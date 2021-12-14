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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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расследование (2963) ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81)

ВСК не учитывает или фальсифицирует мои показания о спецоперации по "вагнеровцам", - Бурба. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Экс-начальник ГУР МО Василий Бурба заявил, что не получил возможности спустя более двух с половиной месяцев подписать текст своего доклада перед ВСК Верховной Рады Украины по расследованию возможного срыва должностными лицами операции по задержанию членов частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Бурба сказал в комментарии программе "Утро" на телеканале "Настоящее время".

"ВСК меня послушала, я все рассказал, как было, изложил свою позицию, все, что я знал, и то, что я анализировал после провала. Вышло так, что два с половиной месяца прошло, но протокол я не могу подписать..." Когда я выступал, были люди, которые записывали мои объяснения, и я должен этот протокол подписать... Я лично обращался к главе ВСК, но мне не дают возможность подписать протокол... Какие причины – мне неизвестно... Если я не подписал, значит, моих показаний нет. Или они есть, но мне не дают их подписать, потому что они там занимаются служебной фильсификацией - как вариант", - сказал Бурба.

Кроме того, Бурба еще раз подчеркнул, что именно перенос сделки стал причиной ее провала.

"Однозначно - перенесение операции стало причиной ее провала. Самый главный вопрос - причины переноса. Один из вариантов над которым следует думать и расследовать - некоторые советники, помощники в ОП очень боятся поссориться с россиянами. По словам некоторых людей, если бы операция была доведена до логического конца, то россияне могли бы обидеться и даже начать полномасштабное наступление", - отметил Бурба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это не мои полномочия": Ермак уверяет, что никаких указаний о переносе спецоперации по "вагнеровцам" Бурбе не давал
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Топ комментарии
+29
Жадібний Хаскі:
Помічниця Зе, що була на зустрічі щодо вагнерівців без допуску до держтаємниці - дружина замміністра МВС, який є громадянином РФ зі статтею в минулому?
Років 4 тому ціла клоака журнашлюх зараз бились би від ковульсій в екстазі. Тільки не зараз, у них шашлик став поперек горла.
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14.12.2021 13:09
+27
Что можно ожидать от комиссии недоумков и жополизов !?
Сдать бы их всех на опыты в лабораторию.....
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14.12.2021 12:55
+24
Звісно, що не цікаво. От, якби про вбитого Порошенком брата, то інша справа.
А тут... Під час війни з ворогом, мудрий нарід обрав ворога презЕдентом.
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14.12.2021 13:12
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Каанєшна. Зеля ж не хоче загриміти під панфари за ґрати.
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14.12.2021 12:54 Ответить
какие граты тут нет идиота нет и дурки...
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14.12.2021 13:37 Ответить
А гнать через Белорусию банду головорезов + в Белоруссии в это время перевыборы лукаша+ цивильные турки в самолете турецких авиалиний. Бурба иди к ляшку он тебе пара. Вместе будете популизмом заниматься.
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14.12.2021 14:10 Ответить
Зачем ты это написал , ботинок ?
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14.12.2021 14:41 Ответить
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14.12.2021 14:42 Ответить
Ти не загубився, какацап?
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14.12.2021 14:53 Ответить
ОПГ зебенских превратило СБУ в филиал ФСБ , а возглавлят всех мразей иуд - наркоман и порношутЗеленский
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14.12.2021 14:55 Ответить
Что можно ожидать от комиссии недоумков и жополизов !?
Сдать бы их всех на опыты в лабораторию.....
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14.12.2021 12:55 Ответить
Они купленные гниды
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14.12.2021 14:56 Ответить
глава комиссии расслабляется в психоделических конвульсиях...

