"Слуга народа" Гетманцев о налоговой амнистии: Основной массив плательщиков, на которых мы рассчитывали, еще не декларирует – это нас беспокоит
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Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии большие суммы, но основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не идет, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40-50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, в настоящее время в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.
"Но мы выполняем разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, к сожалению, ставшие основным барьером в этом процессе, заработали", - добавил Гетманцев.
Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го. В то же время, декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Закон предусматривает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - по активам, размещенным за границей, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до предоставления декларации.
Пожалуйста, подождите...
Та ніфіга !! Горби зігнуть сметуни х@рові,
та й далі "покращень" чекатимуть !!
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
П.С.
Кто-нибудь, расскажите этому проФФесору-идиоту, что срок исковой давности по налогам ТРИ года.
И только если есть решение суда по уголовному делу, могут взыскать сумму долга...
29 травня цього року Гетманцев подав щорічну декларацію. Виходячи з даних у ній, прихильник "все в білу", "касовий апарат в кожен дім" та "амністії капіталів" Гетманцев майже все майно, нерухомість, авто, і навіть частину готівки, записав на власну матір. Тож, у декларації Гетманцева за минулий, 2019 рік зазначено 27(!) об'єктів нерухомості, більшість з яких належать матері декларанта.
Сам Гетманцев володіє двома земельними ділянками у Красилівці Броварського району та Козліві Переяслав-Хмельницького району Київської області, а також третиною квартири у Києві на 60 "квадратів" ( інші 23 належать матері, - ред.).
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Добре, що хоч американці все "пишуть і знають" про друзів зеленського....
"Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post
07:55 07.08.2020
в других странах СНГ первые же месяцы принесли в бюджеты миллиарды долларов. а у вас криворуких все через жопу. вам никто не верит из бизнеса
судьи-прокуроры-депутаты-министры и их помощники и замы зарабатывает в день больше, чем обычный человек за десять лет... но налоговая упорно почему-то волнуется только о простом народе... может, у них проблема с мелочью?.
А может быть населению просто уже осто..бло, что вы своим "государственным" рылом во все его карманы залезть пытаетесь?
А где декларирование более $10млн. ? А больше 100 млн. и больше $1млрд.
Поднимите вопрос зарплаты Ахметова, с которой он насобирал первый миллион.