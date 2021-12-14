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прививка (191) смертность (266) Игорь Кузин (282) коронавирус (17041)

Невакцинированные люди имеют в 9 раз более высокий риск смерти от COVID-19, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Невакцинированные люди имеют в 9 раз более высокий риск смерти от COVID-19, - Кузин

Невакцинированные люди имеют в 5 раз больше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 14 декабря.

"Сейчас обязанность каждого человека защитить себя и родных, сделав прививку против COVID-19", – сказал он.

Также Кузин сообщил, что по данным электронной системы здравоохранения Украины за август-октябрь, невакцинированные в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается, - Кузин. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Навіть мертві просять, прям у морзі.
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14.12.2021 13:19
+9
Сегодня выпала цифра 9 на барабане
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14.12.2021 13:27
+6
Раніше ж був в 11 разів.
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14.12.2021 13:15
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Після реанімації хто вижив просять їх вакцинувати вже прям на місці.
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14.12.2021 13:14 Ответить
Навіть мертві просять, прям у морзі.
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14.12.2021 13:19 Ответить
Таки да і мовчать.
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14.12.2021 13:37 Ответить
Ага,а то говорят бог в рай не пустит.
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14.12.2021 14:38 Ответить
ну это шоб не домой, а сразу в морг везли.
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14.12.2021 13:33 Ответить
антиваксери, вакцини шкідливі для вашого здоровья!

я планую вколотись бустером і залюбки використаю вашу "вакцинну пайку"
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14.12.2021 16:40 Ответить
Раніше ж був в 11 разів.
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14.12.2021 13:15 Ответить
Кузя-Зюзя лякає нарід.
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14.12.2021 13:16 Ответить
Сегодня выпала цифра 9 на барабане
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14.12.2021 13:27 Ответить
Так частину антиваксерів ковід вже викосив...
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14.12.2021 16:34 Ответить
Чого не в 100 разів?
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14.12.2021 13:16 Ответить
Чому б людські голови не задурити вірусами?
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14.12.2021 13:38 Ответить
Защити своих близких, став бессимптомным распространителем ковида?
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14.12.2021 13:24 Ответить
Братуха может курнем?
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14.12.2021 13:32 Ответить
Люди поступово призвичаються до ковіду і вірус потроху перестає лякати...Така вже людська психологія звикання до всього,що є постійним,константою...Але люди ніколи не призвичаються до того,що може спричинити смерть...Голод,холод,раптові стреси,зневіра,безнадія... - їх не перебити жодними вірусами...
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14.12.2021 13:26 Ответить
Антиваксеры -абсолютное зло со времен натуральной оспы,кори ,туберкулеза и других пандемических болезней.
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14.12.2021 13:27 Ответить
согласен.
а тратящие деньги из медицинских и ковидных фондов во время пандемии на дороги, ментов и киноиндустрию - герои нашего времени?
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14.12.2021 13:30 Ответить
А Ви думаєте, що цей Ваньок за ідею працює? Ковідоботва також з якогось фонду харчується.
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14.12.2021 13:33 Ответить
абсолютне зло це дебіли , які мають доступ до висловлювання своїх думок в ЗМІ !
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14.12.2021 13:31 Ответить
Антиваксеры хотят на чужом горе въехать в рай.Не получится.Антиваксерам 17000 штрафу за каждый день просрочки!Пусть за их счет больные лечатся.
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14.12.2021 13:35 Ответить
поясни докладнійше , штраф конкретно за що ?
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14.12.2021 13:46 Ответить
За просрочку, колбасы наверно.
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14.12.2021 14:16 Ответить
Доктор Борменталь,вы скольких Шариковых вчера вакцинировали?

Филипп Филиппыч,всего двоих мужа и жену...мужику 98 лет его жене 97...и все, за сутки?Не густо...вылетим в трубу с этой вакционацией на Халяву...
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14.12.2021 13:28 Ответить
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14.12.2021 13:31 Ответить
интересно...
а во сколько раз выше риск помереть у норкомана, чем у не наркомана?
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14.12.2021 13:30 Ответить
Всі померлі від ковіду - 100% не вакциновані . Це все , що треба знати про антиваксерів .
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14.12.2021 13:30 Ответить
впевнений?
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14.12.2021 13:33 Ответить
Особисто перевіряв? ))

Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус.
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14.12.2021 13:48 Ответить
Ага, а все кто не помер -вакцинированные ?))))
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14.12.2021 14:13 Ответить
"Зараз обов'язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305132

Потихонечку,методично вбивая подобную хрень - можно сделать послушное и перепуганое стадо.
Гебельс -мальчик в песочнице, по сравнению с нынешней ситуацией.
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14.12.2021 13:33 Ответить
Если ты вакцинировался от гриппа свиняче-Курячего в 2008 году то Ковид тебе не страшен...,это типа хочешь долго не пьянеть от водки?Выпей 2 упаковки Актированого угля и съешь кусочек сала грамм 50 за 30 минут до бухла...не опьянеешь в течении 5 часов...Зуб даю...
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14.12.2021 13:34 Ответить
С таким успехом. Можно и от кирпича на голову умереть, или в люк провалится
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14.12.2021 13:40 Ответить
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14.12.2021 13:40 Ответить
Саме так діє Природній відбір.
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14.12.2021 13:47 Ответить
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14.12.2021 13:47 Ответить
Таких крестиков при Порохе токо ставили.
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14.12.2021 13:51 Ответить
Та идите уже нах со своим ковидлом, задрали😠
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14.12.2021 13:59 Ответить
Дадада, какраз по Польше в сравнению с нами это и видно. Не меньше, чем в девять, скорее во все стопиццот.
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14.12.2021 14:20 Ответить
Сочувствую привитым, они живут в своей виртуальной реальности,не замечая ничего вокруг.
Далее...
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14.12.2021 17:41 Ответить
Нужно во внимание брать переболевших вакцинированных и окажется,что смертность высокая у не болевших и даже вакцинированных.Но тогда эффективность вакцинации по попросом будет
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14.12.2021 18:55 Ответить
 
 