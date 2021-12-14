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До конца года в Раде зарегистрируют законопроект о снижении налогообложения доходов и введении налога на выведенный капитал, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

До конца года в Раде зарегистрируют законопроект о снижении налогообложения доходов и введении налога на выведенный капитал, -

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также внедрения налога на выведенный капитал (НВК).

"У нас есть крупный законопроект о налогообложении доходов. Хотим снизить налогообложение доходов и физлиц, и юрлиц, и внедрить налог на выведенный капитал, усечено, как в Польше. Также расширить декларирование доходов, дать больше налоговых вычетов гражданам", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, можем зарегистрировать этот законопроект еще в этом году, чтобы он заработал с 2023-го", – уточнил Гетманцев.

Законопроект также предлагает обложение дополнительной работы.

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"Это когда ты просто регистрируешься в "Дії" и можешь получать доход от 27 видов деятельности. Например, таксовать по вечерам. За это налог только 5%, без ЕСВ", - пояснил парламентарий.

В то же время глава профильного комитета согласился, что негативная реакция Международного валютного фонда (МВФ) на такие законодательные инициативы может помешать их принятию.
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Ура!
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14.12.2021 13:00 Ответить
Рижий відрадості вкакається. Мали бути йому проблеми, а тут лише додаткові мільярди. Нібито в Меморандумі з МВФ Україна відмовилася від впровадження податку на виведений капітал у звязку з катастрофічним недобором держбюджету?
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14.12.2021 13:06 Ответить
Рижий тепер не олігарх , тепер селяни зі своїми паями олігархи , бо тільки держава для народу може забирати 50% відсотків з прибутку у олігархів
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14.12.2021 13:14 Ответить
ПОЛ МЕСЯЦ НАЗАД ЭТОТ ПРИДУРОК ОРАЛ ЧТО МЫ ЧТОБЫ ПРОЛУЧИТЬ БАБЛО кредитик....ОТ МВФ ПОДПИСАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...... НЕ ВВОДИТЬ НАЛОГИ НА ВЫВОЗ КАПИТАЛА.....
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14.12.2021 13:21 Ответить
ну да, ну да, прібарахлілісь - пора распіхівать і никать
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14.12.2021 13:05 Ответить
Молодці ! Після того як селянин заплате 1,5к за га а це десь плюс - мінус 50%відсотків від доходу з паїв , зелена влада знищить олігархат в Україні
А зниження податків я так розумію це для незаможних тіпа Беня гудок і компанія
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14.12.2021 13:12 Ответить
А вурдалак не хоче це прокоментувати?
https://news.dtkt.ua/taxation/pdfo/73594
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14.12.2021 13:17 Ответить
То аналогичный фантазёр! Понабрали по объявлению!
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14.12.2021 14:46 Ответить
Некоторые уже зарегистрированные законы лежат больше 5 лет!
А этот еще даже сами не решили, подавать или нет.
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14.12.2021 13:27 Ответить
Халва! Халва! Халва...
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14.12.2021 13:28 Ответить
В дупу
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14.12.2021 13:42 Ответить
Законопроект также предлагает обложение дополнительной работы.
То то Моня Стырский хочет ментам разрешить подрабатывать после службы. Чтобы их налогом обложить
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14.12.2021 13:54 Ответить
Если поднимать налоги то сегодня проголосовали завтра президент подписал и через неделю платите! А если снизить то нужно проголосовать чтобы с 2023 может быть, а может и не быть )))
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14.12.2021 14:20 Ответить
бене и ахметке? действительно, почему бы и не снизить
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14.12.2021 14:35 Ответить
Такі наміри вже були на початку каденції Зеленського. Але потім - як завжди. Так що, не вірю, що влада зважиться перейти від слів до діла.
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14.12.2021 16:44 Ответить
А почему только через зеленую Дию регистрация? Это что за фигня?
Опять к электронным выборам толкают, мошенники?
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15.12.2021 00:28 Ответить
 
 