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14.12.2021 15:09 Ответить
Что то пропал б=наш борец за правду Аааленксандр Петушинский
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15.12.2021 08:32 Ответить
Зелені зрадники!
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14.12.2021 12:55 Ответить
Всі ці ТСК ,це локшина на вуха зебілоїдам,імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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14.12.2021 12:56 Ответить
Вже не цікаво. Як жуйка без смаку.
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14.12.2021 13:05 Ответить
Звісно, що не цікаво. От, якби про вбитого Порошенком брата, то інша справа.
А тут... Під час війни з ворогом, мудрий нарід обрав ворога презЕдентом.
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14.12.2021 13:12 Ответить
Зато всем остальным как интересно -особенно ,когда клубочек разматывается не прекращая- вагнеровцы +дерьмак+ рашкован зам министра +жена рашкована секретарь зекрысы...далі буде)
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14.12.2021 13:42 Ответить
Ты опять со своим враньем приполз?))) Это ты кого в этом убеждаешь?)))
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14.12.2021 21:28 Ответить
Жадібний Хаскі:
Помічниця Зе, що була на зустрічі щодо вагнерівців без допуску до держтаємниці - дружина замміністра МВС, який є громадянином РФ зі статтею в минулому?
Років 4 тому ціла клоака журнашлюх зараз бились би від ковульсій в екстазі. Тільки не зараз, у них шашлик став поперек горла.
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14.12.2021 13:09 Ответить
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14.12.2021 15:12 Ответить
Комісія зробить своє розслідування зразу після нових виборів президента і Верховної Ради і через місяць направить свої висновки в ДБР, Генпрокуратуту і НАБУ для відкриття провадження і затримання злочинців, які злили інформацію і не дали можливості притягнути до відповідальності вбивць українських солдат і офіцерів. Ця ТСК робить тільки те, що знищує докази і фальшує справу.
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14.12.2021 13:10 Ответить
так Безумная уже сказала шо предательства не было . у нее и свидетель есть . некий Ермак
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14.12.2021 13:35 Ответить
Бурбе надо жаловаться в ООН и Кремль.
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14.12.2021 13:37 Ответить
очінь стґанно што юґочька чимось невдоволена
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14.12.2021 13:40 Ответить
Христо Грозев снимает 2 серии фильма по Вагнерам...там появилась дополнительная информация....Думаю что Голобородькам пора драпать...и чем быстрее,тем лучше...
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14.12.2021 13:43 Ответить
Куда драпать? Ростов ещё добро не дал.
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14.12.2021 14:23 Ответить
Это здравомыслящие обязаны ИХ СДЕЛАТЬ ! Чаушеску и Каддафи их заждался
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14.12.2021 14:58 Ответить
Безумная сказала,что всё прекрасно и получила от д'ерьмака свои 30 серебренников.
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14.12.2021 13:44 Ответить
фильдман ты ФСБшный бот и тявкаешь тут не в тему за свои серебренники... это ваш удел рашистов
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14.12.2021 13:54 Ответить
так візьми і заспам касапа, щоб адміни бачили!
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14.12.2021 14:00 Ответить
О!, не встиг, адміни побачили, вже самі знесли його
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14.12.2021 14:01 Ответить
там ще вище Иван Кравченко 507ed38е такий же нарисувався...
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14.12.2021 14:04 Ответить
Бурба говорив українською і був схожий на патріота. А зараз говорить хтось з тієї сторони((((
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14.12.2021 13:51 Ответить
Василь був є та буде патріотом країни.Знаю про що говорю.І не важливо якою мовою на даний момент він спілкується.
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14.12.2021 19:47 Ответить
Народ все єто видит... разочарование увидив на выборах. Новая власть будет шерстить попередников а те кричать про политичекий преследования... К сожалению безнаказанность власти это порок, о нем все говорят но только бла бла бла. Ждем выборы и потом вскроются все деяния...
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14.12.2021 13:53 Ответить
Выборы можем не дождаться.
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14.12.2021 15:37 Ответить
Фильдман ты депил...дискримитнация Украины и Дискредитация Украины это разные юридические тонкости..баран Мавзолейный ты...Шариков плин..
