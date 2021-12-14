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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Кравчук о заказе ток-шоу у Пальчевского за 12 млн: Люди смогут выбирать между Малаховым и этим шоу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук предполагает, что были проведены социологические исследования или опросы жителей подконтрольных территорий относительно контента на телеканале "Дом".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в Верховной Раде в интервью.

Кравчук предложила оценивать телеканал по контенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн

"В любом случае у нас есть медийный регулятор, следящий за эфирным вещанием любого канала. Здесь же речь идет не о фамилии ведущего, а как он себя ведет в эфире, о чем идет речь в программе. Пальчевский не только политик, он много лет работает на телевидении, поэтому сможет построить редакционную политику, которая не будет вызывать каких-либо вопросов", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что деньги налогоплательщиков должны использоваться эффективно.

"Если у этой программы (Пальчевского. – Ред.) будут хорошие показатели, если там не будет какого-либо контента, вызывающего дискуссий или замечаний со стороны регулятора, то почему бы и нет?! Нам что фамилия не нравится?!" – добавила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пальчевский раскрыл себя как российского агента, заявив, что операции с "вагнеровцами" якобы не было, - Бутусов

По словам политика, важно, чтобы зрители смотрели канал "Дом".

"Учитывая, что я видела там за последние месяцы, то считаю, конечно, должна быть какая-то перезагрузка, какой-нибудь лучший контент, потому что показывали старые советские фильмы. Не думаю, что это привлечет внимание зрителей. Возможно, это смогут сделать такие острые социальные ток-шоу. Потому что люди могут выбирать между Малаховым на НТВ, потому что они смотрят и российское телевидение, и этим шоу (Пальчевского. - Ред.)", - пояснила "слуга народа".

Напомним, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
А можна так, щоб вибирати між печивом та шоколадкою, а не двома купами лайна?
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14.12.2021 12:15
+20
а давайте ще транслюватимемо скобєєву, і тоді будуть обирати вже між трьома
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14.12.2021 12:16
+14
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14.12.2021 12:33
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А можна так, щоб вибирати між печивом та шоколадкою, а не двома купами лайна?
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14.12.2021 12:15 Ответить
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14.12.2021 12:33 Ответить
Гигант мыслей?
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14.12.2021 12:46 Ответить
при зеУБЛЮДКАХ НЕЛЬЗЯ 🚫! Погорелое 🎪🤢🤡💩 шапито годами срало на головы "хохлам " ,втирая быдлячий юмор насмехаясь над ними !
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14.12.2021 12:57 Ответить
а давайте ще транслюватимемо скобєєву, і тоді будуть обирати вже між трьома
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14.12.2021 12:16 Ответить
малахова давай
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14.12.2021 12:17 Ответить
Хто такий Малагов?
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14.12.2021 12:18 Ответить
его папан и маман Зели смотрят..
какой то ведущий с Московии..
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14.12.2021 12:20 Ответить
такой жыд как и пальчевский, зеурод, шифер и остальная шобла маланцев-инородцев, присосавшаяся к Украине.
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14.12.2021 14:33 Ответить
Вскармливать очередного сепара? Евгения Кравчук! Ты там что охерела?
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14.12.2021 12:18 Ответить
Люди зможуть вибирати між ватаном і ватаном, за 12 млн гривень людських грошей. Охріннений вибір.
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14.12.2021 12:18 Ответить
нормальные люди не будут выбирать между упомянутыми двумя сортами дерьма, они просто проигнорируют. а те, кто станут выбирать... ну смачного им.
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14.12.2021 12:21 Ответить
якби людям пропонували обирали між двома сортами лайна створеними на гроші приватних власників телеканалів, ну, ще таке.
а нам пропонують лайно за наші ж гроші.
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14.12.2021 12:38 Ответить
ну, такое происходит на каждых "выборах", причем значительно дороже. тут можно только порадоваться, что так дешево все.
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14.12.2021 13:00 Ответить
Но это не выход ,деньги-то они тырить будут !
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14.12.2021 12:58 Ответить
При Махно тоже случай был-расстреляли за расстрату армейской кассы,забыл фамилию.Он извинился перед товартщами, потом сказал шо хоть пожил как человек.
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14.12.2021 13:06 Ответить
А если показывать на канале Дом порнуху в прямом эфире,то еще больше будет телезрителей.
Даешь порно !
С Пальчевским и Мураевым!
😁😁😁
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14.12.2021 12:21 Ответить
А малахов? В таком деле малахов лишним не будет
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14.12.2021 12:23 Ответить
Ребята ну успокойтесть-Пальчевский,Малахов, Мураев -это ж €.
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14.12.2021 13:11 Ответить
Может ж€па?😁
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14.12.2021 13:30 Ответить
Жэпа был нормальный,чесный чувак-сказал шо € и все.
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14.12.2021 13:36 Ответить
Правильно! Пророссийскому каналу -- пророссийского актёра!
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14.12.2021 12:27 Ответить
и все это за украинские деньги
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14.12.2021 12:49 Ответить
Естественно!
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14.12.2021 14:12 Ответить
"Бо люди ж можуть обирати між Малаховим на НТВ, бо вони дивляться і російське телебачення, і цим шоу (Пальчевського. - Ред.)", - пояснила "слуга народу"
Ніхто російське телебачення не дивиться ну може одиниці. Та й російськомовний Пальчевський не може працювати в ефірі українського телебачення тим більше державного. Зедепутатам треба перестати дивитись російське телебачення.
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14.12.2021 12:29 Ответить
Кажуть, що цей канал на окуповані території.
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14.12.2021 14:03 Ответить
Давайте запхаємо у телевізор лайно і будемо сподіватися, що з нього зробиться шоколад і всім засмакує. Мені страшно уявити, як харчується ця кобіта.
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14.12.2021 12:33 Ответить
Может между двумя авантюристами Пальчевским и Арестовичем?
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14.12.2021 12:35 Ответить
"Служим Советскому Союзу" й "новости из Челябинска" - держтелеканал "Дом" продовжує пробивати дно

