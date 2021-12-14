О переформатировании "нормандского формата" для вхождения в него США сейчас речь не идет, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что вопросы переформатирования "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), в частности внесения в его состав США, пока не обсуждаются.

"Что касается привлечения США к процессу урегулирования (на Донбассе. – Ред.): они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировке "нормандского формата". Он остается таким, каким он есть, но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена (президент США Джозеф Байден. – Ред.) формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - прекращение российской агрессии против Украины, а значит ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что не сомневается в том, что качество и количество контактов между администрацией США и украинской властью, президентами Украины и США - Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом - продолжится и будет регулярным, и что "ничего администрация США за нашей спиной с Путиным (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) решать не будет".

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"Это политическая гарантия по безопасности, которая прозвучала на всех уровнях - От президента Байдена до госсекретаря США и вчера от помощницы государственного секретаря, которая находилась в Киеве", - добавил он.

Кулеба указал, что если состоится следующий раунд переговоров Байден-Путин, будет и следующий раунд диалога Байден-Зеленский.