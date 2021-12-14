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амнистия (450) налоги (3182) Гетманцев (389)

"Слуга народа" Гетманцев о налоговой амнистии: Основной массив плательщиков, на которых мы рассчитывали, еще не декларирует – это нас беспокоит

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии большие суммы, но основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не идет, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40-50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, в настоящее время в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.

"Но мы выполняем разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, к сожалению, ставшие основным барьером в этом процессе, заработали", - добавил Гетманцев.

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Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го. В то же время, декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Закон предусматривает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - по активам, размещенным за границей, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до предоставления декларации.
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Топ комментарии
+19
Я вже уявляю що буде коли до кожної сім'ї прийдуть забирати гроші за майно надбання за весь період життя-хтлсь заробив за кордоном на евартиру-хтось на підробітках на будівництвах-і в Україні таких 90 % людей---я тоді цьому карлику і його зеленій банді не заздрю
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14.12.2021 13:32
+15
А нас беспокоит 95-й квартал у власти
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14.12.2021 13:41
+11
ментальность украинцев такова что они спокойно наблюдают как идет воровство на уровне страны только бурчат потому как границы личного благосостояния очертаны его семьей будыночком огородиком и ставочком биля хаты но когда воры залазят в их личный карман то будет буря вопрос есть ли ум в зебильной власти ? или это придумал ядреный кацап не зная ментальности украинцев
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14.12.2021 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Я вже уявляю що буде коли до кожної сім'ї прийдуть забирати гроші за майно надбання за весь період життя-хтлсь заробив за кордоном на евартиру-хтось на підробітках на будівництвах-і в Україні таких 90 % людей---я тоді цьому карлику і його зеленій банді не заздрю
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14.12.2021 13:32 Ответить
На Бєню й Рижого 300 млн гривень нібито й замало. А як з рештою мільярдерів?
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14.12.2021 13:39 Ответить
- Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом,- воскликнул Остап (с)
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14.12.2021 16:35 Ответить
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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14.12.2021 16:39 Ответить
ох..льные бабки аж 300 лямов гривней собрали там законопроект с зарплатами министрам идиотам служивой фрикции и прочее половину умыкнул в стадии разработки дебильнуватого закона....А после 2 революций 1917 года после денежных реформ 1923 года 1927 года 1933 года 1947 года 1961 года 1990 года после кидалова с рублями Ощадбанка на 60 млрд рубликов что равно 40 млрд долларов США после аферы с гривней 1995 году.... пошли вы на....ой ой ай ай фр ррррфрррр уй...кушать маланские бандиты и придурки ждите привета ждите привета.... как подонки Великие слепые НУ ДАЙ МИЛЛИОН... НУ ДАЙ МИЛЛИОН ТЕБЕ ШО ЖАЛКО.... жалобно канючил у скромного бухгалтера Корейко с зарплатой 46 рэ скромный слепой Паниковский....
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14.12.2021 17:43 Ответить
Ну а шо буде ?!!
Та ніфіга !! Горби зігнуть сметуни х@рові,
та й далі "покращень" чекатимуть !!
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14.12.2021 17:44 Ответить
А нас беспокоит 95-й квартал у власти
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14.12.2021 13:41 Ответить
Для целостности физиономии будет лучше, чтобы тебя не распознали, а потому есть смысл побеспокоиться о том, чтобы под рукой было платье нужного размера. Хотя от современных джентльменов сей факт может и не проканать…
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14.12.2021 13:43 Ответить
ментальность украинцев такова что они спокойно наблюдают как идет воровство на уровне страны только бурчат потому как границы личного благосостояния очертаны его семьей будыночком огородиком и ставочком биля хаты но когда воры залазят в их личный карман то будет буря вопрос есть ли ум в зебильной власти ? или это придумал ядреный кацап не зная ментальности украинцев
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14.12.2021 13:49 Ответить
Досидить , не досидить на троні ця кампашка? Квіткою потрібно погадати.
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14.12.2021 13:54 Ответить
На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
П.С.
Кто-нибудь, расскажите этому проФФесору-идиоту, что срок исковой давности по налогам ТРИ года.
И только если есть решение суда по уголовному делу, могут взыскать сумму долга...
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14.12.2021 14:15 Ответить
Ідеолог "амністії капіталів" Гетманцев оформив все майно на маму
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27(!) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.

