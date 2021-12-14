"Розумна політика" просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков. ДОКУМЕНТ
МФО "Розумна політика" инициирует уголовное производство по поведению уже бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили со стражами порядка на блокпосте в Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем обращаться в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто безнравственное поведение - к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", - отмечает Разумков.
"Также хотелось бы более быстрой реакции МВД, а не ожидания, пока тема затихнет", – добавил он.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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Перебування у "зекоманді" - то на все життя "відзнака".
У Разумкова жодного розкаяння не має від свої дій, які затягнули Україну в цей кошмар, просто він хоче залишится і далі на політичному олімпі. Цим падлам надто сподобалось "розділяти і володарювати"(((
казачекджигит их не волнует