https://porohobot.net/novosti/sluzhym-sovetskomu-soiuzu-i-novosty-yz-cheliabynska-derzhtelekanal-dom-prodovzhuie-probyvaty-dno/
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14.12.2021 12:37 Ответить
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14.12.2021 12:38 Ответить
Нам що прізвище не подобається?!" - додала Кравчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3305112
ні, паскудь, не подобється нам той кацапський антиукраїнський шмат лайна, який це прізвище носить.
хоча ваша зеленська прихильність до антиукраїнської наволочі не викликає подиву.
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14.12.2021 12:41 Ответить
Це яблуко від гнилого комуняки кравчучки, колаборанта і корупціонера.
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14.12.2021 12:53 Ответить
Нашли у кого мнение спрашивать...... У гнилой зелени...... Вы у украинцев спросите на улице...
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14.12.2021 12:42 Ответить
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14.12.2021 12:43 Ответить
А говорил порожняком поедем.
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14.12.2021 12:58 Ответить
"По словам политика, важно, чтобы зрители смотрели канал "Дом" - не ну если так то парнуху крутите круглосуточно . будет своя благодарная аудитория
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14.12.2021 12:47 Ответить
Можно и "Дом 2".
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14.12.2021 12:57 Ответить
Да что она, чёрт побери,такое несёт?!
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14.12.2021 12:55 Ответить
"Люди смогут выбирать между Малаховым и этим шоу. "
Ну это разве что для особых ценителей-эстетов, тонко разбирающихся в разных сортах дерьма ...
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14.12.2021 13:15 Ответить
Просто Пальчевський-шлюха, що тут не зрозумілого?)
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14.12.2021 13:16 Ответить
За такие деньги он там постановки с порнохаба делать будет?
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14.12.2021 13:27 Ответить
Пальчевский искренне верит, что он самый умный и эрудированный человек в мире. На одном из каналов он ,,висел ,, в эфире до 8 часов в день ( это наверное мировой рекорд). Манипулятор , российская проститутка - ничем не отличающаяся от Скобеевой. Наверное никто так убежденно и изысканно брешети обливает гавном Украину. Все сходится - ОПЗЖ, Мураев, слуги народа , это единый фронт ФСБ в Украине. Вопрос нужно ставить так - или мы их ,или мы будем малоросским быдлом , придатком Раши. Когда называешь (читаешь) эти фамилии и названия партий - хочется вырвать..
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14.12.2021 13:30 Ответить
А настоящим украинцам и на хрен не нужны ни программы МАЛАХОВА ни прораммы пророссийского шпиона и ******** ПАЛЬЧЕВСКОГО.
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14.12.2021 13:51 Ответить
То нехай роблять за свої приватні кошти або за рахунок преЗЕдента.
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14.12.2021 14:06 Ответить
Долбик пальчиковый 100% держит за *кохонес* найвелычнишого 3.14здобола.Анализов на наркоту так и нет.Недаром оно сдавало их в лаборатории пальчикового.
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14.12.2021 14:13 Ответить
Из этих денег пальчевский купит еще несколько кватир и несколько машин для мамы, которая любит быструю езду.
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14.12.2021 14:20 Ответить
Вона щось ''припускає'', а я знаю, що і Пальчевський і ''дом'' анти і неукраїнські, то нехай 95 квартал подібну муйню робить за свої, а не за наші гроші!!!
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14.12.2021 14:39 Ответить
Може вже краще обрати "угорську порнозірку" Собчак з її пуб.Домом? ))
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14.12.2021 14:47 Ответить
Кто такой малахов и кто его смотрит? Дерибан бюджетных средств форева!
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14.12.2021 16:53 Ответить
давно понял,что пальчевский - продажная тварь.
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14.12.2021 17:58 Ответить
 
 