобновления Трампом.

Байден даже не говорит, что в случае военного наступления раши он перекроет Северный поток. Это исключено даже в качестве вербального предупреждения.

Байден - это такая же пустая болтовня, как у Зеленского про 4 тыс$ для учителей.
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14.12.2021 12:52 Ответить
Байден набагато гірший за Трампа. Як для платників податків США, так і для закордонних дурнів, що очікували від нього "...хоч дулю, хоч пів дулі..." (с)
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14.12.2021 13:03 Ответить
Хіба я до Вас звертався?
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14.12.2021 13:23 Ответить
Какая то странная договоренность о снятии напряжения.
Опубликовали бы полностью их разговор ...
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14.12.2021 13:30 Ответить
Ваве надо категорически все-равно посмотреть ху!лу в глаза , кто бы что там с кем ни говорил ... Он же к этому и подводит ...
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14.12.2021 13:44 Ответить
А что должно было типа.,.
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14.12.2021 13:59 Ответить
Вражина ******, а не головнокомандувач… він і є першим кротом…
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14.12.2021 14:06 Ответить
"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ"
Источник: https://censor.net/ru/n3305111

А почему это должно случиться, простите?
1/3 резервного фонда РФ вложена в юани, которые после обрушения экономики Китая превратятся в фантики.
Падение экономики Китая ожидается по окончании зимних олимпийских игр в Пекине, то есть в феврале/марте 2022.
Доказательством являются фучерсы на железную руду, с марта 2022 торгуются по 50 с хвостиком баксов супротив 100 с хвостиком сейчас.

Ожидалось, что по переговорам с Байденом Кремлевские башни скинут Администрации Байдена юани из ресервного банка РФ?
То есть Администрацию Байдена держали за дурачков?
А если нет, то почему ожидается "сокращение военной группировки у наших границ"" ежели ожидается девальвация рубля?
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14.12.2021 14:43 Ответить
второго нелоха развели как лоха
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14.12.2021 16:18 Ответить
Чтобы завершить вековой цивилизационный конфликт и историю холодной войны от Запада требуется только один шаг - принять Украину в состав НАТО !!
Это приведёт к полной трансформации Северного полушария, к установлению долгосрочного мира, стабильности и процветания.🙁
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15.12.2021 00:21 Ответить
 
 