Сам Гетманцев володіє двома земельними ділянками у Красилівці Броварського району та Козліві Переяслав-Хмельницького району Київської області, а також третиною квартири у Києві на 60 "квадратів" ( інші 23 належать матері, - ред.).
Больше информации на портале Антикор:
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14.12.2021 14:20 Ответить
Патамушта фиг тебе без маселка. Рассчитывали они
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14.12.2021 14:25 Ответить
він реально дібіл чи прикидається?
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14.12.2021 14:31 Ответить
Реально, там всі такі СН дібіли, ну і зними ще в придачу 73% любітєлєй дивитися серіал СН, вот так і живемо
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14.12.2021 17:56 Ответить
Похоже основной масив-это обычные украинцы(работавшие большую часть жизни и откладывавшие по крупицам семьями ),с которых нужно еще "содрать хоть что то"(
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14.12.2021 14:34 Ответить
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14.12.2021 15:05 Ответить
Ідіоти ! Хто буде платити якщо всі провладні люди умикають платити ці податки.
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14.12.2021 15:12 Ответить
"За словами парламентаря, наразі у межах податкової амністії задекларовано приблизно 300 млн грн."
На ВСЮ Украину - 100 человек...
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14.12.2021 15:56 Ответить
бєня і зеля мають бути першими в списку.
https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
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14.12.2021 15:57 Ответить
Да, першими в списку на гіляку👍
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14.12.2021 17:54 Ответить
І шо, Бєня Коломойський не задекларував вкрадені 5,5 млрд дол. через Приват???
Добре, що хоч американці все "пишуть і знають" про друзів зеленського....
"Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post

07:55 07.08.2020
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14.12.2021 16:56 Ответить
да потому что то что вы устроили это не амнистия
в других странах СНГ первые же месяцы принесли в бюджеты миллиарды долларов. а у вас криворуких все через жопу. вам никто не верит из бизнеса
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14.12.2021 17:41 Ответить
Ниже, в вленте новостей, один из СН тварей сказал, что этот закон негодяев 5600, ни в коем случае не касается рядовых украинцев. Что такое 40-50 тыщ долларов? Да ещё и за 25 лет?! Это- ничто! Гетманцев- тварь, упоротая. Остальные, проголосовавшие за эту мерзость- точно такие же твари.
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14.12.2021 17:42 Ответить
Ждут они с*ки, когда денежка поплывет. А барашки думают, реформы однако! беее. Придется теперь баранам пояснять, откуда шерсть берется)
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14.12.2021 17:43 Ответить
А зачем декларировать ??? Где компенсация вкладов СССР до 1991 года???
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14.12.2021 17:49 Ответить
Основной массив это 73% совкового жлобья и наивных дурачков,думавших что будут грабить клятых алигархов,во главе с барыгайпарашенком,а вот что их будет грабить родная наридная власть они совсем не расчитывали.
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14.12.2021 17:52 Ответить
Дымчик, а может т**е ещё **.ло вареньем намазать?
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14.12.2021 18:15 Ответить
"Основной массив" ждёт . когда президент подаст пример.
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14.12.2021 18:22 Ответить
***
судьи-прокуроры-депутаты-министры и их помощники и замы зарабатывает в день больше, чем обычный человек за десять лет... но налоговая упорно почему-то волнуется только о простом народе... может, у них проблема с мелочью?.
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14.12.2021 18:24 Ответить
Это нас Беспокоит!Любовницам по мерину с норками в багажнику не хватает на Новый Год!)ЗЕ сделай что нибудь!
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14.12.2021 18:42 Ответить
"Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии большие суммы, но основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не идёт".

А может быть населению просто уже осто..бло, что вы своим "государственным" рылом во все его карманы залезть пытаетесь?
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14.12.2021 18:59 Ответить
40-50 тыс. это квартира, машина и мебель. (кроме столицы и центра городов).
А где декларирование более $10млн. ? А больше 100 млн. и больше $1млрд.
Поднимите вопрос зарплаты Ахметова, с которой он насобирал первый миллион.
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15.12.2021 09:34 Ответить
А почему только с 95 года? Давайте уже с 91.
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15.12.2021 23:19 Ответить
А вы не знаете вернут ли деньги по советским вкладам? Или за считают в общую сумму налоговой амнистии?
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15.12.2021 23:23 Ответить
 
 