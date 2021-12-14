Невакцинированные люди имеют в 9 раз более высокий риск смерти от COVID-19, - Кузин
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Невакцинированные люди имеют в 5 раз больше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 14 декабря.
"Сейчас обязанность каждого человека защитить себя и родных, сделав прививку против COVID-19", – сказал он.
Также Кузин сообщил, что по данным электронной системы здравоохранения Украины за август-октябрь, невакцинированные в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
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я планую вколотись бустером і залюбки використаю вашу "вакцинну пайку"
а тратящие деньги из медицинских и ковидных фондов во время пандемии на дороги, ментов и киноиндустрию - герои нашего времени?
Филипп Филиппыч,всего двоих мужа и жену...мужику 98 лет его жене 97...и все, за сутки?Не густо...вылетим в трубу с этой вакционацией на Халяву...
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