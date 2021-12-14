"Розумна політика" просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков. ДОКУМЕНТ

МФО "Розумна політика" инициирует уголовное производство по поведению уже бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили со стражами порядка на блокпосте в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем обращаться в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто безнравственное поведение - к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", - отмечает Разумков.

"Также хотелось бы более быстрой реакции МВД, а не ожидания, пока тема затихнет", – добавил он.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.