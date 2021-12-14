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"Розумна політика" просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков. ДОКУМЕНТ

МФО "Розумна політика" инициирует уголовное производство по поведению уже бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили со стражами порядка на блокпосте в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем обращаться в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто безнравственное поведение - к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", - отмечает Разумков.

"Также хотелось бы более быстрой реакции МВД, а не ожидания, пока тема затихнет", – добавил он.

Розумна політика просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков 01
Розумна політика просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков 02
Розумна політика просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков 03

Розумна політика просит Офис Генпрокурора и ГБР открыть уголовное производство по поведению Гогилашвили, - Разумков 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Автор: 

МВД (9316) ГБР (2966) Разумков Дмитрий (1520) Гогилашвили (75) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+7
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14.12.2021 13:04
+3
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14.12.2021 13:06
+3
От Разумков ніби розумний,а пішов по нерозумному шляху популізму...Адже не в "поведінці" Гогілашвілі справа...Така поведінка тепер в кожного другого зеленого можновладця...А справа в тому,що одну з найвищих посад в силових органах України займав громадянин Росіі...Справа в тому,що потрапив він на цю посаду через (метафора) ліжко своєї дружини,куди вчащав президент...А це - найвища і найпаскудніша форма кумівства...Справа в тому,що він представник криміналітету,судимий і репрезентуючий чи не найгіршу його частину - наркотики...Ось в чому справа,а не в хамській поведінці...І це заставляє думати,що Разумков навмисне збиває шлях правосуддя на легшу для Гогі дорогу...
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14.12.2021 13:15
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Який відчайдушний крок!
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14.12.2021 12:57 Ответить
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14.12.2021 13:04 Ответить
Відповідь преЗЕдента: -"Не завидуйте".
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14.12.2021 13:13 Ответить
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14.12.2021 13:06 Ответить
Как насчёт дела о преступной халатности при назначении этого криминального проходимца на такую ответственную должность?
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14.12.2021 13:06 Ответить
В данном случае это не преступная халатность, а злой умысел.
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14.12.2021 14:08 Ответить
Нє, Дімон, нє провєдьош.
Перебування у "зекоманді" - то на все життя "відзнака".
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14.12.2021 13:07 Ответить
Хто ще не хайпував на цьому грузинському хамлу?! Налітай!😂
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14.12.2021 13:08 Ответить
От Разумков ніби розумний,а пішов по нерозумному шляху популізму...Адже не в "поведінці" Гогілашвілі справа...Така поведінка тепер в кожного другого зеленого можновладця...А справа в тому,що одну з найвищих посад в силових органах України займав громадянин Росіі...Справа в тому,що потрапив він на цю посаду через (метафора) ліжко своєї дружини,куди вчащав президент...А це - найвища і найпаскудніша форма кумівства...Справа в тому,що він представник криміналітету,судимий і репрезентуючий чи не найгіршу його частину - наркотики...Ось в чому справа,а не в хамській поведінці...І це заставляє думати,що Разумков навмисне збиває шлях правосуддя на легшу для Гогі дорогу...
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14.12.2021 13:15 Ответить
все правільно думаєш. разумков-це ще та гадина. вони з бобіком допомагають один одному,а якби ні,то разумкова вже давно поперлиб з вр. це ж один з перших засновників сн(слуг наркомана)
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14.12.2021 14:11 Ответить
Запізнився дядьку , "Голос" вже всьо расслєдує .
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14.12.2021 13:17 Ответить
Разумков один з основних вигодовидобувачів від президентства цього ідіота, тепер вирішив отримати ще дивіденти, тому і почав мочити.
У Разумкова жодного розкаяння не має від свої дій, які затягнули Україну в цей кошмар, просто він хоче залишится і далі на політичному олімпі. Цим падлам надто сподобалось "розділяти і володарювати"(((
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14.12.2021 13:32 Ответить
димасик не тем занимается, за такое лохторат не проголосует.
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14.12.2021 13:37 Ответить
Опозицiя так опозицiя
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14.12.2021 13:57 Ответить
Кто то начал пиар-кампанию)
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14.12.2021 13:57 Ответить
все верно маймуну швили нужно потужно отреформировать. и отреворитровать того кто эту маймуну назначил.
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14.12.2021 14:02 Ответить
так понимаю у них претензии только к его поведению . то что он возможно засланный казачек джигит их не волнует
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14.12.2021 14:03 Ответить
не треба вводити в оману населення! кримінальна справа має бути відкрита проти тих,хто цю істоту дозволив посадити на таку високу посаду. рівень цієї істоти,так саме як і рівень зелебобіка,відповідає дворовій бандоті,яка грабує перехожих. ну може трошки вище. надивилися фільмів про одесу 40х (анка з молдованки) і про япончика і корчать з себе правільних. хоча насправді сміття. їх всіх треба садити як картошку,тільки вже не викопувати.
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14.12.2021 14:18 Ответить
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14.12.2021 15:41 Ответить
 
 