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14.12.2021 13:57 Ответить
А Штирлец был лучше всех.
Ну правда потом 007 появился.
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14.12.2021 14:02 Ответить
007 уже не тот,в новых сериях чёрный трансгендер или голубец,вообщем какой-то негр мутант.
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14.12.2021 17:45 Ответить
пусть Бурба расскажет откуда у него бронированный гелендваген, стоимостью в 400 тыс долл... уникальная тачка в Украине
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14.12.2021 14:47 Ответить
Від американського посольства. Ти не знав?
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14.12.2021 14:52 Ответить
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14.12.2021 18:42 Ответить
Опять истеришь, когда тебя на вранье ловят?))) Так сколько машина стоит и кому она принадлежит?))) Вот чего ты такой рукожоп?))) Ну хоть бы раз не соврал)))
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14.12.2021 21:46 Ответить
Ему Дерьмак прозвонил и сказал.
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14.12.2021 19:46 Ответить
убл8док, запхай свій закацаплений антікор в ротяку своєї дупи
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14.12.2021 18:39 Ответить
А какие номера должны быть у начальника разведки? Какая зарплата должна быть у него?) Какая машина?) Поведай нам, после как твой дилер свое епало всем засветил)))
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14.12.2021 21:51 Ответить
тск)))) Бл..дь, рассмешили, малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату помимо кремлевских Крыс ермака, демченко и т.д слабоумных беЗумных и т.д осталось включить в состав бойку с меРтвечуком и пиСькова от официального кремля и дело "пойдет", ну нельзя из гавна сделать пулю, как и из малоПИД,,,роского, бениного нарко-уклониста президента Украины!!!
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14.12.2021 16:20 Ответить
Що можна очікувати від людини, яка під наркотою все життя бреше і корчить рожі ....
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14.12.2021 16:51 Ответить
На фоне Бурбы, как личности и профессионала, зеля выглядит мелкой ничтожной личностью.
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14.12.2021 17:45 Ответить
Ну и дальше что? Зеля президент а Бурбы всё в прошлом и будущее весьма туманно.
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14.12.2021 17:48 Ответить
Майбутнє у Василя буде чудовим.А ось таким як Зеля,я не заздрю.
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14.12.2021 19:49 Ответить
Владимир Зеленский потрясный парень
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14.12.2021 23:08 Ответить
жаль токо,что такой профессии нет... вспомнил один фильм, как чувакак перпутали с чемпионом по фигурному катанию, и с криками "скорей, скорей" ты опаздываешь" надели на него коньки и вытолкнули на лёд... Зазвучала музыка... комментатор восторженно кричал "надо быть сильным фигуристом, чтоб так показать дилетанта" ! Народ уссыкалсятт смеха... И в этом разница..Тот фигурист не сажал невиновных в тюрьму, не смотрел 4-ро суток как умирает его офицер, не светил своих офицеров чужим разведкам... короче, рваный предохранитель от детей он - твой потрясный парень...или ты забыл смайлик поставить, что это ирония ....
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14.12.2021 23:53 Ответить
"Сколь веревочка не вейся,а совьёшься ты в петлю!" (с)
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14.12.2021 18:11 Ответить
Кучму не посадили,а значит никто не сел и не сядет,вся верхушка повязана одной преступной нитью,стоит одно взять за жабры и придётся разматывать весь клубок преступлений,а так рука руку моет и всё шито крыто.
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14.12.2021 18:13 Ответить
вже неинтересно.
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14.12.2021 21:23 Ответить
Перелогинся))) Убеди сначала своего наркомана, что ему не интересно))) Нас не стоит)))
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14.12.2021 21:54 Ответить
Позор Зеленскому!
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15.12.2021 01:06 Ответить
Думаю , що зеля, по своїй волі опинився між дверми й одвірками, між молотом і наковальнею. Бо не є і ніколи не був інтелектуалом. Пересмішник не сокіл, і не орел. Жаль!!! що у нас 73% ворогів, свідомих того, що роблять, невігласі, і просто паразитів. Щоб народ змінився треба багато працювати владі.
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15.12.2021 03:23 Ответить
Бурба не розведчик ,а сотрудник экономического отдела СБУ который кашмарий предпринимателей.Грошь -цена его показаниям.
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15.12.2021 08:35 Ответить
 
 